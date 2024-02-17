Які роботи не потребують ліцензії?

Щоб добре жити, бути відповідальними, зразковими та законослухняними громадянами, ми повинні бути в тонусі, слідувати законодавству та правилам нашого суспільства.

Як ви знаєте, ми не можемо виконувати будь-яку роботу вдома, яка може спричинити серйозні зміни, (особливо зовнішні роботи), без попереднього спілкування та відповідного ліцензування, зазвичай від місцевої ради.

Фактично будівництво чи проведення робіт є правом будь-якого власника. Але будьте обережні, це право, реалізація якого має бути дуже структурованою.

Законодавство про планування регулює роботу не лише з метою архітектурної естетики, а й із міркувань безпеки та гігієни.

Роботи малого масштабу безкоштовні та не потребують адміністративних процедур для отримання будь-якого дозволу, а от роботи середньої важливості мають бути декларовані.

У сьогоднішній статті homify ділиться інформацією про роботи, які не потребують ліцензії. Приходьте і дізнайтеся більше про те, що вас цікавить.