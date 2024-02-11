Все, що вам потрібно знати, перш, ніж будувати прибудову до свого будинку!

Це не неминуча, але дуже поширена ситуація… На певному етапі життя кожної сім'ї часто з'являється потреба у поліпшенні умов проживання: нерідко виявляється, що у нас не вистачає місця для задоволення комфортних умов проживання! Причини бувають різні: можливо тому, що сім’я збільшилася, можливо частина будинку використовується для офісних цілей (як офісне приміщення), чи то тому, що нам просто потрібен більший гараж. І тоді ми мріємо, щоб площа нашого будинку збільшилась, як за помахом чарівної палички.

Щоб покращити умови проживання для тих, хто живе у квартирі, зазвичай єдиним рішенням є переїзд у більшу квартиру; але і ті, хто має приватний будинок, можуть знайти ідеальне рішення: побудувати прибудову. І хоча, на перший погляд, усе здається простим у плануванні та виконанні рішення, на практиці це може бути складнішим і мати деякі проблеми.

Законодавство було спрощене у 2008 році, але існують певні нормативи та документи, які безпосередньо стосуються питання ліцензування будівельної діяльності, тобто питань про отримання дозволу та отримання прав на здійснення будівельних робіт у приватному господарстві.

У цій статті ви знайдете багато корисної інформації, яку слід взяти до уваги перед початком будівельних робіт над добудовою вашого будинку, як-от: вимоги до ліцензування або естетична інтеграція в початкове будівництво. Не пропустіть це!





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