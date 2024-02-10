Як прибрати вологу зі стін, щоб вона ніколи не поверталася!

У підвалі монстр! Або на стіні спальні, чи на кухні, чи у ванній кімнаті… Існує слизьке чорне, зеленувате чудовисько, яке поширюється в краплях вологи, які конденсуються на стінах вашого будинку. Майже інопланетна істота, потворна і смердюча, яка залишає свій огидний сморід всюди, де вона поселяється. На стінах вашого дому волога і пліснява!
Але якщо ви чекаєте лицаря, який покінчить з монстром, не обманюйте себе. Ви повинні будете зробити це самі, і ми гарантуємо вже зараз, що це буде нелегка війна!
Цвіль — це грибок, який поселяється по всьому будинку, поки є волога і мало прямого світла, викликаючи у мешканців риніт, синусит, алергічні напади та навіть екзему, тому цвіль необхідно усунути.
Сьогодні ми дізнаємося, як можна очистити стіни від цвілі та грибка, щоб вони не з'явилися знову. Поспішаймо зі зброєю, бо на нас чекає битва!
Якщо вам все ще цікаво, що спричиняє появу темних плям на стінах, ми пояснимо!
Настінна цвіль – це грибок, який росте на поверхнях і поширюється через спори. Ці спори (маленькі кульки, схожі на насіння гриба) присутні в повітрі, переносяться вітром і дуже стійкі до спеки та холоду, тобто їх завжди кілька мільйонів у будь-якому приміщенні. Ці спори неможливо побачити неозброєним оком, за винятком випадків, коли вони знаходяться у дуже великій кількості у вигляді пилу.
Сам грибок, як правило, нетоксичний, але його спори можуть викликати ті респіраторні та шкірні захворювання, про які ми згадували у вступі. Але крім шкоди здоров'ю, цвіль завдає серйозної шкоди і поверхням, на яких вона поселяється. Цвіль, яка проникає у поверхню з часом починає руйнувати покриття стін і стелі та може остаточно пошкодити його. Найчастіше покриття стін та стелі пошкоджуються, відшаровуються, тріскаються або принаймні вкриваються плямами. Чим глибше цвіль проникає в глибину поверхні, тим більший ступінь пошкодження і тим важче її буде позбутися. І, чесно кажучи, запах справді неприємний!
Але щоб у будинку з'явилася цвіль, недостатньо лише наявності спори грибка, адже ми вже розуміємо, що вони повсюди. Також там має бути волога, їжа, підходяща температура і мало прямих сонячних променів. Їжею для грибка можуть бути будівельні матеріали, з яких зроблені наші будинки. А вологість у житлових приміщеннях з’являється природним шляхом. І якщо в приміщенні погана вентиляція, волога конденсується на поверхнях, тому важливо та необхідно відкривати вікна, щоб провітрити кімнати.
Стіни, стелі та плінтуси, особливо у більш вологих приміщеннях, таких як ванна кімната та кухня, як правило, є холоднішими, ніж навколишнє повітря. Це спричиняє осідання вологи, яка зрештою з'являється у найхолодніших місцях, створюючи ідеальне середовище для розвитку цвілі. Тепер ми уже дізналися, як утворюється грибок. Homify допоможе вам дізнатися, як позбутися грибка!
Процес очищування від цвілі непростий. Позбутися грибка дуже складно, адже часто присутні чорні плями.
Незважаючи на те, що цвіль не токсична, найбезпечніше проводити все очищення з використанням маски, щоб захистити себе від вдихання спор, які виділяються, уникаючи респіраторної та шкірної алергії.
З іншого боку, навіть натуральні миючі засоби можуть досить агресивно впливати на шкіру, тому настійно рекомендується використовувати рукавички.
Що стосується одягу, переконайтеся, що він добре закриває ваше тіло, і що його можна викинути, оскільки існує велика ймовірність, що засоби для очищення потраплять на нього.
Стіни високі, і може знадобитися драбина. Але будьте дуже обережні! Використовуйте драбину, яка має захист від стихійного закривання і не ковзає по підлозі. Падіння, навіть з невеликої висоти, може бути надзвичайно небезпечним!
Був сюжет із комедійної програми на RTP, у якому фармацевт запитала, чи хоче вона
хімічний засіб, натуральний засіб чи щось подібне. Найчастіше спочатку ми обираємо хімікати!
