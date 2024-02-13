Розкладні ліжка: ідеально для економії місця та прийому відвідувачів!

Існує кілька типів ліжок, які задовольняють різні смаки та призначення. Вони бувають двоспальні, одномісні, м'які, дерев'яні, залізні, із висувними ящиками, без висувних ящиків, із балдахіном і, крім усього іншого, є і розкладні. Розкладні ліжка особливо цікаві для будинків, квартир або невеликих кімнат, а також є вдалим рішенням, коли ми приймаємо гостей. Адже хороший господар хоче забезпечити гостям міцний сон, а спати на дивані чи у спальному мішку не завжди комфортно.
У цій статті ми розповімо про переваги розкладних ліжок, які ви можете використати у своєму домі.
Деякі розкладні ліжка вбудовані у меблі або стіни і в складеному стані залишаються непоміченими. Є й інші, які просто складаються. Їх ми можемо розташувати у любій кімнаті і у будь-якому місці (залежно від нашого бажання).
Якщо потрібна порада, запитайте у нашого архітектора, перейшовши
Ми також скористаємося нагодою, щоб показати вам інші типи функціональних ліжок, особливо з місцями для зберігання. Завжди корисно мати додаткове відділення для зберігання предметів, які нас оточують!
Вам цікаво? Слідуйте за нами.
Вони економлять простір: коли ми думаємо про розкладні ліжка, ми відразу згадуємо про перевагу в економії простору.Особливо ця ідея цікава, коли мова йде про невеликий будинок типу студії. Але не тільки.
Уявіть, що ви хочете поставити ліжко у кабінет. Стаціонарне, постійне ліжко займає багато місця. Якщо воно буде використовуватися лише в окремих випадках, ця ідея не зовсім вдала. У такому випадку доцільно мати складане або вмонтоване ліжко.
Приміщення отримують подвійну функцію: якщо у вашій вітальні або офісі є розкладне ліжко, вставлене в предмет меблів або в стіну, то воно виконує дві функції одночасно: вдень воно є житловою чи робочою зоною, а вночі стає спальним місцем.
Вони постачаються з матрацом: велика кількість цих ліжок уже постачається із матрацом. В IKEA, наприклад, ви можете знайти розкладні ліжка із вбудованим матрацом всього за 59 євро.
Незалежні відкидні ліжка легко переміщати: якщо ліжко не вмонтоване в предмет меблів або стіну, його легко пересунути. Це легкий вид ліжка, який, як правило, оснащений коліщатками. Ця функція пропонує вам багато можливостей, оскільки ви можете взяти ліжко куди завгодно і коли завгодно.
З ними легко поводитися: вони мають прості механізми відкриття та закриття для швидкого та зручного використання.
Ви можете залишити постіль застеленою: вам не потрібно щоразу розстилати ліжко. Зробіть це, як робите це завжди, і складіть або зберігайте його біля стіни/меблів.
Вбудовані можуть бути дорожчими: ліжка, які можна зберігати в середині меблів або на стіні, як правило, дорожчі, ніж інші ліжка, призначені для економії місця.
Менш зручний матрац: ці ліжка зазвичай постачаються з матрацом, виготовленим на замовлення, який може бути не найзручнішим, особливо для тих, хто має проблеми із м’язами або інші. У таких випадках необхідне використання якісного матраца.
Менше варіантів дизайну : якщо ліжко призначене для спорадичного використання, дизайн не особливо важливий, головне – функціональність. Для щоденного використання ми можемо використовувати красивіше ліжко, яке можна оформити більш естетично.
Втомливе завдання: щодня відкривати та закривати ліжко може бути втомливим завданням.
Ліжка зі стінками також відомі, як ліжка Murphy. Названі вони так на честь творця Вільяма Лоуренса Мерфі, який подав заявку на патент близько 1900 року. Історія свідчить, що Вільям Мерфі жив в однокімнатній квартирі у Сан-Франциско. Одного разу він закохався в оперну співачку і вирішив запросити її додому, але згідно із моральним кодексом того часу жінці було неприйнятно входити у кімнату чоловіка, де є ліжко. І щоб вирішити цю проблему, Мерфі створив дану модель, причому вона була більш примітивною. Цікава історія, чи не так?
Багато найбільших винаходів виникають в результаті найнесподіваніших подій.
