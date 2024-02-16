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4 найкращі типи фарб для вологих інтер’єрів

I. Gaspar – homify I. Gaspar – homify
Primários, argatintas® argatintas® Стіни
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У вашому домі сиро і у вас проблеми із конденсатом? Знайте, що існує ефективне рішення, яке запобігає проникненню будь-якої появи цвілі чи грибка на стінах вашого будинку: хороша фарба для захисту від вологи. Насправді, вологостійка фарба може бути простим рішенням для вирішення проблеми пліснявіння стін.

Але із чого ж складається ця дуже специфічна фарба? Як її використовувати? Які переваги та недоліки вона має? Скільки коштує фарба проти вологи? Дати правильні відповіді на усі ці запитання допоможе дана стаття.

Отримані знання допоможуть зробити правильний вибір, також щоб зберегти здорове повітря у вашому домі.

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Кімната у синьо-білих тонах

Dark blue wallpaper, Press profile homify Press profile homify Інші кімнати
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Додаткова порада : поклейте стіну шпалерами, як ми бачимо на зображенні вище.

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Що таке фарба проти вологи?

Flat painting, X-Multi Service X-Multi Service Стіни
X-Multi Service
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Щоб запобігти на вологих ділянках будинку утворенню грибка чи цвілі, необхідно нанести селітру або фарбу проти вологи, адже акрилова смола, що міститься у такій фарбі, допомагає захистити будинок від вологи (конденсату та водяної пари).

Важлива примітка: більш інтенсивні проблеми із вологою, такі як інфільтрати або витоки, не можна ліквідувати цим типом фарби, оскільки ця більш глибока волога вимагає обробки, адаптованої до кожного конкретного випадку.

Фарба для контролю вологи ефективна лише для незначних або поверхневих проблем, пов'язаних із вологою.

Чому варто вибрати спеціальну фарбу для вологих приміщень?

Primários, argatintas® argatintas® Стіни Фарбування та обробка
argatintas®
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Переваги водонероникної (вологовідвідної) фарби

Novicor , argatintas® argatintas® Стіни
argatintas®
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Фарби для кухні та ванної кімнати повинні бути водонепроникними, щоб запобігти проникненню води, зменшити розтріскування та протистояти накопиченню пари.

Поверхні повинні гарно митися, тоді з ними не буде проблем; тому фарба повинна бути стійкою до багаторазового миття.

Вологовідвідна фарба повинна маскувати невеликі дефекти на поверхні, а тому вибирайте таку, яка б після фінішного покриття не створювала ефекту блиску після потрапляння на неї вологи.

Повинна мати великий рівень світлостійкості, а тому менше буде вигорять.


ФАРБА 1. Гліцеринова фарба – найбільш стійка до вологи

Tintas Plásticas Lisas - Tintas Plásticas Acetinadas - Tintas Texturadas, argatintas® argatintas® Стіни
argatintas®
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Гліцеринова фарба має дуже хорошу фіксацію і, здається, найбільше підходить для ванної кімнати чи кухні.

Ця фарба, на відміну від інших фарб, найкраще утримує вологу, крім того, вона особливо ефектна та надає стіні ефекту м’якості та шовковистості.


ФАРБА 2. Акрилова фарба – найбільш екологічна

Pintura, PinturaPt PinturaPt Спальня
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Акрилова фарба – це фарба на водній основі.

Вона краща від гліцеринової, тому що, практично не має запаху і швидко сохне.

Крім того, вона – більш екологічно чиста, має хорошу паропроникність. Для гарного результату вибирайте якісну акрилову фарбу.

Часто для фарбування потрібен лише один шар, адже вона гарно лягає на поверхню.

Із часом фарба не вигорить.

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ФАРБА 3. Вапняна фарба

Master Bedroom GOLD, Oloft Oloft Спальня Мідь / Бронза / Латунь
Oloft
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Вапняна фарба не має запаху.

Нею можна легко покрити різні плями на ділянках, які потрібно пофарбувати.

Це фарба не тріскається і ефективна на вологих участках (до прикладу, на стелі), особливо якщо там є сильне забруднення або плями.

Порада : після завершення нанесення базового шару зачекайте приблизно 48 годин, перш ніж наносити остаточний шар.

ФАРБА 4. Матова, атласна чи глянцева фарба?

Painting: Interior RenoBuild Algarve Вітальня
RenoBuild Algarve
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  • Глянцева фарба – дуже хороший вибір. Фактично, вона відбиває світло і є більш стійкою до змивання та конденсації. З іншого боку, поверхня повинна бути ідеальною, оскільки глянцевий ефект підкреслює дрібні дефекти. Глянцеву фарбу використовують переважно для фарбування дерева або меблів для ванної кімнати.
  • Атласна фарба. Оскільки вона містить плівку, стійку до нагрівання та конденсації, її доцільно використовувати для покриття поверхонь на кухні чи у ванній кімнаті.
  • Варто уникати фарби з матовим покриттям , так як при очищенні стіни створюється блиск за рахунок конденсату. Однак деякі архітектори рекомендують матову фарбу для стелі, якщо є невеликі дефекти.


Якщо вам потріібна порада професійного фахівця, звертайтеся

за посиланням

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Будинки
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Поради щодо нанесення вологовідвідної фарби

Pintura e reparação de parede, Nurdav,lda Nurdav,lda Вілли
Nurdav,lda
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Фарба проти вологи наноситься як класична фарба. Зазвичай це вимагає лише одного шару. Нанесення легке та плавне. Специфічної техніки для цієї фарби немає.

Зрештою, знайте, що ви можете використовувати цю фарбу як ґрунтовку або фініш.

Більше інформації, щоб позбутися цвілі!

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares
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Не пропустіть ці статті із нашого журналу, щоб раз і назавжди позбутися цвілі:

++ 5 способів позбутися цвілі у вашому домі

++ Цвіль вдома: як утворюється і як позбутися її назавжди!


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Як прочистити труби? 8 простих і ефективних прийомів!
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