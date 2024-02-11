Все, що вам потрібно знати, перш, ніж будувати прибудову до свого будинку!

Це не неминуча, але дуже поширена ситуація… На певному етапі життя кожної сім'ї часто з'являється потреба у поліпшенні умов проживання: нерідко виявляється, що у нас не вистачає місця для задоволення комфортних умов проживання! Причини бувають різні: можливо тому, що сім’я збільшилася, можливо частина будинку використовується для офісних цілей (як офісне приміщення), чи то тому, що нам просто потрібен більший гараж. І тоді ми мріємо, щоб площа нашого будинку збільшилась, як за помахом чарівної палички.
Щоб покращити умови проживання для тих, хто живе у квартирі, зазвичай єдиним рішенням є переїзд у більшу квартиру; але і ті, хто має приватний будинок, можуть знайти ідеальне рішення: побудувати прибудову. І хоча, на перший погляд, усе здається простим у плануванні та виконанні рішення, на практиці це може бути складнішим і мати деякі проблеми.
Законодавство було спрощене у 2008 році, але існують певні нормативи та документи, які безпосередньо стосуються питання ліцензування будівельної діяльності, тобто питань про отримання дозволу та отримання прав на здійснення будівельних робіт у приватному господарстві.
У цій статті ви знайдете багато корисної інформації, яку слід взяти до уваги перед початком будівельних робіт над добудовою вашого будинку, як-от: вимоги до ліцензування або естетична інтеграція в початкове будівництво. Не пропустіть це!
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Ми починаємо із запитання, на яке, здається, існує очевидна відповідь. Хто не знає, що таке прибудова до будинку? Це прибудова до самого будинку, зведена після завершення основних робіт.
Використовуючи технічні терміни, це поняття можна трактувати так: прибудова – допоміжний об’єкт будинку, який не виконує функції несучої або опорної конструкції будинку; це об'єкт, який не має економічної самостійності.
Для виконання будівельних робіт краще використовувати допомогу спеціалістів, адже необхідно створити детальний план прибудови, з'ясувати, чи дана територія не являється приватною власністю інших осіб, чи дана територія не розташована у заборонених для будівництва зонах та чи має адміністративні сервітути.
(Сервітут – право користування землею, яке забезпечує іншому землекористувачеві можливість користування нею з певними обмеженнями, встановленими законом або договором).
Відповідь на це запитання не є однозначною, оскільки закон передбачає два типи ситуацій для будівництва прибудов: спрощену ситуацію, у якій потрібне лише попереднє повідомлення ради, та другу ситуацію, що має вимогливіші норми або жорсткіші умови.
Лише прибудови, які НЕ будуватимуться в районах із підрозділами, із детальними планами або в охоронній зоні секретної власності/з адміністративними сервітутами вимагають попереднього повідомлення. Ці роботи називаються «безумовне будівництво».
«Будівництво з умовами» — це те, що здійснюватиметься на територіях із розбивкою, детальними планами або в охоронній зоні секретної власності/з адміністративними сервітутами. Це також може включати роботи, які мають бути виконані після запиту попередньої інформації з позитивним висновком, виданим відповідно до пункту 2 статті 14 Правового режиму урбанізації та будівництва. У цьому випадку, хоча закон встановлює ці роботи як такі, що «мають мале значення для міста», питання може бути вирішене двома різними шляхами:
- якщо ваша прибудова має висоту не більше 2,2 м або площу, що дорівнює 10 м2 і не прилягає (примикає) до дороги загального користування, вам також необхідно подати попередній запит на зв’язок;
- якщо ви бажаєте мати прибудову із розмірами, більшими за ті, що згадані в попередньому пункті, вам знадобиться дозвіл на використання, видача дозволу, сертифіката та попереднього повідомлення про будівельні роботи. Це означає, що вам знадобиться архітектурний проєкт, затверджений місцевою міською радою. Не забувайте, що в homify ви знайдете найкраще!
Хоча потреба в ліцензуванні уже включає більшість обмежень щодо будівництва прибудови, все ж таки можливе існування інших факторів, які можуть зробити проєкт нездійсненним або складним: географія землі, близькість інших будинків, газ, вода та електричні трубопроводи, лінії водопостачання та інші. І якщо попередня будівля вже заповнює весь індекс ділянки, на якій вона збудована, ви, ймовірно, більше нічого побудувати не зможете.