Безсумнівно, що ідея прижилася, і ліжка Murphy продовжують використовуватися в основному, як уже згадувалося, для економії місця. Сьогодні ці ліжка мають такі додаткові функції, як: відділення для речей, освітлення та, у деяких випадках, навіть, письмовий стіл.
О, і якщо ви любите хепі-енди, вам буде приємно дізнатися, що Вільям Мерфі насправді одружився із жінкою, на яку хотів справити враження!
Обіцяне належить. Тепер ми переходимо до інших видів ліжок, які відрізняються своєю функціональністю.
Почнемо із ліжок з ящиками, які є вдалим варіаном, особливо для тих, хто живе у квартирі. Дійсно, навіщо втрачати простір під ліжком, коли у нас не так багато місця для зберігання. Висувні ящики дозволяють помістити туди різноманітні необхідні в різний час предмети: постільну білизну, несезонний одяг, піжами, взуття, сумки, іграшки (у випадку дитячої кімнати) та багато іншого. Якщо є місце, щоб сховати усі ці речі, кімнати стають візуально чистішими та привабливішими. Крім того, сьогодні існують ліжка з висувними ящиками із дуже привабливим дизайном і в різних стилях.
Ми також пам’ятаємо, що шухляда, коли її відкривають, також може створити друге ліжко.
Як вам така ідея?
Ліжка-горища не підходять для приміщень із низькими стелями, але їх можна використовувати в інших випадках.
У мансардах, наприклад, ми часто бачимо кімнати, розміщені на антресолях, що дозволяє мешканцям отримати лишній простір. Така ідея також є цікавим архітектурним прийомом. Під антресолями можна створити будь-яку зону (робочу, телевізійну, ігрову ).
Однак ліжка-горища – це не тільки ті, що стоять на антресолях. Уявіть двоярусне ліжко, але замість іншого ліжка внизу, у нього є письмовий стіл, диван, шафи, ящики та інші відкриті місця для зберігання. Ви розумієте ідею? Це чудовий варіант для оптимізації обмежених площ, і особливо часто він використовується в дитячих кімнатах.
Про оптимізацію обмежених площ ви можете дізнатись із нашої статті
Ліжка для зберігання – це ті, у яких матрац повністю піднімається, щоб отримати доступ до простору в основі, прихованого під платформою. У цьому просторі ви можете зберігати багато речей, особливо постільну білизну або речі, які вам не потрібні щодня. Ці ліжка відрізняються своєю міцністю і дуже компактною та зручною конструкцією. У наш час існує нескінченна кількість дизайнів.
Ми не могли не включити у цю добірку дивани-ліжка, які є функціональними союзниками для тих, хто любить приймати гостей, але не має додаткової спальні. Матраци для диванів-ліжок не такі зручні, тому що вони тонкі. Однак диван-ліжко використовується лише зрідка, тому це не обов’язково є недоліком. Якщо ви організовуєте вечірку або вечір для перегляду кіно, ви також можете відкрити диван, розстелити ковдри та розкласти подушки і насолоджуватися моментом у повному комфорті. З іншого боку, дивани-ліжка, як правило, менш цікаві з точки зору дизайну та менш різноманітні, ніж звичайні дивани.
Нарешті, щоб вирішити проблему зберігання та оптимізації простору, інвестуйте у декілька шаф із сучасними та функціональними системами зберігання. Вони можуть бути вбудованими, із дверцятами і без них, із ящиками, полицями (закритими і відкритими), низькими, високими, вузькими, широкими тощо. Виберіть меблі, які найкраще відповідають вашому простору та особистому смаку.
Перед покупкою обов'язково з'ясуйте розміри, детально також виміряйте і площу кімнати, для якої будуть здійснені нові покупки!
Ви можете знайти ці та інші меблі у звичайних магазинах або інтернет- магазинах. Також до ваших послуг онлайн- магазини.
Широкий асортимент меблів ви завжди можете знайти, скориставшись послугами Інтернету.
Оскільки майже для всього у житті є рішення, ось іще одне, особливо для тих, кому не вистачає місця вдома: ліжка, вбудовані в шафи, або також відомі, як розкладні ліжка або стінні ліжка. Високі ліжка є ще однією альтернативою, якщо у вас такий же високий будинок.
Ми рекомендуємо допомогу дизайнера інтер'єру або декоратора.
Більше цікавої інформації за посиланням
Забезпечте своє ліжко покривалом і комплектом наволочок для надм’яких подушок у незмінному скандинавському стилі. Ідеальна пара для гарного сну!