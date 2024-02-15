10 чудових одноповерхових будинків у Португалії, які б ми всі хотіли мати

Одноповерховий чи двоповерховий будинок: що краще? Ми впевнені, що наші читачі мають різні думки.
Правду кажучи, кожен із цих будинків може мати свої переваги чи свої недоліки, все залежить від обставин певної людини чи сім’ї та, навіть, від місця розташування будинку. Однак сьогодні ми зосередимося на сучасних одноповерхових будинках у Португалії, яких так багато, і вони такі красиві.
Тут, у homify, ми зібрали низку сучасних проєктів одноповерхових будинків, якими, як ми вже бачили, захоплюються наші читачі. Десять будинків, які ми обрали для цієї статті, є одними із найпривабливіших і популярних на нашому веб-сайті. Вони красиві, функціональні та мають архітектурні та дизайнерські деталі, які нікого не залишають байдужими.
Якщо ви думаєте про будівництво чи реконструкцію будинку, ви не захочете пропустити цю мить натхнення. Дізнайтеся більше про одноповерхові будинки, почерпніть ідеї із планів і збережіть улюблені зображення. Пам'ятайте, що всі проєкти, які ілюструють цю статтю, створені португальськими професіоналами.
Давайте зробимо це?
Одноповерхові будинки поєднують у собі масу спокусливих переваг порівняно з будинками із двома або більше поверхами.
Серед них виділимо такі:
Їх легше обслуговувати: без сходів все стає простіше, включаючи прибирання та догляд. До прикладу, відсутність необхідності носити пилосос або брудний одяг зверху вниз, що робить повсякденне життя менш виснажливим, а обслуговування простішим і швидшим. Також доступніше помити вікна, пофарбувати фасад, зробити ремонт і так далі.
Вони мають простішу конструкцію: одноповерхові будинки легше проєктувати, що, як правило, здешевлює проєкт. У структурному плані вони менш складні, що є додатковою перевагою з інженерної точки зору.
Пересуватися легше і безпечніше: це дім для людей похилого віку? Для маленьких дітей? Чи є в сім’ї маломобільні особи? У цих умовах найкраще підходять одноповерхові будинки. Якщо це будинок, де ви хочете старіти, не думайте двічі: виберіть одноповерховий будинок.
Із них легко евакуюватися: у разі пожежі чи землетрусу із одноповерхових будинків легше евакуюватися, а також вони мають безпечніші конструкції.
Не все залежить від переваг, тому ми хочемо висвітлити і недоліки, властиві цим будинкам, щоб ви могли зробити усвідомлений вибір.
Зверніть увагу:
Конфіденційність може бути порушена: в одноповерхових будинках соціальні зони та зони відпочинку знаходяться на одному рівні, що може поставити під загрозу конфіденційність кожного простору та порушити благополуччя, коли йдеться про шум. У двоповерховому (або більше) будинку спальні можуть розташовуватися на верхньому рівні, що забезпечує тишу та приватність.
Менше внутрішнього та зовнішнього простору: якщо у вас немає великої земельної ділянки, на якій можна побудувати будинок, можливо, вам доведеться зменшити житлову площу і зробити будинок меншим. Якщо ж ви все-таки вирішили збудувати більший будинок, то
постраждає ваша присадибна ділянка, на якій ви, можливо, могли б посадити сад.
Додаткові витрати: великий одноповерховий будинок, крім того, що вимагає більшої земельної ділянки, потребує ще й додаткової покупки матеріалів для фундаменту, даху, вікон і дверей. Крім того, оскільки труби у цих будинках повинні бути довшими, потрібна більш потужна і дорога система.
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Сучасні одноповерхові будинки можуть приймати різні форми. П-подібні будинки, безсумнівно, є одними із найпопулярніших. Конфігурація цих будинків може змінюватися, оскільки це залежить від уподобань та динаміки кожної сім'ї.
Вам подобається ідея П-подібного будинку?
Ось декілька ідей для розподілу простору:
параднимвходом, а кожен сектор – для приватних, сімейних зон будинку відповідно.
Незалежно від конфігурації, яку ви виберете, пам’ятайте, що соціальні простори повинні розташовуватись у південній стороні будинку, щоб отримувати більше світла протягом дня. Кімнати ж можуть бути на східній стороні, оскільки вони не потребують світла протягом дня. Щоб заощадити енергію, тобто захистити навколишнє середовище, об'єднайте кухню із пральнею, гараж – з іншими службовими приміщеннями.
