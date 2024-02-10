10 варіантів поліпшень будинку, для яких не потрібен дозвіл на будівництво

Мрієте про ремонт, реконструкцію чи розширення свого будинку, але не впевнені, чи потрібна вам ліцензія для продовження процедури? Існують заходи з більшим чи меншим впливом, перші з яких часто потребують узгодження місцевої влади, оскільки вони впливають на реорганізацію зовнішнього простору та не тільки.
У цій книзі ідей ми торкнемося протилежної теми та покажемо вам 10 покращень, які ви можете зробити у своєму будинку, і як вам діяти законно.
Примітка homify: не робіть нічого без попередньої перевірки з архітектором і місцевою владою. За неліцензійні роботи можуть бути накладені великі штрафи.
Ви можете розширити свій будинок без дозволу, якщо висота нового об’єму/прибудови не перевищує 2,2 м або, як альтернатива, відповідно до закону, «до цокольного поверху основної будівлі площею рівною або меншою 10 м², і які не перекривають дорогу загального користування». Цей закон поширюється на будь-яке майно, якщо воно не засекречене або знаходиться в процесі засекречування. Крім того, земля не може бути частиною цього пункту, оскільки вона може не відповідати певним правилам.
Якщо проект стосується інтер’єру будинку, то обмежень буде менше або зовсім їх не буде. Роботи зі збереження та реконструкції всередині будівель або їх автономних одиниць вважаються малозначущими для міста, а тому не потребують ліцензії. В даний час процес виконання робіт всередині будинку – без зміни конструкції будівлі – набагато більш раціональний.
Щоб змінити розмір вікна чи дверей, ліцензія не потрібна. У ситуаціях, коли необхідно мати ліцензію, зв'язок між заявником і муніципальною владою здійснюється через процедурного менеджера.
В будинку вікна і двері повинні бути такими ж, як у сусідів, інакше порушиться гармонія фасаду.
Якщо ви хочете перетворити внутрішню частину свого будинку в гараж, ви можете це зробити. Якщо гараж є результатом розширення, яке перевищує встановлені обмеження – 10 м² у площі та 2,20 у висоті – ви повинні отримати дозвіл.
Якщо ви закриваєте свій балкон, тобто перетворюєте його на шатер, відповідно до його розширення, достатньо попереднього повідомлення. Попереднє повідомлення складається із короткої інформації про характер роботи, кінцевий термін і залученні сторін. У випадку ОСББ цю роботу можна проводити лише за згодою зборів власників ОСББ (потрібне затвердження 2/3 загальної кількості власників будинку).
Якщо ви проводите роботи всередині свого будинку, перетворюючи його на мансарду, вам не потрібна ліцензія, якщо висота не перевищує дозволену. Єдине законодавство, якого необхідно обов’язково дотримуватися, стосується теплового та акустичного комфорту та стабільності, як і в будь-якому іншому проекті.
Перш ніж надбудовувати другий поверх, вам слід ознайомитися з PDM (муніципальним генеральним планом), який містить вказівки щодо максимальних обмежень. Однак все ще існують детальні плани або оперативні підрозділи, які можуть додати більше особливостей певній території. Крім того, все залежить від типу будівництва та місця розміщення ділянки, наприклад, в історичному центрі.
Взагалом ми радимо вам зібрати реєстраційні документи та звернутися в міську раду, щоб дізнатися, в якій зоні знаходиться будівля/споруда чи ділянка. Можливо, вам доведеться зв’язатися з іншими організаціями, перш ніж розпочинати проект, або ви можете почати проект з подання до Палати без звернення до інших організацій.
Вони відповідають тому ж законодавству, що й одноповерхові розширення (див. перше зображення).
Ви можете змінити зовнішній вигляд будівлі без дозволу. Прибудови, як і під’їзди, вважаються «втручаннями з невеликим впливом на місто», тому не потребують ліцензії. Тут діє така ж логіка, як і при будівництві гаража. Однак не забувайте про встановлені межі: площа 10 м² і висота 2,20.
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При купівлі двох будинків необхідно скласти два акти купівлі-продажу. Потім у фінансовому відділі ви повинні подати запит на внесення змін до земельного кадастру, представивши новий проект реконструкції. Бажано, щоб його зробив сертифікований радою архітектор.
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