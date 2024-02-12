Сендвіч-дах: що потрібно про нього знати, переваги, недоліки та поради

Ви думаєте про ремонт свого будинку? Ви хочете побудувати будинок із хорошими теплотехнічними характеристиками або хочете відремонтувати дах?
Тож сендвіч-панелі — це варіант, який варто розглянути, якщо ви хочете почати заново із ефективної теплоізоляції.
Сендвіч-панель – це покриття для дахів і одна із найкращих моделей теплоізолюючого матеріалу, особливо, коли ви хочете ущільнити та утеплити покрівлю. Тому цей вид покриття дозволяє за один прийом покрити дах і утеплити його.
У сьогоднішній статті homify хоче поділитися із вами загальними характеристиками сендвіч-панелей, а також розкрити основні переваги та недоліки їх, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. Тож не пропустіть цю статтю!
Цей тип матеріалу складається із двох зовнішніх поверхонь, між якими міститься ізоляційний шар, що називається «серцевиною». Зовнішні шари сендвіч-панелей – покриття – можуть складатися із фанери, скловолокна, дерева, ПВХ, сталі, алюмінію та багатьох інших матеріалів, тоді як ізоляційний шар виготовлений із кам’яної вати, скловати, поліуретану (PIR) або інших ізоляційних матеріалів. Залежно від використання деякі панелі мають декоративне покриття.
Сендвіч-панель — це різновид будівельного матеріалу, який представлений у великому асортименті. Також сендвіч-панель має різну довжину та ширину і буває різної товщини.
Мінімальна товщина її становить 30 мм.
Далі ми поговоримо про переваги і недоліки сендвіч-панелей.
Сендвіч-панелі приваблюють багатьох професіоналів і приватних осіб із кількох причин. Давайте поговоримо про це детальніше. Цей вид покрівельного матеріалу для даху
- простий у використанні: стандартні сендвіч-панелі з'єднуються дуже просто. Також їх легко різати бензопилою. Кріпити сендвіч-панелі можна безпосередньо на дерев’яну або металеву конструкцію.
- Швидкий монтаж: той факт, що різні шари об’єднані в один компонент, економить час, і в результаті – це спрощує завдання, які необхідно виконати для ізоляції та покриття даху.
- Високоякісні теплові властивості: більшість сендвіч-панелей мають високу термостійкість. Чим товща панель, тим вона має більші теплоізоляційні характеристики.
- Висока міцність, сендвіч-панель не потребує особливого обслуговування.
- Відмінна вогнестійкість та контроль над вологою у будинку.
- Керамічна сендвіч-панель пориста , що полегшує розсіювання внутрішньої вологи.
- Високі звукоізоляційні характеристики : залежно від обраної ширини ізоляції – серцевини – сендвіч-панель має хорошу акустичну ізоляцію, що забезпечує гарантію комфорту.
- Відмінна вологостійкість.
- Широкий вибір стилів, форматів і оздоблення: існує широкий вибір сендвіч-панелей, які відповідають конкретним потребам будівництва чи ремонту.
- Універсальність: сендвіч-панелі підходять для будь-якого типу будівництва: житлового (приватний будинок, багатоквартирний будинок), комерційного (офіси, майстерні), промислового або сільськогосподарського призначення.
- Сучасність дизайну.
Серед негативних моментів сендвіч-панелей виділимо:
- відсутність кваліфікованих фахівців для такого типу робіт: незважаючи на те, що монтаж сендвіч-панелей спрощений, він все одно вимагає певних професійних навиків, щоб гарантувати ідеальну якість монтажу.
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- Іноді значні розміри : сендвіч-панель може мати значні розміри (довжину, ширину, товщину), що потребує використання спеціалізованої техніки для розгрузки та підйому даного будівельного матеріалу.
- Труднощі із пошуком матеріалу : сендвіч-панель є новим матеріалом, що може ускладнити її пошук, особливо якщо у вас є спеціальні (індивідуальні) вимоги щодо тепло- та/або звукоізоляції чи кольору.