Не те, щоб інші теж не були хімікатами, адже все можна пояснити хімічно, але це менш агресивні продукти, природного походження та меншого впливу на навколишнє середовище.
Давайте поговоримо про миючі засоби!
Найвідомішим є гіпохлорит натрію. Що? Звичайний відбілювач!
Хлор у відбілювачі вбиває цвіль повністю, включаючи спори. Але, як ми вже знаємо, він має інтенсивний запах, який багато хто не може терпіти, він подразнює шкіру та дихальні шляхи та псує одяг, на який потрапляє. Щоб очистити стіни відбілювачем, ми радимо вам розвести продукт наполовину у воді, помістити суміш у пляшку з розпилювачем і нанести безпосередньо на поверхню, дотримуючись запобіжних заходів, зазначених вище. Зачекайте приблизно 10 хвилин і змийте нанесений розчин водою. Але можуть з'явитися світлі плями на більш делікатних поверхнях і кольоровому одязі.
Перекис водню також дуже ефективний засіб у боротьбі із цвіллю на стінах, особливо з невеликими плямами. Змочіть щітку або ганчірку перекисом водню і добре просочіть нею поверхню. Почекайте 15 хвилин, потріть щіткою і добре висушіть.
І, нарешті, у нас на ринку є велика кількість засобів проти цвілі, які ви можете спробувати. Звертайте увагу на заходи безпеки, читайте етикетки та застосовуйте те, що там зазначено.
Тепер переходимо до натурального і «так собі»!
Харчова сода, звичайно, є хімічним продуктом, але вона вже давно використовується на кухні, починаючи від випікання, для підняття пирогів і до фіксації кольору овочів. Однак харчова сода також є чудовим союзником у боротьбі із цвіллю.
Для невеликих плям змішайте три частини бікарбонату та одну частину води та нанесіть губкою на плями цвілі, переконавшись, що вона покриває всю площу плюс невеликий запас. Залиште діяти принаймні на годину та дуже добре вимийте оброблену поверхню.
Для великих плям розведіть чашку бікарбонату в літрі гарячої води та використовуйте розчин як миючий засіб, змочуючи поверхню. Залиште діяти на дві години, очистіть і добре просушіть.
Ще один продукт, який дуже ефективно очищає цвіль і не токсичний. Діючою речовиною в боротьбі з грибком є оцтова кислота і вона досить ефективна, єдиний недолік – запах! Тому, як тільки ви побачите пляму цвілі, нанесіть на неї білий винний оцет або спеціальний засіб для чищення. Ви можете використовувати оцет у кожній кімнаті вашого будинку, але запах буде залишатися днями. Цей спосіб позбавлення від цвілі відмінний, дуже ефективний, дуже дешевий і є екологічним варіантом, нешкідливим для навколишнього середовища. Але будьте обережні, оскільки кислота в оцті викликає плями на таких каменях, як мармур і вапняк!
Лимонний сік має подібну дію, як і оцет, за рахунок того, що пахне набагато краще, тому в спальнях і вітальнях, при невеликих плямах, лимон є цілком прийнятною альтернативою.
Часто єдиним вирішенням проблеми з плямами на стінах є хороша фарба. Однак це не можна робити легковажно, оскільки фарбування не принесе користі, якщо заздалегідь не впоратися з проблемою цвілі.
У вологому приміщенні звичайної фарби для стін і простого фарбування недостатньо. Спочатку потрібно усунути джерело вологи, потім необхідно очистити всі сліди цвілі, потім необхідно нанести протигрибкову ґрунтовку, і лише в кінці слід нанести фарбу!
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Щоб покінчити з цим, важливо залишити застереження: – ви не зможете позбутися цвілі на стінах одним лише очищенням і фарбою. Важливо усунути причини, які спричиняють конденсацію вологи у вашому домі, що викликають появу цвілі.
З цієї статті ви дізналися про походження цвілі, як видалити вологі плями зі стін і чим можна очистити пофарбовані стіни. Після повного видалення цвілі, наприклад, очищення стін харчовою содою, ви можете пофарбувати стіни або нанести на них інше покриття. Дивіться статтю «20 маленьких, сучасних і ефектних ванних кімнат».
Осушувач Big Dry 9000 може осушувати до 20л вологи за добу. Він має вибір швидкостей, які ідеально підходять для кожного середовища, і світлодіодний екран, який показує температуру та вологу у приміщенні.
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