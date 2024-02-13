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20 кімнат менше 6 квадратних метрів

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture Дитяча кімната
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Кожна кімната у будинку має особливий шарм. У своїй статті ми пропонуємо поговорити про спальню.

Можливо тому, що ця кімната має більш інтимний характер або є місцем для відпочинку, спальня вимагає особливої уваги. Якщо кімната невелика, її облаштування та декорування стає захоплюючим завданням, яке вимагає ретельного вибору кожної деталі, копіткої роботи та великої дози креативності.

Тенденція останніх десятиліть до зменшення житлової площі закономірно вплинула на приміщення, де ще можна отримати позитивний настрій.

Професіонали пропонують нам все більше інноваційних ідей для створення унікальних просторів.

У цій статті ми пропонуємо екскурсію по двадцяти невеликих кімнатах, декор яких можливо адаптувати до нової реальності. Надихайтеся цими захоплюючими проєктами та використовуйте свій час максимально ефективно.


Пропонуємо інтер'єр маленьких кімнат

REMODELAÇÃO_APARTAMENTO CARCAVELOS | Cascais | PT, OW ARQUITECTOS lda | simplicity works OW ARQUITECTOS lda | simplicity works Small bedroom Дерево Дерев'яні
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works Відвідати профіль

Перш ніж розпочати детальніший огляд інтер'єрів, хочемо підкреслити, що вам не обов'язково витрачати багато грошей на облаштування кожної кімнати.

Ми пропонуємо до вашої уваги цікаві та креативні ідеї. Але ви можете для прикладу переглядати і інтер'єри з меблями від IKEA, аби почерпнути натхнення для створення власних ідей.

І, навіть, якщо вам вдалося створити власний проєкт, радимо звернутися за допомогою до нашого компетентного спеціаліста – архітектора інтер'єру, який надасть вам кваліфіковану допомогу.


Більше креативних ідей ви зможете отримати, звернувшись до нашого архітектора за посиланням

1. Надзвичайна обережність

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Створення привабливого дизайну у маленькій кімнаті вимагає, крім усього іншого, зусиль і копіткої та ретельної праці.

Головним же у роботі є завдання створити інтер'єр, який би налаштовував на індивідуальну, надихаючу та розслаблюючу атмосферу. Щоб досягти такого ефекту, не потрібно нагромаджувати багато деталей, а краще підбирати їх ретельно, враховуючи, як буде виглядати кінцевий результат.

2. Рішення для зберігання

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living Дитяча кімната
Dröm Living
Dröm Living Відвідати профіль

У невеликих приміщеннях важливою є організація простору. Вкрай важливим завданням для дизайнера, щоб не втратити головне – просторове сприйняття невеликої кімнати, – є створення місць для зберігання, аби розмістити усі ваші речі. Скористайтеся, наприклад, простором біля підніжжя ліжка, щоб розмістити невисоку тумбу чи низьку шафу-комод, а також, по можливості, включити у кімнату вбудовані шафи.

3. Розмістіть картини або фотографії на стіні, щоб додати ефекту глибини вашій маленькій кімнаті

homify Спальня Дерево Дерев'яні
homify
homify Відвідати профіль

Непогана ідея, чи не так?

4. Інвестуйте у концепцію відкритого простору

Quarto de Menina, Andressa Cobucci Estúdio Andressa Cobucci Estúdio Спальня Плитки
Andressa Cobucci Estúdio
Andressa Cobucci Estúdio Відвідати профіль

Інтеграція просторів, відома як відкритий простір , є ще одним із вдалих дизайнерських прийомів, аби позбутися відчуття пригніченості, коли розміри кімнати не такі великі, як хотілося б. Усунення нагромадження меблів та предметів, які обмежують простір, допомагає створити більше простору у маленькій кімнаті.

5. Скористайтеся простором усієї висоти приміщення, щоб надати своїй кімнаті унікальності

pokój nastolatki - Kraków, Grzegórzecka - wizualizacja, MIRAI STUDIO MIRAI STUDIO Дитяча кімната
MIRAI STUDIO
MIRAI STUDIO Відвідати профіль

Якщо у вашій кімнаті є вільний простір під стелею, можна скористатися і ним: облаштувати високі вмонтовані шафи або, до прикладу, розташувати там ліжко, під яким організувати простір для відпочинку. Ідей безіч!

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6. Зробіть ставку на подіумне ліжко, щоб отримати місце для зберігання

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio Спальня
fpr Studio
fpr Studio Відвідати профіль

Облаштуйте подіумне ліжко, а під ним – місце для зберігання. Не забувайте і про сходи, де можна зробити ящики, у яких зберігати взуття.Теж іще одна цікава ідея.

7. Якщо кімната спільна, двоярусні ліжка є ідеальним варіантом для оптимізації горизонтального простору кімнати

homify Дитяча кімната
homify
homify Відвідати профіль

Читайте нашу статтю про двоярусні ліжка – Двоярусні ліжка: подвійна біда!

