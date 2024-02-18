Стіна з гіпсокартону: вся інформація, переваги та недоліки!

Технологія гіпсокартону здійснила революцію у галузі цивільного будівництва, декору та дизайну інтер’єру, дозволяючи зводити стіни, стелі та меблі з небаченою раніше швидкістю та із форматами, персоналізованими відповідно до потреб людей. Але чи знаєте ви, що це за матеріал? З чого це зроблено? Які програми він має або як він застосовується? Ви помітили незліченну кількість видів гіпсокартону на ринку.
Як цей матеріал отримав свою назву?
Правда в тому, що всі ми чули про гіпсокартон, але рідко задавали собі питання про нього і часто, навіть, не знаємо про переваги його використання. Що ж, homify тут, щоб заповнити цю прогалину!
Сьогодні ми поговоримо про стіни із гіпсокартону і досить детально розберемо усі характеристики цього будівельного матеріалу. Не пропустіть це!
Слово «гіпсокартон» майже одностайно використовується на Піренейському півострові для позначення добре відомих гіпсокартонних листів, але насправді це назва іспанського бренду, який вперше випустив на ринок і виготовив їх, дещо схожими на знамениті бритвені леза, які до сьогоднішнього дня використовуються для назви бренду. Однак є й ті, хто називає їх гіпсокартоном, ламінованою штукатуркою і має на увазі абсолютно один і той же матеріал.
Цей абсолютно інноваційний матеріал в основному складається із гідратованого сульфату кальцію, тобто гіпсу, покритого паперовою целюлозною плівкою. У структуру плит часто додають інші компоненти для зміцнення або поліпшення певних характеристик, до прикладу, скляні або целюлозні волокна.
Гіпсокартон був винайдений у Сполучених Штатах у 1894 році, і з тих пір технологія матеріалу постійно розвивалася; у той час вона розвивалася набагато швидше, і менш, ніж за десятиліття, вона набула форми, яку ми так добре знаємо.
Гіпсокартон зазвичай поставляється у вигляді листів невеликої товщини, це робить його дуже легким; але, необхідно підкреслити, з дуже помітними властивостями стійкості, що надає йому унікальної універсальності, яку дуже цінують у будівництві.
Існуючі типи гіпсокартону мають пряме відношення до своїх добавок, їх стійкості та товщини.
Зазвичай існує близько п’яти видів гіпсокартону із різними характеристиками та ціною:
- Плити N, або «стандарт» – це найпоширеніші плити (листи), виготовлені із високоякісного білого гіпсу та світло-сірої або білої целюлози. Цей матеріал є найбільш використовуваним у всіх сферах декорування та кладки.
- TEC плити – із характеристиками, дуже схожими на стандартні плити. Ці листи, однак, більш стійкі, і тому широко використовуються для будівництва суцільних стель.
- Плити WA – ці гіпсокартонні плити оброблені, щоб отримати водонепроникність, що робить їх водовідштовхувальними. Обробка полягає у введенні силіконової олії у зовнішні шари та гіпсову основу. Зазвичай ці листи мають зелений шар целюлози, щоб їх було легко ідентифікувати, і широко використовуються на кухнях і у ванних кімнатах.
- Плити FOC – ці плити містять скловолокно у гіпсовій серцевині, що робить їх дуже стійкими до вогню. Щоб відрізнити їх, вони зазвичай рожеві у зовнішньому целюлозному шарі.
- Плити ФОН – це шумоізоляційні плити. Ці пластини перфоровані, а целюлозна поверхня містить трохи скловолокна для покращення акустичного поглинання. Вони чудово підходять для будівель, призначених для громадських місць, таких як готелі, кінотеатри та ресторани, але їх також використовують у житлових проєктах.
- Плити GD – це найбільш стійкі до ударів плити, вони називаються високотвердими. Цей матеріал ідеально підходить для приміщень із інтенсивним рухом людей: лікарень, комерційних установ або шкіл.
Гіпсокартон встановлюється на конструкцію із профілів і металевих частин або на стійки, які закріплені на кладці. Плити поміщаються на оцинковані сталеві профілі, утворені напрямними та стійками, в один або декілька шарів, таким чином утворюючи поверхню, готову до обробки.
Оздоблення може бути різних видів: від фарби, плитки, шпалер до будь-якого іншого (залежно від стійкості) придбаного матеріалу.
