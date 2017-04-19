Збірні будинки: правила, які варто знати перед покупкою

Ми всі чули про «божевілля» із нерухомістю, яке відбувається у Португалії.
Після кількох важких років економічної кризи, коли будівництво знаходилось у стані застою і пропозицій було мало, відбувся економічний прорив: люди тепер більш відкриті та готові купувати будинки. Ще одним фактором, що вплинув на споживацький попит, став туристичний бум .
Таким чином, враховуючи дефіцит житла та постійно зростаючі витрати на будівництво, концепція модульного будинку може стати дуже вдалим рішенням на (найближче) майбутнє, добре адаптованим до поточного ринку нерухомості.
У вас є запитання щодо збірних або модульних будинків? Не знаєте, скільки це коштує? Або які переваги? Щоб спрямувати вас у прийнятті цього рішення, ми зібрали всю необхідну інформацію, щоб допомогти вам. Але ви також можете оцінити проєкти, виконані у Португалії професіоналами homify.
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Переваги панельних будинків зрештою переважують недоліки.
Виробники роблять максимально енергоефективними такі будинки за рахунок використання перероблених матеріалів, встановлення світлодіодного освітлення та встановлення сонячних панелей. Ці ініціативи дозволяють заощаджувати енергоспоживання для виробництва відновлюваної енергії, яку можна, наприклад, повернути в електричну мережу.
Після завершення виготовлення збірних будинків модульні частини відправляються на місце їх монтажу. Модульні будинки не утворюють жодних відходів, оскільки весь необхідний для складання матеріал надходить на місце, попередньо встановлений у модульні частини. Це схоже на будівництво будинку із конструктора Lego, тільки із тією різницею, що всі деталі розроблені відповідно до ваших бажань і потреб. Щодо простоти будівництва та запропонованих енергетичних переваг модульні будинки майже завжди будуються відповідно до будівельних норм.
Перш за все, вибір виробника збірних будинків є важливим для успішної реалізації вашого проєкту. Ваша мета, щоб все пройшло гладко, без проблем і щоб ви розраховували на надійного забудовника.
Тому ми склали список критеріїв, які допоможуть вам знайти потрібного виробника збірних або модульних будинків:
- репутація виробника;
- близькість до виробника;
- кількість моделей збірних будинків, із яких ви можете вибрати;
- можливість налаштування;
- якість обслуговування;
- тип збірного будинку, який вам підходить;
- доступні форми покупки: під ключ, DIY, самобудівництво;
- ціна збірних будинків (краще порівнювати між виробниками).
Зрештою, усі ці критерії допоможуть вам вибрати одного виробника, а не іншого, щоб матеріалізувати ваш новий збірний проєкт.
Щоб знайти відповідний тип збірного будинку у Португалії, найкраще бути добре підготовленим і знати, чого ви бажаєте, перш ніж почати пошук. Тому складіть список конкретних критеріїв, які допоможуть вам усунути моделі, які не відповідають вашим запитам, та зробити вибір із різних варіантів, що можуть задовольнити ваші смаки та потреби.
Подумайте, наприклад, про стиль, кількість поверхів, кімнат, конфігурацію простору тощо. Таким чином ви зможете знайти модель збірного будинку, яка вам підійде. Ви також можете розглянути формулу, яка вам найбільше підходить: «під ключ», «зроби сам» або самостійно.
Що таке модель або тип збірного будинку?
По суті, ми говоримо про:
Архітектурний дизайн : існує широкий вибір моделей будинків, розроблених командами дизайнерів. Наприклад, існують різні моделі – сучасні, класичні, заміські або сільські збірні будинки. Деякі виробники мають онлайн- каталоги, з якими не складно ознайомитися. У homify ви маєте доступ до різних проєктів.
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Внутрішній план збірного будинку: різні моделі будинків представляють власну та дуже індивідуальну конфігурацію внутрішнього простору. Ви можете порівняти різні плани, оцінивши, чи відповідають вони вашим запитам. Спробуйте знайти план, який сподобається вам найбільше. Якщо ж потрібні невеликі зміни, ви можете запросити їх у виробника.
Мріяти і бажати добре… Але чи є у вас гроші, щоб здійснити цю мрію про модульний будинок?
Після того, як ви вибрали збірний будинок за своїм смаком, вам обов’язково доведеться отримати фінансування, щоб мати можливість придбати його, якщо ви не маєте достатньо коштів..
