Як прочистити труби? 8 простих і ефективних прийомів!

На сьогоднішній день багато хто вважає, що краще купити старий будиное чи квартиру і самостійно зробити там ремонт, адже це дасть змогу створити житло своєї мрії. Особливо багато уваги треба приділити кухні та ванній кімнаті.
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Так нерідко доводиться стикатись із проблемами, пов'язаними із старими трубами та сантехнікою.
Забиті труби. Хто ніколи не стикався із цією проблемою вдома? Ми не завжди акуратно користуємося раковиною, ванною, душовою кабіною чи посудомийною машиною, і, навіть, якщо ми обережні, уникнути потрапляння волосся, залишків їжі чи інших речовин у труби неможливо.
Зрозуміло, що важливо бути обережним, щоб зберегти не лише систему каналізації, де ми живемо, але й природу. Однак рано чи пізно ми стикаємося із цією неприємністю і розуміємо, наприклад, коли ми приймаємо душ, що вода не стікає належним чином або що вона стікає дуже повільно.
Коли дренаж засмічений, потрібно діяти швидко. Зволікання із вирішенням ситуації тільки погіршить справу. І засмічення може привести до пошкодження труби або, навіть, вивести її із ладу. Крім того, у нашому повсякденному житті непрактично постійно цим турбуватися. Адже ми хочемо вільно прийняти душ, почистити зуби і не перейматися, що раковина швидко наповниться водою і все це не перетвориться на маленьке
цунамі.
Сьогодні ми поділимося з вами порадами, як вирішити цю проблему, не звертаючись до професіонала.
Подивіться, які вони.
Плунжер є практично у кожному будинку. Знаєте, що це? Ми говоримо про предмет із дерев’яною ручкою, яка закінчується гумою. Цей інструмент очищає труби за допомогою всмоктувальної системи, яка є результатом ручного зусилля, прикладеного до зливу. Це дуже ефективний інструмент, який зазвичай розблоковує труби всього за кілька секунд. Перед використанням плунжера переконайтеся, що в каналізації достатньо води. Саме рух води – вгору-вниз звільняє трубу. Якщо гума покриється водою, прочищення відбудеться легко.
Дійсно, це простий та екологічний спосіб прочищення труб. Закип'ятіть воду у каструлі, а потім вилийте окріп у каналізацію, яка спричиняє проблеми. Воду необхідно заливати поетапно: додайте трохи і почекайте кілька секунд; потім додайте ще раз. Повторіть цю процедуру декілька разів
Щоб запобігти засміченню, прочищення ви можете робити раз на тиждень у різних стоках у будинку. Однак будьте обережні, щоб не обпектися. Після того, як вода закипить, вилийте її, наприклад, у чайник, лише потім починайте процес прочищення. Це безпечніше і практичніше.
Сіль, оцет і харчова сода є трьома екологічними та біологічно розкладаними продуктами. Спробуйте ці рішення, перш ніж звертатися до хімікатів:
- ¾ склянки харчової соди + ½ склянки оцту – закрийте каналізацію пробкою (шматком тканини) і дайте суміші діяти протягом півгодини. Потім залийте теплою водою;
- ½ склянки солі + ½ склянки оцту + ½ склянки харчової соди – вилийте суміш у каналізацію, а потім залийте окропом;
- 1 склянка оцту + ½ склянки харчової соди + 2-3 столові ложки солі – вилийте у каналізацію і закрийте кришкою (пробкою) на 30 хвилин. Завершити процес теплою водою.
* Джерело: umavidaverde.com
Миючий засіб для посуду може бути чудовим союзником для прочищення труби (якщо вона не заповнена водою), особливо на кухні, де накопичується жир. Налийте ¼ склянки миючого засобу, а потім окропу. Щоб полегшити процес, використовуйте вантуз, але бережіть себе від бризок.
Ви також можете висипати дві столові ложки розпушувача у каналізацію, а потім залити кип’яченою водою. Буде створено шипіння, яке прочистить трубу.
Для цієї техніки вам знадобиться дротяна вішалка (ми впевнені, що така у вас є вдома) або шматок дроту. Спочатку ви повинні розгорнути його, випрямити та зробити на одному кінці гачок (шукайте зображення в Google , щоб побачити, як це виглядає). На кінці шматка дроту також повинен бути гачок, схожий на рибальський. Потім просто опустіть цей гачок у каналізацію та почніть «виловлювати» все сміття, яке його блокує. Ви можете завершити завдання теплою чи кип’яченою водою або іншим розчином, про який ми уже вам розповідали.
Перш за все, захистіть себе. Каустична сода може вас обпалити, тому працюйте з нею, захищаючи очі та руки відповідно окулярами та рукавичками.
Купіть їдкий натр у будівельному магазині і використайте 3 склянки каустичної соди на 3 або 4 літри води. Добре перемішайте все дерев'яною ложкою. Коли суміш почне нагріватися і шипіти, її слід вилити. Залиште на 20-30 хвилин і при необхідності повторіть процедуру.
Серйозні локдауни вимагають серйозних заходів.
Для усьог процесу вам знадобиться відро, гайковий ключ або викрутка і металевий трос або вішалка. Помістіть відро внизу раковини під сифон (частина, що утворює букву «U»). Зніміть сифон (який кріпиться за допомогою гайок або болтів) і під час цього переконайтеся, що відро знаходиться безпосередньо під ним, оскільки вода, яка застоялась у раковині, почне литися на підлогу.
Щоб зняти сифон, необхідно повернути його проти годинникової стрілки. Сфотографуйте весь процес крок за кроком, щоб потім без проблем з’єднати усі частини. Подивіться всередину та видаліть речовини, які викликають блокування. Якщо сифон не забруднений, перевірте трубу, з якою він безпосередньо контактує на стіні. Для очищення цієї труби вам знадобиться металевий трос або вішалка. Після очищення труб знову з’єднайте деталі та використовуйте воду, як зазвичай.
Пилосос для води і пилу також може бути корисним. Ви повинні налаштувати його на всмоктування рідини та закрити вентиляційний отвір. Потім помістіть його в каналізацію якомога міцніше і щільніше. Нарешті, увімкніть його на максимум і дайте пилососу всмоктати бруд, який забиває труби. Не завжди виходить, але спробувати варто.
Прочищення за допомогою Cola та Mentos.
Так, дійсно, ця суміш створює високий тиск, який може прочистити труби, але цей тиск може бути надмірним і повністю розірвати труби. А це ще гірше, ніж забита труба. Це призведе до додаткових витрат.
Розблокіровка кавою. Реальність чи міф?
Шановний читачу, кава може «прогнати» наш сон вранці, але не прочистить труби. Навпаки, вона може засмітити їх ще більше. Сказати, що кавова гуща допомагає розблокувати труби, — це просто міф.
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Цей спіральний деблокатор видаляє домішки та усуває запахи, викликані волоссям, брудом та іншими компонентами, які легко закупорюють труби. Ідеально підходить для ручного використання на трубах і дренажах.