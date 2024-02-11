Вінілова підлога: все, що ви повинні про неї знати!

Якщо ви плануєте покласти клейову вінілову підлогу, плаваючу вінілову підлогу або іншу модель ПВХ на підлогу свого будинку, подивіться основні переваги:

Нове покоління вінілових підлог: нове покоління вінілових підлог – це революція. Тепер вініл можна розмістити дуже легко та швидко завдяки системі пазової укладки, чого раніше не було.

Простий догляд : вініловиа дошка дуже проста у догляді. Досить час від часу пилососити, підмести або протерти вологою ганчіркою. Краще не використовувати миючий засіб на основі масла або воску.

Довговічність : вінілові підлоги відомі своєю довговічністю. Фактично, вони стійкі до подряпин. З екологічної точки зору це означає, що в довгостроковій перспективі утворюється менше відходів. Вінілова дошка – відповідальний вибір.

Ущільнення : найновіша вінілова підлога на 100% водонепроникна. Ідеально підходить для кухні чи ванної! Вони поєднуються з усім, дуже естетичні та практичні. Що ще можна побажати?

Вінілові покриття для підлоги : синонім дизайну з новими вініловими покриттями, які відрізняються своїм дизайном і зовнішнім виглядом. Є різні моделі, які по дизайну відповідають останнім тенденціям. Чи можете ви дозволити собі спокуситися стилем лофт, теплотою дерева чи мінімалізмом випаленого цементу? Все можливо!

Тиша та м'якість : вінілові підлоги особливо м'які та не підсилюють шум. Комфорт і тиша – головне.

Підігрів підлоги : вінілові підлоги, так же як і плитка, підходять для підлог з підігрівом. Попрощайтеся з холодними ногами!