Найкраща сонячна орієнтація для вашого дому. Дізнайтеся все!

Побудувати будинок
з нуля, безсумнівно, є великим випробуванням. Все можна підібрати і налаштувати відповідно до вимог і очікувань клієнта, використовуючи знання професіоналів. Тоді перше важливе рішення передбачає вибір місця розташування і землі та подальшого розміщення будівлі. Цей етап проєктування є основоположним для подальшого нормального функціонування будинку, і необхідно розуміти, що кожна країна має свої особливості, які змінюються в залежності від клімату та сонячного освітлення. У Португалії, як і скрізь, сонце сходить на сході та заходить на заході, причому сонячні прирости більші на півдні, а не на півночі.
Звичайно, навіть у Португалії найкраща орієнтація для будівництва вашого будинку різна, починаючи з Алгарве і закінчуючи Жересом. В Алентежу, наприклад, температури досягають надзвичайно високих позначок, що вимагає захисту будинку від надлишку сонячної енергії. Північніше клімат стає все холоднішим, тому краще будувати відкриті зони будинку на південь, аби скористатися кожним променем сонця.
У цій статті ми розповімо про те, як вам слід орієнтувати свій будинок, максимально використовуючи сонячне тепло (випромінювання), щоб зменшити рахунки за газ або електроенергію у сезони з найнижчими температурами.
Більше цікавих проєктів будинків ви можете знайти
Найкраща і найвигідніша орієнтація будинку з точки зору енергоефективності, безсумнівно, південна. Орієнтуватися необхідно на південь, тому що протягом більшої частини року сюди потрапляє пряме сонячне проміння, а це дозволяє контролювати тепло і дає змогу використовувати його ефективно.
На південь повинні бути розташовані такі зони, як басейн, спальні, обідні зони, тераси, балкони та вестибюлі. Це зони, які завжди отримують вигоду від найвищого температурного показника сонячної енергії, що створює максимальний комфорт для життя та дозвілля.
Ми йдемо прямо з півдня на північ. На півночі клімат суворіший, тому сонячне тепло має надзвичайно велике значення, адже взимку у приміщеннях дуже холодно і волого, а влітку буває не дуже й тепло. Тому раціональніше розміщувати такі приміщення, як гаражі, комори та підсобні приміщення, де очікується, що буде холодно, у північному напрямку. У коморі, до прикладу, низькі температури, порівняно з рештою будинку, можуть допомогти зберегти продукти, які там знаходяться.
Північний фасад повинен бути зарезервований для менш важливих зон будинку і може містити, до прикладу, всю циркуляційну (вентиляційну) зону. Незважаючи на те, що у цих приміщеннях рідко проживають користувачі, будинки не повинні мати великих отворів (дверних чи віконних) назовні, повинні бути лише ті, які необхідні для гарної природної вентиляції.
Якщо рельєф місцевості сприятливий, доцільно також захистити північну частину будинку: розташувати будівлю за пагорбом або насипом.
Будинки, головний фасад яких розташований на схід, мають обмежене освітлення, коли сонце знаходитья низько над горизонтом. У таких приміщеннях прохолодно взимку, а от влітку – комфортно.Тут ідеально розташувати такі приміщення, як майстерні, ательє, тренажерний зал, кухня, спальня для гостей і санітарні приміщення.
Нарешті ми розповімо вам про Захід, сутінкове світло заходу сонця.
Приміщення, які виходять на захід, мають свою особливість: у них можна відчувати себе комфортно лише по обіді, так як вдень там може бути надзвичайно жарко.
Ідеально розташувати свій сад на захід, що є чудовою орієнтацією для посадки дерев. Сприятливим для цієї орієнтації є також розташування кабінетів, бібліотек, балконів і терас.
У всіх цих питаннях ви завжди можете розраховувати на професійну допомогу архітектора.
Якщо вам потрібна порада, запитайте у нашого архітектора, звернувшись
Розмістивши фотоелектричну сонячну панель на своєму будинку, ви підвищите його вартість на ринку нерухомості, адже зараз покупці шукають будинки із хорошою енергетичною сертифікацією, щоб мати менші рахунки за електроенергію.
У Nivian є модель сонячної панелі для камер безпеки та відеоспостереження, що живляться від батареї.
Записуйте навколишню територію та зробіть свій дім більш захищеним, не витрачаючи заряд акумулятора.
Читайте також більше та корисних статей:
10 чудових одноповерхових будинків у Португалії, які б ми всі хотіли мати
5 сучасних одноповерхових будинків (з планами для ще більшого натхнення)