У зв’язку із цим у вас є два варіанти:
- Зустріньтеся із фінансовим консультантом , перш ніж думати про купівлю збірного будинку, щоб знати вартість, призначену із самого початку. Таким чином, ви не будете плекати марні надії та очікування і зможете вибрати модульний будинок, який відповідає вашому бюджету.
- Зустріньтеся з фінансовим радником після отримання згоди, щоб дізнатися, чи готова фінансова установа виділити іпотеку для вашого проєкту. Після офіційного фінансування ви можете підписати договір купівлі-продажу із виробником. Переконайтеся, що все описано точно: що включено, що не включено, додаткові умови, відповідальність виробника та повернення гарантії тощо.
Деякі виробники нових заводських будинків можуть повідомити або порадити найбільш підходящі земельні ділянки у Португалії. Ви також можете використати землю, якою уже володієте, або придбати нову землю для будівництва свого нового будинку, якщо це дозволяє закон.
Ваш виробник, швидше за все, відвідає землю, щоб перевірити розташування вашого майбутнього будинку, стан ґрунту, орієнтацію на сонце та вітер, доступ до землі, можливості підведення комунікацій або вимоги до колодязя чи санітарного вузла. Цей крок важливий, оскільки дослідження земельного участку виробником може вплинути на остаточний план вашого збірного або модульного будинку.
Виробник також може порадити вам, як підготуватися до придбання нового будинку.
Якщо ви ще не були фанатом дерев'яних будинків, можете поглянути на фото і оцінити цей проєкт.
Будувати та мати збірний будинок у Португалії зовсім не схоже на будівництво замку із піску на пляжі. Є закони і правила, які потрібно поважати. Які вони?
Розглянемо їх.
Відповідно до чинного законодавства, якщо споруда вбудована у землю на постійній основі, правові рамки точно такі ж, як і для традиційного будинку .
У цьому сенсі ліцензування цього типу будинків регулюється Правовим режимом урбанізації, затвердженим DL № 555/99 від 16 грудня в оновленій редакції, який передбачає у пункті a) статті 2, що будівництвом або Будівлею вважається результат будівництва, реконструкції, розширення, зміни або консервації майна, призначеного для використання людиною, а також будь-яка інша споруда, вбудована у землю, що має постійний характер.
Лора Соарес Сейта також уточнює, що ліцензування є обов’язковим, а чинне законодавство є загальним, відрізняється лише метод будівництва, і, таким чином, процедура розміщення модульного або збірного будинку на земельній ділянці абсолютно однакова. Можуть існувати обмеження щодо будівництва на цій землі, а саме те, що визначає ПДМ для території та чи вона розташована в зоні RAN (Національна сільськогосподарська мережа), REN (Національна екологічна мережа) тощо.
на: www.pra.pt
Ціни на збірні будинки дуже різняться залежно від квадратних метрів, які ви бажаєте використовувати, від оздоблення та консультацій із інших питань, які необхідно узгодити із виробником.
Але є португальські проєкти за дуже привабливими цінами: наприклад, VANGUARDOPTION LDA представляє житлові проекти T3 €57 990 Chave na Mão (внутрішні стіни із гіпсокартону з акустичною ізоляцією в кам’яній ваті) або навіть T3 + 1 за 64 490 €!!
Та і це ще не все… Дивіться проєкти інших забудовників та запитуйте пропозицію зараз!
Якщо потрібна порада, звертайтеся до нашого архітектора
Вам не потрібно їхати за кордон, щоб придбати збірний або модульний будинок!
Як ми уже згадували, у Португалії є ряд дуже універсальних виробників, які пропонують будинки за дуже привабливими цінами.
У homify ви маєте доступ до кількох виробників збірних будинків, просто виконайте пошук на нашому сайті.
Однак ми хочемо нагадати добре відомі фірми забудовників на ринку нерухомості, які пропонують незвичайні та унікальні проєкти.
Ось їхній перелік:
- РУСТИКАСА
- КІТУР
- VANGUARDOPTION LDA
- MAQET
- АРБІСЛЕНД АРХІТЕКТУРА ТА ДИЗАЙН
- ФАБРИКА ДОМОВ
- GOODMOOD – ЖИТЛОВІ РІШЕННЯ.
Сподіваємось, ми вам допомогли!
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