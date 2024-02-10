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10 варіантів поліпшень будинку, для яких не потрібен дозвіл на будівництво

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture Будинки
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Мрієте про ремонт, реконструкцію чи розширення свого будинку, але не впевнені, чи потрібна вам ліцензія для продовження процедури? Існують заходи з більшим чи меншим впливом, перші з яких часто потребують узгодження місцевої влади, оскільки вони впливають на реорганізацію зовнішнього простору та не тільки.

У цій книзі ідей ми торкнемося протилежної теми та покажемо вам 10 покращень, які ви можете зробити у своєму будинку, і як вам діяти законно.

Примітка homify: не робіть нічого без попередньої перевірки з архітектором і місцевою владою. За неліцензійні роботи можуть бути накладені великі штрафи.


Якщо потрібна порада, запитайте нашого архітектора!

1. Одноповерхова прибудова

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Тераса
Concept Eight Architects
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Ви можете розширити свій будинок без дозволу, якщо висота нового об’єму/прибудови не перевищує 2,2 м або, як альтернатива, відповідно до закону, «до цокольного поверху основної будівлі площею рівною або меншою 10 м², і які не перекривають дорогу загального користування». Цей закон поширюється на будь-яке майно, якщо воно не засекречене або знаходиться в процесі засекречування. Крім того, земля не може бути частиною цього пункту, оскільки вона може не відповідати певним правилам.

2. Ремонт всередині будинку

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Вітальня
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects Відвідати профіль

Якщо проект стосується інтер’єру будинку, то обмежень буде менше або зовсім їх не буде. Роботи зі збереження та реконструкції всередині будівель або їх автономних одиниць вважаються малозначущими для міста, а тому не потребують ліцензії. В даний час процес виконання робіт всередині будинку – без зміни конструкції будівлі – набагато більш раціональний.

3. Зміна розмірів дверей і вікон

Reinstalling Character and Charm homify Вікна
homify
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Щоб змінити розмір вікна чи дверей, ліцензія не потрібна. У ситуаціях, коли необхідно мати ліцензію, зв'язок між заявником і муніципальною владою здійснюється через процедурного менеджера.

В будинку вікна і двері повинні бути такими ж, як у сусідів, інакше порушиться гармонія фасаду.

4. Перетворіть внутрішній простір у гараж

Garageflex feature on Sarah Beeny's Double Your House - Before shot Garageflex garageflex,sarah beeny
Garageflex
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Якщо ви хочете перетворити внутрішню частину свого будинку в гараж, ви можете це зробити. Якщо гараж є результатом розширення, яке перевищує встановлені обмеження – 10 м² у площі та 2,20 у висоті – ви повинні отримати дозвіл.

5. Закрити балкон

Modern Garden Room homify Оранжерея
homify
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Якщо ви закриваєте свій балкон, тобто перетворюєте його на шатер, відповідно до його розширення, достатньо попереднього повідомлення. Попереднє повідомлення складається із короткої інформації про характер роботи, кінцевий термін і залученні сторін. У випадку ОСББ цю роботу можна проводити лише за згодою зборів власників ОСББ (потрібне затвердження 2/3 загальної кількості власників будинку).

6. Створіть простір, схожий на мансарду

homify Їдальня
homify
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Якщо ви проводите роботи всередині свого будинку, перетворюючи його на мансарду, вам не потрібна ліцензія, якщо висота не перевищує дозволену. Єдине законодавство, якого необхідно обов’язково дотримуватися, стосується теплового та акустичного комфорту та стабільності, як і в будь-якому іншому проекті.

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7. Додати другий поверх

Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects Будинки
MWE Architects
MWE Architects Відвідати профіль

Перш ніж надбудовувати другий поверх, вам слід ознайомитися з PDM (муніципальним генеральним планом), який містить вказівки щодо максимальних обмежень. Однак все ще існують детальні плани або оперативні підрозділи, які можуть додати більше особливостей певній території. Крім того, все залежить від типу будівництва та місця розміщення ділянки, наприклад, в історичному центрі.

Взагалом ми радимо вам зібрати реєстраційні документи та звернутися в міську раду, щоб дізнатися, в якій зоні знаходиться будівля/споруда чи ділянка. Можливо, вам доведеться зв’язатися з іншими організаціями, перш ніж розпочинати проект, або ви можете почати проект з подання до Палати без звернення до інших організацій.

8. Консерваторії

Traditional Conservatory Westbury Garden Rooms Оранжерея Дерево Дерев'яні
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms Відвідати профіль

Вони відповідають тому ж законодавству, що й одноповерхові розширення (див. перше зображення).

9. Будівництво господарської будівлі

Suffolk Hipped Roof Garage homify Збірні гаражi
homify
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Ви можете змінити зовнішній вигляд будівлі без дозволу. Прибудови, як і під’їзди, вважаються «втручаннями з невеликим впливом на місто», тому не потребують ліцензії. Тут діє така ж логіка, як і при будівництві гаража. Однак не забувайте про встановлені межі: площа 10 м² і висота 2,20.

Більше інформації за цим посиланням


10. Перетворіть два будинки в один

Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture Будинки
XUL Architecture
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При купівлі двох будинків необхідно скласти два акти купівлі-продажу. Потім у фінансовому відділі ви повинні подати запит на внесення змін до земельного кадастру, представивши новий проект реконструкції. Бажано, щоб його зробив сертифікований радою архітектор.

11. Працює вдома

House in Coruche, Santarém, é ar quitectura é ar quitectura Будинки Бетон
é ar quitectura
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