10 чудових одноповерхових будинків у Португалії, які б ми всі хотіли мати

Одноповерховий чи двоповерховий будинок: що краще? Ми впевнені, що наші читачі мають різні думки.

Правду кажучи, кожен із цих будинків може мати свої переваги чи свої недоліки, все залежить від обставин певної людини чи сім’ї та, навіть, від місця розташування будинку. Однак сьогодні ми зосередимося на сучасних одноповерхових будинках у Португалії, яких так багато, і вони такі красиві.

Тут, у homify, ми зібрали низку сучасних проєктів одноповерхових будинків, якими, як ми вже бачили, захоплюються наші читачі. Десять будинків, які ми обрали для цієї статті, є одними із найпривабливіших і популярних на нашому веб-сайті. Вони красиві, функціональні та мають архітектурні та дизайнерські деталі, які нікого не залишають байдужими.

Якщо ви думаєте про будівництво чи реконструкцію будинку, ви не захочете пропустити цю мить натхнення. Дізнайтеся більше про одноповерхові будинки, почерпніть ідеї із планів і збережіть улюблені зображення. Пам'ятайте, що всі проєкти, які ілюструють цю статтю, створені португальськими професіоналами.

Давайте зробимо це?