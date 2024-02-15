Скільки коштує нова кухня?

Давайте будемо чесними, незалежно від того, йде будівництво чи ремонт, кухня є одним із приміщень, яке займає найбільшу частку бюджету у кінцевих розрахунках, випереджаючи, навіть, ванні кімнати, ремонт яких також є досить дорогим.
Це нормально, оскільки будівництво чи реконструкція кухні – це складний процес, який включає як наші бажання, так і інвестиції. Десятки пропозицій обладнання , нескінченні варіанти та комбінації матеріалів, більш-менш дорогі аксесуари приводять нас у замішання, і, врешті-решт, у результаті наш вибір часто переважає межі бюджету, який у нас є.
Перед нами постає запитання, на яке важко відповісти:
Скільки коштує повністю нова кухня?
У цій статті ми вирішили знайти деякі відповіді. Давайте з'ясуємо їх разом!
Які у вас причини мати нову кухню?
Є кілька причин, які спонукають когось захотіти побудувати нову кухню… Будівництво будинку, реконструкція приміщення, що знаходиться у поганому стані, або модернізація – ось це, вірогідніше усього, і є найважливішим фактором. Проте просте бажання змін є такою ж законною причиною, як і будь-яка інша.
Побудувати кухню
з нуля або провести повну реконструкцію – не дуже різні процеси. Конструкція кухні, інтегрована у конструкцію будинку, передбачає, що уся сантехніка та інсталяції будуть нові, капітальний ремонт найчастіше вимагає заміни згаданих елементів. Слід зазначити, що ця робота вимагає багато часу, тому уваги до членів сім'ї буде зовсім мало.
Але, незалежно від причин і незважаючи на брак часу, є кроки, які ніколи не можна ігнорувати у процесі створення нових кухонь. І про це ми поговоримо нижче.
По-перше, установіть межу бюджету!
Важливо знати, скільки ви можете витратити коштів на весь процес, оскільки це обумовить ваш вибір і швидко скоротить кількість варіантів. Дотримуючись бюджету, ви заощадите свої кошти наприкінці проєкту!
Другим кроком є письмове викладення ваших уподобань.
Які кольори вам подобаються? Який стиль ви бажаєте обрати? Які функції ви вважаєте пріорітетними для кухонного обладнання? Яке розташування кухонних меблів вам подобається? – На ці та інші запитання дайте відповідь у короткому списку, який допоможе вам у виборі.
Щоб точно зрозуміти, на чому базується ваш вибір, проведіть багато досліджень у спеціалізованих журналах і на веб-сайтах, особливо тут, на homify, де ви знайдете безліч надзвичайно надихаючих фотографій!
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Нарешті, проведіть багато досліджень щодо матеріалів, обладнання, аксесуарів та оздоблення. Ознайомтеся із його функціональними характеристиками, кольорами та поєднаннями, вивчіть текстури та не поспішайте із вибором. Ці пропозиції, а також проєкти приміщень, зазвичай, надаються компаніями-постачальниками, що, безсумнівно, заощадить вам багато часу та убезпечити від незліченних нервових зривів.
Нижче ми наводимо деякі варіанти матеріалів, обладнання, меблів та відповідні ціни на них.
Ми починаємо із головного, із того, що є найбільш вражаючим елементом вашої нової кухні, – кухонних шаф!
Що стосується матеріалів для кухонних шаф, у вас є кілька варіантів: натуральне дерево, меламін, МДФ або нержавіюча сталь. Найпоширенішим варіантом є комбінація кількох матеріалів. Зазвичай шафи виготовляють зсередини із водовідштовхувального меламіну, а двері обшивають, до прикладу, натуральним деревом.
Що стосується цін, то вони можуть бути дуже різними! Не соромтеся запитувати та порівнювати! Буде багато прайсів із дивними назвами та різними описами, але не лякайтеся. Завжди порівнюйте матеріали та функціональні характеристики, роблячи акцент на міцність та якість.