Щоб скласти план конструкції стіни із гіпсокартону, необхідно визначити висоту, ширину та кількість полиць, якщо такі є, а також товщину та навантаження, які стіна чи полиці повинні будуть витримувати. Придбання матеріалів, їх тип і стійкість залежатимуть від цих характеристик і, звичайно, простору, куди буде вмонтова стіна.
- Стіни із гіпсокартону легше ремонтувати, ніж штукатурні покриття або традиційну кладку, і вони безпечніші, оскільки вони пожежобезпечні.
- Pladur може бути стійким до цвілі та вологи, якщо вибрати правильний тип плит (листів).
- Робота може бути повністю налаштована відповідно до ваших потреб та вподобань, ще раз підкреслюємо, залежно від обраного типу гіпсокартону.
- Стіни із гіпсокартону можуть мати хороші звуко- та теплоізоляційні характеристики, можуть допомагати підтримувати температуру та вологу у приміщенні. Ці функції допомагають економити енергію, а отже, гроші.
- Робота із гіпсокартоном виконується швидко, легко та утворює мало відходів.
- Pladur є екологічним і придатним для вторинної переробки матеріалом, який також можна повторно використовувати або відновлювати.
- Pladur є естетично привабливим і адаптується до будь-якої поверхні чи простору у вашому домі та на підприємстві. Він створює гладкі, ідеальні, без тріщин, дуже елегантні поверхні, естетична цінність яких значно покращить ваше інтер’єрне середовище.
– Вартість приблизно 19 євро за квадратний метр за стіну зі стандартних плит. Можна сказати, що це дешева система.
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Найпомітнішим недоліком гіпсокартону є те, що він менш міцний у порівнянні із традиційною цеглою та цементом.
Існують й деякі інші недоліки, які можна легко подолати:
- встановлення може бути не таким простим, як здається, якщо його не виконує професіонал. Хоча теоретично ви можете зробити стіну із гіпсокартону як проєкт «зроби сам», вага матеріалу та невеликий досвід можуть призвести до непривабливих результатів;
- незважаючи на хорошу міцність, гіпсокартон не такий довговічний, як штукатурка і цегляна кладка, але, звичайно, для любителів декору це може бути перевагою;
- гіпсокартон не допускає рустикальної обробки, тому більше підходить для будинків у стилі модерн;
- якщо обробка виконана погано, стики можуть стати видимими, і результат може бути катастрофічним. Рекомендуємо найняти досвідченого фахівця.
Застосувань гіпсокартону багато, але тут ми говоримо про стіни із гіпсокартону і про те, що з них можна зробити. Давайте подивимось…
У цьому будинку Isothermix Lda внутрішні стіни зроблені з подвійного гіпсокартону із кам’яною ватою всередині, що забезпечує як бездоганну обробку, так і надзвичайну ізоляцію, що призводить до економії енергії.
У цій кімнаті від Núcleo B Arquitectos була побудована неповна стіна із гіпсокартону, щоб створити перехід між спальнею та шафою, створивши інтимну гардеробну. Простий у виконанні та дуже ефективний дизайнерський прийом, особливо у великих приміщеннях!
Ця вражаюча стіна із гіпсокартону була побудована з полицями із того самого матеріалу, щоб створити відчуття естетичної безперервності, відокремлюючи вітальню від їдальні.
Надихайтесь кращими проєктами від кретивних європейських дизайнерів за посиланням
Гіпсокартон є ідеальним матеріалом для створення стін із вбудованими меблями, розробленими на замовлення, як у випадку із цією стіною, яка об’єднує екран телевізора та камін; цей проєкт розроблений BIOJAQ – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor, Lda.
Одним із найбільш затребуваних рішень сьогодні є обшивка стін гіпсокартоном для створення оздоблення стін. Наприклад, можна створити панель для телевізора, де всі кабелі заховані, а телевізор підвішений, створюючи, тим самим, неймовірний і сучасний ефект у просторі.
Ось результат створення гіпсокартонної стіни із встановленим телевізором.
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Ми говоримо про фальшстіни, але ви також можете опустити стелю за допомогою гіпсокартону, що ідеально підходить для розміщення непрямого освітлення або штор, щоб приховати карниз.
Нарешті, ще одна пропозиція створення гіпсокартонної перегородки із полицями та вбудованою шафою від Viterbo Interior Design. Ідеальний спосіб зробити легкий, швидкий і практичний роздільник між функціональними зонами великого простору!
Виходячи із усього побаченого, зваживши переваги і недоліки, взявши до уваги ціну, ми кажемо стінам з гіпсокартону: «ТАК»!
Так… ви можете створити цей світловий ефект за допомогою гіпсокартону.
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