У сучасному будівництві використовують різні види сендвіч-панелей. Ми розповімо вам про сендвіч-панелі подвійні та прості.
Коефіцієнт термостійкості сендвіч-панелі залежить від її товщини: чим вона товща, тим краща у неї теплоізоляція.
Якісна ізоляція даху є дуже важливою, оскільки 30% втрат тепла відбувається через дах.
Сендвіч-панель товщиною приблизно 90 мм вже має термічний опір 4 м² К/Вт, а є моделі, які досягають 8 м² К/Вт при товщині 170 мм.
На ринку представлений широкий асортимент оздоблювальних матеріалів, виготовлених із традиційних, натуральних матеріалів, таких як: метал (сталь, алюміній, цинк), камінь, дерев’яні панелі, гіпсокартон, керамічна плитка та інші. Але є і синтетичні (штучні) оздоблювальні матеріали, які дуже вдало імітують природні, хоча і виготовлені синтетичним шляхом.
У нашій статті ми розповідаємо про ще один із видів оздоблювальних матеріалів. Це сендвіч-панелі. Вони можуть бути використані як і в роботах при покритті даху, так і при оздобленні самої будівлі, що надає естетичного та сучасного вигляду вашій оселі. Але вартує сказати, що сендвіч-панелі в основному використовуютья у промисловому будівництві або при оздобленні висотних будинків.
Які оздоблювальні матеріали ви хотіли б використати для власного будинку? Природні чи штучні?
Вибір за вами!
Сендвіч-панелі доступні у різних розмірах і можуть бути використані у будівельних роботах за стандартними розмірами або їх можна розрізати під час монтажу безпосередньо на місці роботи, що дуже зручно. У цьому сенсі їх можна використовувати для різноманітних видів робіт.
Незважаючи на те, що найчастіше сендвіч-панелі використовуються для покриття даху, вони також можуть бути використані і для покриття фасаду. Тому сендвіч-панелі можна використовувати майже у будь-якому проєкті: чи під час нового будівництва, чи під час реконструкції будівлі.
Будьте обережні, якщо сендвіч-панелі встановлені або закріплені неправильно, вони можуть викликати серйозні проблеми, включаючи порушення теплозахисту будівлі і, навіть, ризик порушення конструкції покрівлі.
При монтажі покрівлі даху необхідно зробити проєкт: продумати форму даху, правильно розрахувати її площу, А тому важливою складовою при монтажі сендвіч-панелей є і попередній розрахунок несучої конструкції, і обчислення правильної відстані між опорами, і вибір міцного матеріалу для опор, з яких будуть зроблені крокви.
Щоб не допустити деформації даху необхідно врахувати ще й вітрове навантаження та навантаження, пов'язані з іншими природними явищами.
Важливо знати, що загальне навантаження на будівлю не повинно перевищувати 150кг на 1.
Професіонали повинні правильно закріпити черепицю, щоб уникнути протікання протягом терміну служби даху.
Питання ціни завжди хвилює нас чи не найбільше, тому що часто це один із головних критеріїв при покупці сендвіч-панелей.
Як відомо, ціна залежить від розмірів сендвіч-панелі, її технічних характеристик, де перевага в першу чергу надається товщині ізоляційного шару. Не менш важливу роль відіграє і оздоблення сендвіч-панелі.
Тому ціна коливається від 50 до понад 130 євро за 1м².
Якщо ви бажаєте здійснити покупку і приступити до монтажу сендвіч-панелей, вам слід звернутися у спеціалізовані компанії. Ви повинні одержати не менше трьох пропозицій, порівняти ціни на матеріал і монтажні роботи та вибрати ту цінову пропозицію, яка буде найбільш прийнятною для вас, але ви ніколи не повинні нехтувати якістю матеріалу та монтажу.
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Чи корисними були для вас поради? Які сендвіч-панелі для покриття даху ви хотіли б використати для власного будинку?
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