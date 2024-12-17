Різдво в Бразилії – звичаї і традиції

Як ми всі знаємо, до Різдва залишилося кілька днів, і тому homify вирішив написати ще одну статтю про це, але цього разу про традиції та звичаї Бразилії.
Бразилія — дуже велика країна, і іноді різдвяні звичаї відрізняються, залежно від регіонів. Різдво – це завжди особлива пора року, ми всі «поспішаємо», чекаємо дня, щоб поставити ялинку, купити подарунки, переглянути традиційні різдвяні фільми і, звичайно, задовольнити бажання традиційних страв, які ми звикли їсти тільки в цю пору року.
Для бразильців найбільшою традицією різдвяних страв є різдвяна індичка!
Їхні традиції базуються на інших різдвяних традиціях, яких дотримуються у всьому світі: прикраси, індичка, вогні тощо. Коротко: усі ці традиції прибули до Бразилії та адаптувалися до їхньої культури та клімату.
І ось сьогодні ми вирішили розповісти вам трохи більше про звичаї цієї країни (на основі прекрасних проєктів від чудових професіоналів на нашій платформі) .
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Це, безсумнівно, традиція, яку бразильський народ прийняв назавжди. Вони люблять світло, і, як тільки починається грудень, ви можете побачити багато будинків і приміщень, усіяних вогнями.
У прикрашанні будинків вогниками немає встановлених обмежень чи правил, тут дозволяється проявляти творчість: чим креативніше, тим краще. Вогні та декорації можна знайти всюди, по всій країні, незалежно від регіону.
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Санта-Клауса, як його ніжно називають усі бразильці, у цю пору року легко знайти усюди.
В основному Санта-Клаусів можна побачити у магазинах і торгівельних центрах, також іграшковими Сантами завжди прикрашають будинки.
Його відвідуваність стає звичайною і традиційною з початку грудня, навіть, у рекламі на телебаченні та радіо. У торгівельних центрах він, безумовно, найяскравіша фігура. Діти люблять сидіти у нього на колінах, фотографуватися із ним і смикати його за бороду.
І звичайно, скористайтеся можливістю замовити солодощі та оформити замовлення на подарунки до 25 грудня.
Хто не любить готувати різдвяну вечерю зі своєю родиною, навіть, якщо відомо, що це займає цілий день?
Під час традиційної бразильської вечері ви не можете пропустити м’ясо індички, ніжну бразильську шинкиу, тріску, фарофу, сальпікан, рабанаду та панеттоне (походження італійське, але бразильці прийняли цей десерт усі, як один, і стали вважати його традиційним і найкращим для святкового столу. Він ідентичний нашому королівському торту.
Бразильці цілий рік чекають, щоб поласувати цими делікатесами.
Як правило, Різдво – це свято подяки, але подарунків не бракує! Тривалі поїздки по торгівельних центрах супроводжуються списком імен людей, яким хочеться щось подарувати.
Після покупки подарунки ставлять під ялинку. У Бразилії багато сімей дарують подарунки 24 числа, але є й ті, хто чекає ранку 25 грудня. Цей звичай відрізняється від регіону до регіону та від родини до родини.
У Бразилії різдвяну вечерю готують напередодні. Коли закінчується день 24 числа, ми починаємо організовувати їжу на наступний день. 25 грудня починається святкування Різдва. Люди зазвичай вечеряють 24-го, а 25-го обідають, щоб зібрати родину та друзів.
Різдвяна вечеря включає у себе багато страв і ритуалів. Готуються дуже ретельно, щоб Святвечір був просто ідеальним.
Перший крок – подумати про особливе оформлення цього дня. Багато сімей люблять прикрашати стіл святковою традиційною скатертиною і класти багато фруктів, щоб відповідати супертропічному клімату, який відчувається у цю пору року у Бразилії.
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Бразильску вечерю можуть подати, навіть, опівночі і це є національною традиційною особливістю, яка відрізняє цю країну від інших. Але, звичайно, сім'ї з дітьми обідають трохи раніше. Традиційно після різдвяної вечері родина та друзі збираються у вітальні, де обмінюються подарунками та грають у
таємні Санти. Тут вони користуються можливістю розважитися та поспілкуватися.
Як ми вже зазначали, це, безперечно, найпопулярніший звичай у всій країні. Різдвяна ялинка може бути різноманітних розмірів, форм і стилів, і її можна знайти протягом грудня у кожному будинку у Бразилії.
Багато бразильців кладуть свої подарунки під ялинку до опівночі 24 числа: так традиційно їх прийнято доставляти.
Переважна більшість ялинок є штучними і їхнє оздоблення досить різноманітне.
Бразильський різдвяний стіл завжди гарно прикрашений. І це не обов'язково означає повну витонченість. Цей приклад на зображенні традиційний і дещо сільський, чудове рішення для організації та декору.
Ставка на нейтральні кольори, класичні тони, вишивку, банти та тканини, такі як льон, є ідеальною ідеєю для створення чудової прикраси столу. А для тих, хто любить більш сміливі деталі, чудовим вибором стане барвиста тематична скатертина.
І одним із звичаїв Бразилії, який, ймовірно, залишиться чудовою традицією назавжди, є святкування просто неба. На додачу до максимального використання тропічного клімату Бразилії, зустріч усіх членів сім’ї на свіжому повітрі – це чудовий спосіб уникнути ризику коронавірусу.
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