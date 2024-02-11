Вінілова підлога: все, що ви повинні про неї знати!

Вінілова підлога є економічним і практичним покриттям, а також забезпечує сучасний і елегантний зовнішній вигляд. Це, без сумніву, матеріал, який є трендовим на ринку, а також у португальських будинках!
Покриття, у якому все легко, від комфорту до укладання. Насправді виробники змагаються з уявою та креативністю, щоб пропонувати нам все більш сучасні, стійкі підлоги за зниженою ціною.
Отже, якщо вам набридла ваша підлога 30-річної давнини, з тріщинами та застаріла, подумайте про те, щоб покласти гарний вініл. Існує велика різноманітність кольорів і візерунків для ідеальної імітації багатьох матеріалів, таких як дерево або плитка. Його можна застосовувати в будь-якій кімнаті будинку, оскільки це зручний і міцний матеріал, який заслуговує на всю увагу в нашій сьогоднішній статті!
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Чи відрізняються підлоги з ПВХ ( полівінілхлориду ) і вінілові? Насправді ці два покриття для підлоги нічим не відрізняються у своєму виготовленні. Перший, підлога з ПВХ, — це компактна пластикова підлога, виготовлена за допомогою каландрування, тобто матеріал пропускається між двома циліндрами для виготовлення листа, який потім вирівнюється або полірується. Друге, вінілове покриття для підлоги, це вініл, зрощений в декілька шарів.
Якщо ви плануєте покласти клейову вінілову підлогу, плаваючу вінілову підлогу або іншу модель ПВХ на підлогу свого будинку, подивіться основні переваги:
Нове покоління вінілових підлог: нове покоління вінілових підлог – це революція. Тепер вініл можна розмістити дуже легко та швидко завдяки системі пазової укладки, чого раніше не було.
Простий догляд : вініловиа дошка дуже проста у догляді. Досить час від часу пилососити, підмести або протерти вологою ганчіркою. Краще не використовувати миючий засіб на основі масла або воску.
Довговічність : вінілові підлоги відомі своєю довговічністю. Фактично, вони стійкі до подряпин. З екологічної точки зору це означає, що в довгостроковій перспективі утворюється менше відходів. Вінілова дошка – відповідальний вибір.
Ущільнення : найновіша вінілова підлога на 100% водонепроникна. Ідеально підходить для кухні чи ванної! Вони поєднуються з усім, дуже естетичні та практичні. Що ще можна побажати?
Вінілові покриття для підлоги : синонім дизайну з новими вініловими покриттями, які відрізняються своїм дизайном і зовнішнім виглядом. Є різні моделі, які по дизайну відповідають останнім тенденціям. Чи можете ви дозволити собі спокуситися стилем лофт, теплотою дерева чи мінімалізмом випаленого цементу? Все можливо!
Тиша та м'якість : вінілові підлоги особливо м'які та не підсилюють шум. Комфорт і тиша – головне.
Підігрів підлоги : вінілові підлоги, так же як і плитка, підходять для підлог з підігрівом. Попрощайтеся з холодними ногами!
Естетика, зазвичай, є вирішальним критерієм у нашому виборі, але підлога також повинна бути адаптована до її сфери використання. Клас зносостійкості безпосередньо впливає на довговічність, тому його необхідно вибирати відповідно до приміщення, для якого він призначений. У цьому сенсі ви не підберете одну і ту ж вінілову модель для передпокою або кабінету. Хочу існують універсальні моделі вищої якості, які задовільняють вимоги різних сфер експлуатації
Тому, щоб забезпечити хорошу звукоізоляцію, доцільно вибрати покриття, яке буде лягати під вініл, наприклад пінопласт, вибирайте якомога товстіший.
Рулонні вінілові підлоги легко укладаються на двосторонній скотч і чудово підходять для великих площ (довжина рулону может бути до 25 м). Для ванних кімнат бажано вибрати неслизьке покриття та перевірити, чи воно сумісне з вологим середовищем. Щоб полегшити догляд, більшість вінілових покриттів обробляють спецальним засобом, який запобігає налипанню плям та бруду. Нарешті, якщо ви хочете встановити вінілову підлогу в громадських приміщеннях, ви повинні звернути увагу на вогнестійкість.
Товщина вінілової або ПВХ підлоги коливається від 2 мм до 5 мм, і цей фактор впливає на ціну і стійкість матеріалу.