Більше цікавих ідей вам може запропонувати homify, які ви знайдете за посиланням

8. Змінити розмір деяких меблів

Quarto de Menina, Andressa Cobucci Estúdio Andressa Cobucci Estúdio Спальня Дерево Дерев'яні
Andressa Cobucci Estúdio
Andressa Cobucci Estúdio Відвідати профіль

Коли кімната невелика, важливо вибрати меблі, які адаптуються до її розмірів, щоб уникнути створення непотрібних перешкод. Менші предмети допоможуть вам звільнити простір і отримати мобільність у кімнаті.

9. Уникайте елементів, які обмежують простір

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Освітлення – важливий фактор в оформленні кімнати, але коли простір обмежений, доводиться шукати привабливі та функціональні рішення. Замінити приліжкові лампи настінними — ідеальний варіант, щоб вам не довелося жертвувати жодним дюймом простору кімнати.

10. Кожен дюйм вашої маленької спальні може стати цінним рішенням для організації місць зберігання

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture Дитяча кімната
INT2architecture
INT2architecture Відвідати профіль

Кожен дюйм вашої маленької спальні може стати цінним рішенням для організації місць зберігання.

11. Виберіть практичне та функціональне оздоблення, яке додасть шарму вашій маленькій кімнаті

casa 10, J J Спальня
J
J Відвідати профіль

12. Модульні меблі, прибиті до стін

新北 林口 Kuo residence (竹城長崎), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 Спальня
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所 Відвідати профіль

Модульні меблі – ідеальний варіант для збереження простору у маленьких кімнатах. Будучи підвішеними на стінах, вони забезпечують максимальне використання доступного простору, що беззаперечно є дуже цінним для досягнення мети.

13. Використання білого кольору є синонімом світлого простору, а в невеликих кімнатах це допомагає створити більше відчуття зорової амплітуди

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Спальня
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Відвідати профіль

14. Винахідливість проти просторових обмежень

Clapham Common Flat 2 homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Беззаперечно, організація є ключовим фактором для маленьких кімнат. Зробити це легше, ніж ви думаєте. Вам не потрібно використовувати великі шафи. Іноді невеликої напольної вішалки може бути достатньо, щоб допомогти вам підтримувати порядок. Креативно і не займе багато місця.

15. Кілька рівнів

新北 林口 Kuo residence (竹城長崎), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 Дитяча кімната
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所 Відвідати профіль

Коли ми говоримо про оптимізацію простору, немає причин обмежуватися горизонтальною або вертикальною площиною. Поєднання того й іншого дозволить максимально використовувати наявні квадратні метри. Невелика кімната, поділена на кілька рівнів, є вдалим варіантом. Представлене фото добре ілюструє те, про що йде мова.

16. Як і у випадку із білим, холодні кольори також гарантують більше відчуття простору, окрім створення затишної атмосфери

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Small bedroom
INT2architecture
INT2architecture Відвідати профіль

17. Якщо стеля вашої спальні не дуже висока, виберіть низьке ліжко

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Спальня
루트 주택
루트 주택 Відвідати профіль

18. Менше – це більше

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Маленькі кімнати мають особливий шарм, який, крім усього іншого, є наслідком правильного управління наявними ресурсами. Настільки, що інвестування в девіз «менше — це краще», який дуже присутній в мінімалістичних інтер’єрах, стане цікавим інструментом, здатним змусити вас повністю закохатися у свою кімнату, незалежно від її розміру.

19. Інтегруйте фокусну точку в кімнаті, щоб уникнути фокусування на малих розмірах

Dom w Zielonkach, MONOstudio MONOstudio Дитяча кімната
MONOstudio
MONOstudio Відвідати профіль


Більше цікавих ідей про спальні кімнати вам може запропонувати homify, які ви знайдете

 за посиланням


20. Коли місце не є проблемою

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

А чому б самостійно не обмежити розміри своєї кімнати? У своїй статті ідей про маленькі спальні ми подумали, що було б цікаво розглянути це питання із діаметрально протилежного боку. Коли площа спальні велика, ви завжди можете розмежувати зону відпочинку, створивши ідеальну інтимну зону. У представленому проєкті ця ідея матеріалізувалась через креативну ідею: додавання вертикальних золотих перил, які відділяють спальне місце від основного простору кімнати. Результат? Унікальне, романтичне та елегантне середовище.

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Термопростирадла: сон 100% комфортний

hypoallergenic bed sheet, Press profile homify Press profile homify Головна спальня
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Подаруйте своїй спальні максимальний комфорт за допомогою високоякісної постільної білизни для приємного та відновлюючого сну.

Простирадла із натурального бамбуку – м’які на дотик, шовковисті, у веганському варіанті. Доступні у 8 різних кольорах. Вони є ідеальним рішенням для боротьби із алергією від пилових кліщів.


Які аромати найкраще пасують у спальній кімнаті? 5 ароматичних альтернатив лаванді для спокійного сну
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