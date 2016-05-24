23 дешевих, але ефектних і стильних садових парканів

Конфіденційність важлива для вас, але витрачати багато грошей на паркан не дуже весело, чи не так?
Враховуючи це, ми підібрали кілька рішень, як зробити дешевий паркан та які варіанти використовують ландшафтні архітектори. Багато фото парканів у цій книзі ідей.
Якщо вам потрібно розмежувати вашу ділянку від ділянки ваших сусідів не за всі гроші світу, ознайомтеся з нашими ідеями садових огорож і виберіть найкращий для себе.
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Ось дешева і дуже органічна ідея паркану.
Дешевий паркан, але стильний та охайний! Що ви думаєте про ці ідеї для парканів?
- Ландшафтний архітектор може допомогти вам вибрати найкращу огорожу для вашого будинку!
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Підніміть (буквально) свій сад за допомогою цієї 3-поверхової моделі вертикального саду, виготовленої з декоративних підвісних горщиків або огорож.
Його прямокутні дерев’яні опори надають вашому відкритому майданчику сільського та невибагливого вигляду. Ідеально підходить для розміщення ваз однієї форми з рослинами найрізноманітніших стилів, з або без квітів, папоротей, трав і багато іншого.