У разі обмежень, накладених на території, що представляють собою історичну цінність, або для захисту секретної власності, сприятливий висновок щодо будівництва може потягти за собою обмеження правил щодо його форми, функції та матеріалів, які будуть використовуватися. Наприклад, будинок в історичній частині міста, де всі будинки зроблені із граніту, вимагатиме збереження естетики та будівельних матеріалів, видимих у прибудові.
Очевидно, що ця вартість буде безпосередньо пов’язана із налогами, встановленими міською радою у вашому регіоні, та обраною архітектурною фірмою. Зазвичай суми від 500 до 1000 євро буде достатньо, щоб покрити витрати на простий проєкт і відповідне ліцензування. Звичайно, складність проєкту призведе до стрімкого зростання ціни, і ця сума жодним чином не включає витрати на будівництво чи монтаж.
Якщо ваш проєкт не підпадає під обмеження, що стосуються довкілля, прибудинкової території або будівництва, ваш вибір може стати багатим і необмеженим, адже він повністю буде залежати від вашого смаку, вашого бюджету та стилю, запропонованого вам архітектором!
Зараз до відреставрованих будинків дуже часто додають ультрасучасні прибудови, які ідеально поєднуються із традиційним стилем або повністю відповідають стилю сільського будинку. І це уже стало нормою у будівництві.
У сучасному будівництві ви можете обрати господарські будівлі із традиційною кам’яною кладкою, зроблені із металу або навіть вражаючі дерев’яні будівлі, як на першому зображенні, яке ми вам демонструємо. На цьому фото ви можете побачити будинок сучасного дизайну у скандинавському стилі. Так до існуючого будинку було додано досить авангардну прибудову, яка стала виконувати функції веранди та кухні.
Якщо потрібна порада, запитайте нашого архітектора!
естетикубудинку?
Але якщо вам не подобається ідея «псувати» первісну естетику будинку, ви можете вибрати рішення безперервності, використовуючи для прибудови ті ж матеріали та оздоблення, які були використані для будівництва основної конструкції. Таким чином ви отримаєте прибудову, яка буде виглядати як невід’ємна частина будинку, особливо якщо в процесі створення цієї прибудови також будуть проведені реставраційні роботи, що придасть усьому об'єкту більшої стилістичної однорідності.
Візьмемо за приклад цей будинок в Англії: маленька прибудова зі зменшеними розмірами, яка, ймовірно, навіть не вимагала архітектурного проєкту, була побудована у тому ж стилі, із таких же матеріалів і, навіть, із подібними каркасами, що й оригінальна конструкція, створюючи додаткову кімнату із гармонійним інтер’єром.
Функції, які потрібно встановити, залежать виключно від ваших потреб, оскільки прибудова була збудована для вашого задоволення!
Але якщо після виконання цієї першочергової забудови у вас залишилося трохи місця, і ви не знаєте, що робити, ми дамо вам декілька порад:
Чи не залишилось у новій прибудові, яке ви збудували як гараж, трохи вільного місця?
Нарешті, ми говоримо про альтернативні варіанти для доповнення до вашого будинку! Окрім дерев’яних прибудов чи інших готових модулів, сьогодні на ринку можна знайти дешеві та швидкі альтернативні варіанти, щоб отримати такий бажаний додатковий простір… Збірна прибудова, виготовлена за розміром із трубчастих профілів і покрита дерев’яними панелями, може бути кращим варіантом найдешевшого рішення, а альтанка зі сталі та скла також може надати вашій оселі вишуканого та сучасного вигляду.
Збірний дерев'яний будинок, прибудований до будинку із граніту, створює гармонійний і дуже сучасний комплект, контрастуючи між двома такими різними, але такими універсальними матеріалами. Або, якщо ви не любите одноманітність, виберіть такий варіант, як на зображенні: мобільний модуль, який ви можете прикріпити до свого дому та міняти місцями, коли захочете, чи коли цього вимагатимуть сімейні умови! Якщо ви розглядаєте іншу прибудову, більшу чи меншу, вам слід детальніше дізнатися про її ліцензування у міській раді.
У цій статті ми розглянули питання, пов’язані із будівництвом прибудови до будинку, а саме як узаконити прибудову.
Це, безсумнівно, додаткова цінність для тих, хто хоче мати більше місця, наприклад, будівництво прибудови на задньому дворі, і це набагато дешевше, ніж будівництво нового будинку з нуля.
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