Якщо вам потрібні дешеві кухні, ви можете знайти багато варіантів комплектів кухонних шаф, які уже спроєктовані та підібрані відповідно до цін, які починаються приблизно від 200 євро (орієнтуйтеся на ціни IKEA та інших роздрібних продавців матеріалів для дому).
Надзвичайно важливі кухонні покриття, особливо стіни, які необхідно захистити від бризок. Важливо, щоб ці покриття відповідали суворим критеріям стійкості до вологи та ударів, а також були простими у прибиранні. Усі покриття мають відповідати цим вимогам, щоб ваша кухня була довговічною і красивою!
Класикою кухонь у всьому світі, коли мова заходить про покриття, є облицювання плиткою усіх стін чи лише стін за плитою (так звана антибризкозахисна плитка). Ціни на якісну плитку починаються від 25 євро за квадратний метр.
Для стін із захистом від бризок ви також можете вибрати нержавіючу сталь приблизно за 11 євро/ 1кв.м (товщина 0,5 мм), мозаїчну плитку за ціною від 15 євро/1кв.м або, навіть, мікроцемент, який коштує дорожче, але характеризується набагато вищою стійкістю.
Для підлоги плитка все ще є фаворитом португальців, але все більшої популярності набувають високоміцний вологостійкий ламінат, епоксидні смоли, цемент і мікроцемент. Ви можете придбати кахельну напольну плитку за ціною від 20 євро/1кв.м, але не забудьте оцінити критерії стійкості!
Що стосується стільниць, вибір теж необмежений! У Португалії найчастіше використовують граніт, мармур і високоміцний ламінований МДФ, але кварцові агломерати (відомі як силестон) набувають все більшої популярності. Нержавіюча сталь чудово підходить для індустріальних середовищ, що є також дуже популярним.
Гранітна стільниця, полірована Ariz, довжиною 350 см, шириною 60 см та товщиною 2 см, проста пряма кромка, зі злегка скошеними краями, висвердлювання 1 отвору з полірованими краями та обробкою по верхньому периметру висотою 5 см та товщиною 2 см (із прямим краєм) обійдеться приблизно у 460 євро.
Агломерована стільниця матиме вартість, дуже схожу на гранітну. Водовідштовхувальна верхня панель із ДВП з поверхнею, покритою кремовою або білою фарбою, і нижньою частиною, обшитою простим матеріалом, і ламінованою передньою частиною висотою одного аркуша 350x62x3 см, із отвором, обробкою та оздобленням коштує близько 280 євро ( вартість взято з веб-сайту http://www.geradordeprecos.info).
Хочете знати все про кухонні стільниці та їх матеріали? Тоді також читайте статтю « Який матеріал для кухонних стільниць підійде найбільше?
Мийки для раковин можуть здатися вам відносно дешевими на даний момент, враховуючи усі витрати. Але вони будуть дешевими, лише якщо ви виберете відносно просту раковину із нержавіючої сталі. Якщо ви обираєте більш витончені рішення, ціни швидко зростуть. А якщо ви оберете власний варіант, тим більше!
Раковина в ІКЕА може коштувати від 32 євро (найпростіший варіант) до понад 300 євро (більш вишуканий варіант).
Що стосується кранів, то тут та сама історія: базові однокранні моделі без змішувача, без вишуканого чи сучасного дизайну, близько 30 євро; красивіші і кращі моделі – ціна може зашкалювати!
Коли ви склали ціну на усі матеріали та аксесуари для кухні і побачили результат, може статися, що вам уже не захочеться, навіть, чути про оформлення, але правда у тому, що без нього кухня може бути нефункціональною! Ущільнювальний силікон, захисні лаки, стельові плінтуси, плінтуси для шаф…
Дуже просте оформлення кухні, безсумнівно, коштуватиме вам понад 100 євро без вартості роботи!
(Результати, отримані шляхом дослідження великих роздрібних торговців і спеціалізованих веб-сайтів).