Щоб реалізувати свій проєкт, не обійтися без досвіду та ноу-хау архітектора. Він знає, як максимально оптимізувати простір і адаптувати його до ваших потреб. Зараз, крім 2D-проєктів, більшість архітекторських бюро уже роблять 3D-проєкти, які дозволяють клієнтам мати дуже реалістичне уявлення про те, як буде виглядати будинок, що, попри все, дозволяє вчасно вносити зміни. Незалежно від типу проєкту, який вам представлений, продумайте кожну деталь планування, яка повинна сприяти упорядкуванню комфортного щоденного проживання у будинку.
На зображенні вище показано план одноповерхового будинку Т2 площею 145,70 кв.м. Будинок має спальню, великий передпокій, кухню з обідньою зоною, комору, пральню, вітальню та ванну кімнату. Проєкт передбачає басейн та озеленену територію.
Як ви можете бачити на зображенні, конфігурація йде точно у тій же послідовності, про який було згадано вище: соціальні простори – з одного боку, а місця для відпочинку – з іншого.
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У Португалії найбільшою популярністю користуються одноповерхові будинки. Наприклад, будинок, який ви бачите на зображенні, був спроєктований компанією Magnific Home Lda. Він виділяється простою архітектурною концепцією.
За словами компанії, цей будинок був розроблений для клієнтів, які хотіли мати сучасний будинок, краса якого пропорційна його простоті. Під час реалізації проєкту особлива увага приділялася орієнтації на майданчик та використанню природного світла, яке проникає у приміщення через великі скляні поверхні.
Чітко окреслені лінії будинку підкреслюють прості форми та конфігурацію будинку.
Розроблений архітектором Пауло Коельо та сфотографований Arkhy Photo, будинок на фото, як і очікувалося, має лише один поверх. Великі скляні двері, що мають розсувний механізм, та великі об'ємні вікна привертають увагу до фасаду. Хоча форми в основному сучасні, будинок має облицювання, яке нагадує нам сільський стиль: до прикладу, камінь і цегла.
Сучасний будинок, безсумнівно, може поєднувати елементи й інших стилів, що дозволяє пом'якшити форми фасаду, а також зробити будинок більш комфортним для проживання.
Існує матеріал, який є модним і, до того ж, сучасним. Це бетон. Бетон, звичайно, не є консенсусним вибором, адже це імпозантний і холодний матеріал, який обов'язково потребує вдалого використання.
У будинку на зображенні бетонні поверхні були поєднані із великими вікнами. Непрозорість і легкість обох матеріалів контрастують і створюють досконалий архітектурний витвір у ландшафті Алентежу. Насправді ж, головною метою архітекторів стала необхідність
вписати будинок у пейзаж, зробити будівлю невід'ємною частиною ландшафту.
У Санта-Марія-да-Фейра ми знайшли будинок типу T2, що складається лише із одного об’єму, який вдало вміщує всі простори, представлені у проєкті.
Роботи, завершені у 2015 році, дотримуються існуючої топографії та морфології землі.
Великі вікна і двері дають змогу проникати світлу у будинок, а також дозволяють господям без перешкод милуватись зеленим пейзажем. Чорний колір у цьому будинку урівноважується свіжістю білого, а також теплим відтінком кам'яних плит навколо будинку.
Майже закінчивши нашу
книгу ідей, ми пропонуємо вам проєкт односімейного будинку із басейном.
Будинок має лише один поверх, але він підноситься над землею, здається, що він ніби завис у повітрі, пливе над землею.
Басейн має незвичну трикутну форму, яка адаптується до кутів будинку і утворює разом із ним єдиний об'єм.
Цей проєкт для будинку T3 в Паредесі розроблений архітектурною фірмою EsboçoSigmа.
Окрім візуальної привабливості, він ще й надзвичайно функціональний.
Крім того, що всі кімнати розташовані на першому поверсі, вони мають ще й стельові або стінові вікна.
Будинок знаходиться у зеленій зоні: його з усіх боків оточує зелений ліс.
Соціальна зона басейну захищена від цікавих поглядів ззовні, що робить цей простір ще більш комфортним і досить тихим.
Ми – прихильники натуральних, природних матеріалів: дерева, каменю та цементу.
Ви думаєте про будівництво чи реконструкцію будинку? Незалежно від того, має він один чи кілька поверхів, обов’язково найміть архітектора, щоб втілити вашу мрію у життя. Тут, у homify, ми склали широкий список архітекторів, який ви можете звузити, додавши назву регіону та поштовий індекс.
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