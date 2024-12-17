Різдво в Бразилії – звичаї і традиції

Як ми всі знаємо, до Різдва залишилося кілька днів, і тому homify вирішив написати ще одну статтю про це, але цього разу про традиції та звичаї Бразилії.

Бразилія — дуже велика країна, і іноді різдвяні звичаї відрізняються, залежно від регіонів. Різдво – це завжди особлива пора року, ми всі «поспішаємо», чекаємо дня, щоб поставити ялинку, купити подарунки, переглянути традиційні різдвяні фільми і, звичайно, задовольнити бажання традиційних страв, які ми звикли їсти тільки в цю пору року.

Для бразильців найбільшою традицією різдвяних страв є різдвяна індичка!

Їхні традиції базуються на інших різдвяних традиціях, яких дотримуються у всьому світі: прикраси, індичка, вогні тощо. Коротко: усі ці традиції прибули до Бразилії та адаптувалися до їхньої культури та клімату.

І ось сьогодні ми вирішили розповісти вам трохи більше про звичаї цієї країни (на основі прекрасних проєктів від чудових професіоналів на нашій платформі) .

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