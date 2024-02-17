Які роботи не потребують ліцензії?

Щоб добре жити, бути відповідальними, зразковими та законослухняними громадянами, ми повинні бути в тонусі, слідувати законодавству та правилам нашого суспільства.
Як ви знаєте, ми не можемо виконувати будь-яку роботу вдома, яка може спричинити серйозні зміни, (особливо зовнішні роботи), без попереднього спілкування та відповідного ліцензування, зазвичай від місцевої ради.
Фактично будівництво чи проведення робіт є правом будь-якого власника. Але будьте обережні, це право, реалізація якого має бути дуже структурованою.
Законодавство про планування регулює роботу не лише з метою архітектурної естетики, а й із міркувань безпеки та гігієни.
Роботи малого масштабу безкоштовні та не потребують адміністративних процедур для отримання будь-якого дозволу, а от роботи середньої важливості мають бути декларовані.
У сьогоднішній статті homify ділиться інформацією про роботи, які не потребують ліцензії. Приходьте і дізнайтеся більше про те, що вас цікавить.
Цікаво, чи не так?
Насправді, якщо ви хочете побудувати басейн у себе вдома, вам не потрібна ліцензія. Але необхідно подбати про те, щоб завчасно повідомити міську раду про зміни у проєкті.
Будь ласка, зверніть увагу, що ви можете отримати відмову на будівництво, якщо це передбачено правилами місцевої влади.
Якщо потрібне попереднє повідомлення, ви повинні подати документи на запит для автоматичного погодження (це провинен бути запит як на архітектурний, так і на інженерний проєкт). Місцеві органи влади матимуть лише 20 днів на заперечення або узгодження. Роботу зможуть розпочати через 20 днів після повідомлення.
Перед початком роботи необхідно надати інформацію. Якщо ви обираєте критий або наземний басейн, вам не потрібна ліцензія чи попереднє повідомлення.
Важливе зауваження : під час модернізації (покращення) нерухомості шляхом будівництва (до прикладу, басейну) можуть виникнути податкові проблеми.
Якщо ви мрієте об’єднати свою кухню з вітальнею або зробити іншу кімнату у будинку більшою, це можливо зробити без ліцензії.
Як це можна здійснити?
Стіни, які ви хочете знести, не повинні бути несучими (опорними) стінами будівлі. Але як про це дізнатися? Вам слід проконсультуватися із кваліфікованим спеціалістом, щоб оцінити безпеку цієї процедури.
На нашій платформі ви можете знайти контакти архітекторів, будівельників або дизайнерів інтер’єру.
Якщо потрібна порада, запитайте нашого архітектора, звернувшись
Ви можете пофарбувати свій будинок, коли захочете. Вам не потрібна ліцензія, а також не потрібно інформувати свою міську раду. У власному домі ви можете вибрати будь-який колір, і ніхто не завадить.
Якщо ви живете у приватному будинку, то, за бажанням, можете пофарбувати фасади та зовнішні стіни інших надвірних споруд. Але ми звертаємо вашу увагу на слідуюче: ви зобов'язані зберегти певну візуальну злагодженість і вибрати кольори, які візуально вписуються у ландшафт. Є фасади із дуже яскравими кольорами, які не гармонують із загальним виглядом будинків міста.
З іншого боку, якщо ви живете у квартирному будинку, ви ні в якому разі не зможете пофарбувати стіни фасаду. Робитимуть це тільки компетентні фахівці та в єдиному порядку, після одноголосного рішення усіх власників ОСББ.
Що стосується оздоблення, зміни в організації, розстановки меблів, дрібних робіт, таких як розміщення штор, розвішування картин, полиць та інших деталей, вони не потребують ліцензії. Ви вільні робити вдома все, що бажаєте, це залежить тільки від вас. Тепер ви можете звернутися за допомогою до декоратора або дизайнера інтер’єру, щоб внести ці зміни. Не соромтеся надсилати безкоштовну пропозицію безпосередньо через нашу платформу.
Проте звертаємо вашу увагу на дві ситуації:
- будьте обережні із шумом під час перетягування меблів, свердління стін, стукання молотком тощо, особливо якщо ви живете у квартирі чи будинку із сусідами, яким необхідна тиша.
Заборонено шуміти із 23:00 до 7:00. Порушення суспільних норм проживання може призвести до штрафу від 200 до 2000 євро.
- Якщо ви живете в орендованій квартирі, вам може знадобитися «ліцензія»/дозвіл від орендодавця на виконання робіт, наприклад свердління або фарбування стін.
Дозвіл небхідно отримати у письмовій формі.
Завжди бережіть себе!
Якщо ви хочете спроєктувати веранду, перголу чи додаткову частину свого будинку, ви можете зробити це, не вимагаючи ліцензії, оскільки ці втручання вважаються такими, що мають незначний вплив на архітектуру міста.
Вам не потрібен жодний дозвіл, щоб змінити територію на відкритому повітрі –
розбити сад чи змінити існуючий .
Проєктування гаража аналогічно пункту 5:
Проектування ганку.
Ви можете збудувати гараж, не запитуючи дозволу, якщо обмеження не перевищують 10 кв.м у площі та 2,20 м – у висоті.
Перегляньте нашу статтю про збірні гаражі:
Гараж: збірні гаражі, комплекти гаражів і поради щодо зберігання!
Більше цікавих проєктів ви можете знайти, звернувшись
Якщо ви хочете замінити туалет, душ або унітаз у ванній кімнаті, ви можете це зробити, не питаючи дозволу міської ради. Те саме стосується вашої кухні, ви можете змінити все, що забажаєте. Однак не забувайте про правила проживання, якщо ви живете у квартирі, щоб не заважати сусідам і уникнути можливих штрафів і розбіжностей.
Ви можете виконувати ці роботи самостійно або за допомогою професійної допомоги.
Ви можете замінити вікна, рами та двері у власному будинку, не вимагаючи ліцензії.
Знову ж таки, якщо ви живете у квартирі, вам може знадобитися дозвіл від усіх власників, якщо тільки ви не змінюєте вигляд будівлі.
Хочете поміняти дах свого будинку? Ви можете зробити це, не вимагаючи ліцензії, якщо для неї діють ті самі умови, що й раніше.
Якщо ви захочете виконати роботу по встановленню фотоелектричних панелей, це також буде можливо без запиту на дозвол, але панелі не повинні перевищувати площу покриття будівлі, а також її висоту на 1м.
Роботи із ліцензією або без неї можуть призвести до появи великої кількості сміття. Що робити із утвореними відходами?
За словами Деко Протесте:
’Щоб подати запит, ви повинні надіслати запит або повідомлення до палати. Документ повинен містити ідентифікаційні дані та адресу заявника, статус власника (власник або узуфруктуар майна), а також опис роботи, яку потрібно виконати, термін виконання та місцезнаходження майна. Ці документи мають бути передані голові міської ради, а Рада має прийняти рішення щодо запитів на отримання ліцензії / дозволу на роботу протягом періоду, який коливається від 30 днів, для більшості робіт, до 45 днів; подати запит на видачу дозволу та сплатити відповідний налог».
Більше цікавих та корисних статей ви можете прочитати
Ми не будемо прощатися, не повідомивши вам про деякі роботи, на які ви повинні отримати дозвіл, щоб не було плутанини: