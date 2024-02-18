Найкраща сонячна орієнтація для вашого дому. Дізнайтеся все!

Побудувати будинок з нуля , безсумнівно, є великим випробуванням. Все можна підібрати і налаштувати відповідно до вимог і очікувань клієнта, використовуючи знання професіоналів. Тоді перше важливе рішення передбачає вибір місця розташування і землі та подальшого розміщення будівлі. Цей етап проєктування є основоположним для подальшого нормального функціонування будинку, і необхідно розуміти, що кожна країна має свої особливості, які змінюються в залежності від клімату та сонячного освітлення. У Португалії, як і скрізь, сонце сходить на сході та заходить на заході, причому сонячні прирости більші на півдні, а не на півночі.

Звичайно, навіть у Португалії найкраща орієнтація для будівництва вашого будинку різна, починаючи з Алгарве і закінчуючи Жересом. В Алентежу, наприклад, температури досягають надзвичайно високих позначок, що вимагає захисту будинку від надлишку сонячної енергії. Північніше клімат стає все холоднішим, тому краще будувати відкриті зони будинку на південь, аби скористатися кожним променем сонця.

У цій статті ми розповімо про те, як вам слід орієнтувати свій будинок, максимально використовуючи сонячне тепло (випромінювання), щоб зменшити рахунки за газ або електроенергію у сезони з найнижчими температурами.





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