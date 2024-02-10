10 варіантів поліпшень будинку, для яких не потрібен дозвіл на будівництво

Мрієте про ремонт, реконструкцію чи розширення свого будинку, але не впевнені, чи потрібна вам ліцензія для продовження процедури? Існують заходи з більшим чи меншим впливом, перші з яких часто потребують узгодження місцевої влади, оскільки вони впливають на реорганізацію зовнішнього простору та не тільки.

У цій книзі ідей ми торкнемося протилежної теми та покажемо вам 10 покращень, які ви можете зробити у своєму будинку, і як вам діяти законно.

Примітка homify: не робіть нічого без попередньої перевірки з архітектором і місцевою владою. За неліцензійні роботи можуть бути накладені великі штрафи.





Якщо потрібна порада, запитайте нашого архітектора!