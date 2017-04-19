Збірні будинки: правила, які варто знати перед покупкою

Ми всі чули про «божевілля» із нерухомістю, яке відбувається у Португалії.

Після кількох важких років економічної кризи, коли будівництво знаходилось у стані застою і пропозицій було мало, відбувся економічний прорив: люди тепер більш відкриті та готові купувати будинки. Ще одним фактором, що вплинув на споживацький попит, став туристичний бум .

Таким чином, враховуючи дефіцит житла та постійно зростаючі витрати на будівництво, концепція модульного будинку може стати дуже вдалим рішенням на (найближче) майбутнє, добре адаптованим до поточного ринку нерухомості.

У вас є запитання щодо збірних або модульних будинків? Не знаєте, скільки це коштує? Або які переваги? Щоб спрямувати вас у прийнятті цього рішення, ми зібрали всю необхідну інформацію, щоб допомогти вам. Але ви також можете оцінити проєкти, виконані у Португалії професіоналами homify.





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