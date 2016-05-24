23 дешевих, але ефектних і стильних садових парканів

Конфіденційність важлива для вас, але витрачати багато грошей на паркан не дуже весело, чи не так?

Враховуючи це, ми підібрали кілька рішень, як зробити дешевий паркан та які варіанти використовують ландшафтні архітектори. Багато фото парканів у цій книзі ідей.

Якщо вам потрібно розмежувати вашу ділянку від ділянки ваших сусідів не за всі гроші світу, ознайомтеся з нашими ідеями садових огорож і виберіть найкращий для себе.





Читайте також: ’Все, що вам потрібно знати, перш ніж будувати прибудову до свого будинку!’