Посудомийна машина, мікрохвильова піч, духовка, варильна поверхня… Обладнання також дуже суттєво впливає на бюджет нової кухні!
Ціни, як ви уже знаєте, дуже відрізняються від бренду та виробника, але враховуючи, що ви можете придбати посудомийну машину самостійно приблизно за 200-300 євро, вам доведеться додати ще і цю ціну до уже визначеної.
Звичайно, ви можете обладнати свою кухню найпростішим способом приблизно за 1500 євро. Вибір за вами!
(Результати, отримані шляхом дослідження великих роздрібних торговців і спеціалізованих веб-сайтів).
Додаткові аксесуари, такі як: система зберігання, вмонтовані у меблі холодильники, ручки на дверцятах і таке інше, значно підвищують ціни, але їх користь незаперечна, тому що вони стають вигідними інвестиціями.
Можна побудувати свою кухню самостійно, маючи певний хист і навички у будівництві та роботі із сантехнікою. Але на це необхіно багато-багато бажання та доброї волі!
Ви, напевно, уже зрозуміли, що весь процес має бути ретельним і дуже добре виконаним, інакше результат може бути катастрофічним.
Що стосується меблів: якщо ви обираєте відомий бренд і дуже простий варіант, це не є титанічним завданням, але у роботі із сантехнікою, покриттям та герметизацією (або якщо проєкти дуже складні) найкраще звернутися за допомогою до кваліфікованих спеціалістів.
Звернутися за порадою до спеціаліста ви можете, перейшовши за посиланням
Ще можна значно скоротити витрати на кухню, якщо самостійно встановити шафи та техніку.
Ви можете зробити дуже просту і невелику кухню, яка включає покриття стін панеллю для захисту від бризок, стіни із матовою акриловою чи латексною фарбою, меламінову стільницю, невеликі шафки (також із меламіну) та недороге обладнання приблизно за 2500 євро.
Якщо у вас є бажання інвестувати, схильність і бюджет для цього, наша відповідь: «Так». Не тільки кухня виглядає свіжо, але й весь будинок набуває нової динаміки, стаючи більш привабливим і гостинним. Той, хто має гарну кухню, завжди хоче готувати та запросити друзів на смачні вечері. Крім того, завдяки цій інвестиції вартість майна зростає.
І не забувайте, що у рамках проєкту ремонту ви можете подумати про створення відкритого простору із вітальнею та кухнею. Рішення, яке нам так подобається і яке ми вважаємо таким приємним, як із естетичної, так і з особистої точки зору.
Отже, планування «кухонного бюджету» – це хороший варіант!
І нарешті, ми підходійшли до головного питання, яке не виходить у нас із голови протягом усього часу:
Скільки коштує кухня на замовлення?
Це питання має не одну відповідь. Стільки, скільки є проєктів і бюджетів! Кожен професіонал може запропонувати безліч різноманітних варіантів : це буде залежати від вашого вибору, матеріалів, труднощів інсталяції тощо.
І, звичайно, дорого це чи дешево, залежить від бюджету кожної людини. Використовуючи автомобільну аналогію, це схоже на купівлю службового автомобіля чи автомобіля вищого класу: обидва їдуть по дорозі та виконують свою роботу, але мають дуже різні ціни, чи не так?
Якість завжди окупиться, тому вибір кухні вищого чи середнього класу, а не низького, може бути гарною інвестицією, оскільки така кухня, ймовірно, прослужить довше та створить комфортніші умови.
А чи можна знайти дешеві повністю обладнані кухні?
Ми уже говорили про це. Поняття дорогого і дешевого суб’єктивні, все залежить від того, скільки ви готові витратити. Хитрість полягає у тому, щоб спробувати отримати найкращі матеріали за найнижчою ціною! Але орієнтуйтеся на те, що ви можете придбати кухню середнього класу із хорошою площею (25 м2) приблизно за 8000 євро (все включено).
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