4 найкращі типи фарб для вологих інтер’єрів

У вашому домі сиро і у вас проблеми із конденсатом? Знайте, що існує ефективне рішення, яке запобігає проникненню будь-якої появи цвілі чи грибка на стінах вашого будинку: хороша фарба для захисту від вологи. Насправді, вологостійка фарба може бути простим рішенням для вирішення проблеми пліснявіння стін.
Але із чого ж складається ця дуже специфічна фарба? Як її використовувати? Які переваги та недоліки вона має? Скільки коштує фарба проти вологи? Дати правильні відповіді на усі ці запитання допоможе дана стаття.
Отримані знання допоможуть зробити правильний вибір, також щоб зберегти здорове повітря у вашому домі.
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Додаткова порада : поклейте стіну шпалерами, як ми бачимо на зображенні вище.
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Щоб запобігти на вологих ділянках будинку утворенню грибка чи цвілі, необхідно нанести селітру або фарбу проти вологи, адже акрилова смола, що міститься у такій фарбі, допомагає захистити будинок від вологи (конденсату та водяної пари).
Важлива примітка: більш інтенсивні проблеми із вологою, такі як інфільтрати або витоки, не можна ліквідувати цим типом фарби, оскільки ця більш глибока волога вимагає обробки, адаптованої до кожного конкретного випадку.
Фарба для контролю вологи ефективна лише для незначних або поверхневих проблем, пов'язаних із вологою.
Фарби для кухні та ванної кімнати повинні бути водонепроникними, щоб запобігти проникненню води, зменшити розтріскування та протистояти накопиченню пари.
Поверхні повинні гарно митися, тоді з ними не буде проблем; тому фарба повинна бути стійкою до багаторазового миття.
Вологовідвідна фарба повинна маскувати невеликі дефекти на поверхні, а тому вибирайте таку, яка б після фінішного покриття не створювала ефекту блиску після потрапляння на неї вологи.
Повинна мати великий рівень світлостійкості, а тому менше буде вигорять.
Гліцеринова фарба має дуже хорошу фіксацію і, здається, найбільше підходить для ванної кімнати чи кухні.
Ця фарба, на відміну від інших фарб, найкраще утримує вологу, крім того, вона особливо ефектна та надає стіні ефекту м’якості та шовковистості.
Акрилова фарба – це фарба на водній основі.
Вона краща від гліцеринової, тому що, практично не має запаху і швидко сохне.
Крім того, вона – більш екологічно чиста, має хорошу паропроникність. Для гарного результату вибирайте якісну акрилову фарбу.
Часто для фарбування потрібен лише один шар, адже вона гарно
лягає на поверхню.
Із часом фарба не вигорить.
Вапняна фарба не має запаху.
Нею можна легко покрити різні плями на ділянках, які потрібно пофарбувати.
Це фарба не тріскається і ефективна на вологих участках (до прикладу, на стелі), особливо якщо там є сильне забруднення або плями.
Порада : після завершення нанесення базового шару зачекайте приблизно 48 годин, перш ніж наносити остаточний шар.
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Фарба проти вологи наноситься як класична фарба. Зазвичай це вимагає лише одного шару. Нанесення легке та плавне. Специфічної техніки для цієї фарби немає.
Зрештою, знайте, що ви можете використовувати цю фарбу як ґрунтовку або фініш.
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