Рекомендується товщина від 2 до 3 мм для будинків і 5 мм для громадських закладів і комерційних приміщень, оскільки використання цих просторів набагато більше, тому потрібна більша міцність.
Вінілове покриття цінується за різноманітність і декоративність, для кожної кімнати в будинку або комерційного приміщення. У найближчому магазині DIY є безмежний світ варіантів.
Наприклад, однотонні або одноколірні вінілові підлоги доступні в широкому діапазоні кольорів: пастельні, середні або яскраві тони для класичних і затишних інтер’єрів. Крім того, імітація матеріалів відтворює дуже реалістичні тривимірні ефекти.
Нові технології дозволяють відтворювати будь-які матеріали, такі як масивна деревина (бамбук, дуб, горіх, сосна, тик… ), вінілова мозаїка (геометрична плитка, двоколірна плитка… ), природний камінь (сланець, граніт). , мармур… ), полірований цемент або метал.
Вінілові підлоги постачаються в рулонах п'яти різних розмірів від 1 до 5 метрів, листи або планки. Рулони можна наклеювати за допомогою двостороннього скотчу, липучок, клею або контактного клею на основі акрилової смоли спеціально для ПВХ підлоги, килимів тощо.
Крім того, планки та пластини набагато легше транспортувати, зберігати та встановлювати. Клейкі вінілові підлоги є самоклеючими, тонкими і тому підходять для ремонту, де їх можна легко наклеїти на існуюче підлогове покриття. Вони можуть бути квадратними або прямокутними, маленькими, середніми або великими.
Врешті решт, для монтажу вінілової підлоги потрібно дуже мало інструментів, основа має бути сухою, чистою та максимально рівною.
Будьте обережні, вінілові підлоги не слід плутати з лінолеумом, покриттям з дуже різними характеристиками.
У попередньому пункті ми згадали матеріали, необхідні для укладання вінілу на підлогу. Але якщо ви не ентузіаст DIY, залиште це тому, хто знає свою справу, не варто ризикувати
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Клейку вінілову підлогу найлегше наносити, оскільки вам потрібно лише зняти захисну плівку і наклеїти вініл, наприклад, на стару підлогу. Фантастичне рішення для процесу реконструкції, наприклад, у ситуації Home Staging ! Але будьте обережні і робіть це повільно, щоб підлога була максимально прямою.
У випадку з вініловою підлогою плаваючого типу планки або листи з’єднанують разом, як пазл і укладають на міцну рівну основу. Просто будьте обережні, з’єднуючи плити, щоб вони залишалися стабільними. Для примикання до стіни можуть знадобитися особливі елементи.
Ви завжди можете вибрати цю неймовірну клейку ПВХ плитку в таких відтінках, як сірий, білий, бежевий, коричневий або дуб. Його обробка та матеріал нададуть сучасного та елегантного вигляду будь-якій зоні вашого будинку.
Ідеї для твердих і однорідних, чистих і сухих поверхонь, а також для бетону, плитки, кераміки або ламінату.
Дуже проста в установці та обслуговуванні, має високу стійкість до стирання і не слизьку поверхню.
Це покриття одне з найдешевших на ринку і одне з найпростіших у нанесенні, оскільки не потребує серйозних навиків при монтажі.
Ви можете придбати в кількох магазинах DIY поблизу вас: Leroy Merlin, AKI, MAXMAT тощо.
Що стосується ціни, то вона сильно відрізняється в залежності від моделі, дизайну, кольору, обробки або товщини. Наприклад, найдешевша модель у Leroy Merlin — рулонна вінілова підлога BAHIA NATURAL, що імітує дерево, самоклеюча, коштує €5,29/м². Але тут ціни дорожче і моделей безліч. Якщо ви віддаєте перевагу моделі, яка імітує гідравлічну підлогу для розміщення у вашій ванній кімнаті чи кухні, є модель RETRO BLACK WHITE за ціною 24,99 євро/м².
У цій статті ви знайдете відповіді на всі ваші запитання щодо вінілової підлоги, де ви дізнаєтесь, що існує клейка вінілова підлога, а також плаваюча вінілова підлога.
Застосування цього типу підлоги у вашій вітальні , такій як будинок на зображенні вище, стає все більш доступним варіантом, головним чином через його низьку вартість.
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