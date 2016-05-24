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23 дешевих, але ефектних і стильних садових парканів

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
A Four-Bedroom Victorian House in Narbonne Avenue, Clapham, Bolans Architects Bolans Architects Сад
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Конфіденційність важлива для вас, але витрачати багато грошей на паркан не дуже весело, чи не так?

Враховуючи це, ми підібрали кілька рішень, як зробити дешевий паркан та які варіанти використовують ландшафтні архітектори. Багато фото парканів у цій книзі ідей.

Якщо вам потрібно розмежувати вашу ділянку від ділянки ваших сусідів не за всі гроші світу, ознайомтеся з нашими ідеями садових огорож і виберіть найкращий для себе.


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1. Плетений бамбук легко з'єднується з твердими стінами

Nachhaltig, stilvoll, vielseitig: moderner Sichtschutz aus Bambus, GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Огорожі та стіни
GH Product Solutions
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Ось дешева і дуже органічна ідея паркану.

2. Натуральна огорожа з рослинами добре працює для створення більш м’якого бар’єру

HOME STAGING EXTÉRIEUR OU L’ART DE BIEN VENDRE SON BIEN IMMOBILIER, SEVEN GARDEN SEVEN GARDEN Сад
SEVEN GARDEN
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3. Суцільний паркан може бути дешевшим, якщо використовувати перероблену деревину

East Dulwich 1 Proctor & Co. Architecture Ltd Будинки Скло modern loft,contemporary design,glazed dormer,kitchen extension,industrial,herringbone floor,timber fence,glazed extension,modern extension,london kitchen,extension,east dulwich
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd
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4. Окремо стоячі бамбукові поверхні можна нарізати на різні розміри

Nachhaltig, stilvoll, vielseitig: moderner Sichtschutz aus Bambus, GH Product Solutions GH Product Solutions Тераса Аксесуари та прикраси
GH Product Solutions
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5. Збірні панелі можна покращити за допомогою шару фарби

A Four-Bedroom Victorian House in Narbonne Avenue, Clapham, Bolans Architects Bolans Architects Сад
Bolans Architects
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6. Нижня дерев’яна обшивка, як правило, дешевша, ніж висококласні стилі

Canopy Lane Aralia Сад Залізо / сталь
Aralia
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7. Чорнову дерев'яну огорожу можна зробити своїми руками з піддонів

Small, low maintenance garden Yorkshire Gardens Сад Дерево-пластичний композит artificial lawn,eco deck,simple garden
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens Відвідати профіль

8. Габіони — гарна ідея використовувати цінні матеріали для створення чогось міцного, водонепроникного та красивого

Nachhaltig, stilvoll, vielseitig: moderner Sichtschutz aus Bambus, GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Огорожі та стіни
GH Product Solutions
GH Product Solutions Відвідати профіль

9. Низькі паркани є прийнятним вибором, і ви завжди можете пофарбувати їх, щоб покращити зовнішній вигляд

Climbing Frame for Smaller Garden homify Сад
homify
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10. Дошки для настилу можна використовувати для створення цілісної, лінійної, досить непрозорої огорожі

Ed's Shed, Ed Reeve Ed Reeve Сад
Ed Reeve
Ed Reeve Відвідати профіль

11. Решітки дозволяють рости в'юнкі рослини, щоб досягти приватності більш органічним способом

Country Family Garden With Oriental Water Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design Відвідати профіль

12. З’єднані панелі не створять у вашому саду відчуття надто клаустрофобії

Quercus Raised Beds -Extra Space in a small garden, Quercus UK Ltd Quercus UK Ltd Сад
Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd Відвідати профіль

13. Прості огорожі з рознесеними рейками створюють чудову сільську атмосферу і не зламають банк

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад
Unique Landscapes
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14. Білі паркани виглядають так, ніби вони прийшли з того котеджу мрії, але вони виглядають чудово всюди!

A major conservation project at Bossington House, a fine Grade II: Adisham Kent, Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Сад
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership Відвідати профіль

15. Інтегровані огорожі є частиною вуличних меблів і утворюють непрозорий бар'єр

Ayrshire outdoor living, Lithic Fire Lithic Fire Сад Піщаник
Lithic Fire
Lithic Fire Відвідати профіль

16. Трельяжі утворюють візуальний бар’єр, який забезпечує конфіденційність, не блокуючи світло

homify Сад
homify
homify Відвідати профіль

17. Дерев’яний паркан зі штучною рослинністю – сучасна альтернатива з гарним співвідношенням ціна-якість і привабливим результатом

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers Сад
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers Відвідати профіль

18. Сітчастий паркан майже непомітний, але він відлякує небажаних відвідувачів

Featherbrook House, PKA Architects Ltd PKA Architects Ltd Сад
PKA Architects Ltd
PKA Architects Ltd Відвідати профіль

19. Панелі з металевої сітки добре виглядають на суцільних стінах і забезпечують додатковий рівень конфіденційності, який не зруйнує банк

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Сад
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd Відвідати профіль

20. Паркан подвійної висоти обійдеться дорожче, але якщо вибрати дешевшу деревину і обробити її в домашніх умовах, то можна непогано заощадити.

Lawn Perfect Stays Сад
Perfect Stays
Perfect Stays Відвідати профіль

21. Як щодо чогось більш сміливого? Панелі плексигласу, придбані у постачальника, коштують не так дорого і працюють дуже добре!

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад
Earth Designs
Earth Designs Відвідати профіль

22. Фанеру можна придбати в магазині DIY і розрізати так, щоб вона відповідала найнезвичайнішим просторам. Крім того, це зовсім не дорого!

Brackenbury House, Neil Dusheiko Architects Neil Dusheiko Architects Сад
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects Відвідати профіль

23: Огорожі з ПВХ є великим трендом, але вони також економічні та довговічні

Telhas de cimento| Vantagens, BMI GROUP BMI GROUP Small houses
BMI GROUP
BMI GROUP Відвідати профіль

ЕКСТРА: листи з нержавіючої сталі доступні та модні!

Stainless Steel Fence Edelstahl Atelier Crouse: Сад Аксесуари та прикраси
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse: Відвідати профіль

Дешевий паркан, але стильний та охайний! Що ви думаєте про ці ідеї для парканів?

- Ландшафтний архітектор може допомогти вам вибрати найкращу огорожу для вашого будинку!


Більше інформації за цим посиланням



ДОДАТКОВО: Прикрасьте відкриту зону вертикальними садами

Jardín Vertical, Maceteros Decorativos Macetas Colgantes Interior y Exterior de Madera, Press profile homify Press profile homify Внутрішній сад
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Підніміть (буквально) свій сад за допомогою цієї 3-поверхової моделі вертикального саду, виготовленої з декоративних підвісних горщиків або огорож.

Його прямокутні дерев’яні опори надають вашому відкритому майданчику сільського та невибагливого вигляду. Ідеально підходить для розміщення ваз однієї форми з рослинами найрізноманітніших стилів, з або без квітів, папоротей, трав і багато іншого.

Все, що вам потрібно знати, перш, ніж будувати прибудову до свого будинку!
А який із запропонованих варіантів паркану вам сподобався найбільше

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