Все про проточні електричні водонагрівачі – переваги, недоліки та ціни

Немає нічого кращого для відпочинку, ніж прийняти теплу ванну, розслабитися в теплій воді! Але часто буває закінчується гаряча вода і це стає, буквально, холодним душом, який, хоч багато кого і бадьорить, але рідко втішає.
Гаряча вода вже настільки увійшла в наше повсякденне життя, що ми вже не можемо уявити життя без водонагрівача або еквівалентної системи для нагріву води. Але коли справа доходить до вибору цієї системи, виникають сумніви!
На ринку представлено багато варіантів, і ми не завжди маємо точне уявлення, який з них найбільше підійде для нашого випадку. Вигідніше вибрати накопичувальний або газовий водонагрівач? А якщо це електричний водонагрівач?
Електричні водонагрівачі є менш відомим варіантом, ніж попередні, але вони можуть мати переваги для вас залежно від ваших потреб і наявності.
Сьогодні на homify ми говоримо про проточні електричні водонагрівачі та спробуємо зрозуміти відмінності між цим типом обладнання та іншими з такою ж функцією, які переваги та недоліки вони мають, а також які цінові діапазони існують на ринку . Але пам’ятайте, що ця стаття носить виключно інформаційний характер і не звільняє вас від необхідності звертатися до кваліфікованих спеціалістів, які допоможуть вам зробити вибір.
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Електричні водонагрівачі – це обладнання для миттєвого нагрівання води за допомогою електроенергії. Вони працюють як звичайні газові водонагрівачі, але використовують електричну енергію для нагріву води, коли ви відкриваєте кран.
Для цього обладнання завжди потрібна потужність, сумісна з потоком води, що нагрівається, і може знадобитися налаштування вашого лічильника, щоб функціонувати належним чином і відповідати вашим потребам.
Проточні електричні водонагрівачі працюють практично так само, як і газові водонагрівачі. Обладнання подає холодну воду через трубу подачі води та нагріває її за допомогою електричних нагрівальних елементів (відомих як опори) всередині бака. Гаряча вода піднімається в бак і розподіляється по всьому будинку через випускну трубу гарячої води.
Як і газовий водонагрівач, електричний водонагрівач має термостат, запобіжний клапан температури і тиску, а також зливний кран. Бак для нагріву води ізольований і має анодний стрижень, який запобігає корозії бака металами у воді. Велика різниця полягає в тому, що, оскільки вода нагрівається електричними тенами, водонагрівач підключається до електричної мережі, а не до газопостачання.
У цьому проекті PROPRIÉTÉ GÉNÉRALE INTERNATIONAL REAL ESTATE професіонали встановили інноваційну систему підігріву води, водонагрівач з технологією конденсації з щільним вихлопом, з’єднаним із резервуаром гарячої води від системи сонячних панелей, яка є найсучаснішою електричною системою.
В основному на ринку представлено два типи електричних водонагрівачів: – однофазні електричні водонагрівачі та трифазні електричні водонагрівачі.
Однофазні електричні водонагрівачі мають максимальну потужність близько 8 кВт, а трифазні – 18 кВт, 21 кВт або 24 кВт.
Наприклад, електричний водонагрівач потужністю 6 кВт нагріває близько 3 літрів води за хвилину, підвищуючи температуру води з 25º C, яка підходить лише для нагрівача раковини.
Що стосується однофазного обладнання, то воно є менш потужним і використовується в основному для низьких витрат гарячої води, є обладнання для підключення безпосередньо до крана раковини (називається блоком використання) та інше, більш потужне, для ванної кімнати, або навіть для всього будинку. Однак навіть однофазне обладнання для водопостачання будинку є менш ефективним, ніж трифазне обладнання, і часто використовується для локальної подачі води у ванних кімнатах , для душових, як спосіб покращити постачання гарячої води в будинку.
У побутових споживачах частіше зустрічаються однофазні установки, що складаються з двох кабелів для кожного контуру, плюс опорний, зазвичай званий «земля».
Трифазна установка вимагає поділу електроенергії на три струми, що пояснює нижчу потужність у кожному з них. Вимагає використання трьох проводів для створення ланцюга (плюс дріт заземлення). Ця установка забезпечує більш високу середню потужність, ніж однофазна, і є більш ефективною для нагріву води, що робить цю установку необхідною для найбільш ефективного обладнання проточного водонагріву. Це, очевидно, передбачає більші витрати та зміну контрактної потужності, що також передбачає постійні щомісячні витрати. Трифазні водонагрівачі набагато ефективніші, дають певні зручності та навіть економію, але пов’язані з більшими витратами на монтаж.
Газові водонагрівачі набагато більш поширені в нашій країні, але вони несуть з собою деякі недоліки безпеки. Вони потребують хорошої вентиляції та періодичного обслуговування, щоб гарантувати, що всі компоненти працюють у належному стані. Будь-які дефекти або пошкодження можуть спричинити вибух або небезпечний витік газу.
Тут порівняння в основному відбувається між однофазним електричним водонагрівачем і водонагрівачем через еквівалентну потужність, яку вони потребують.
Водонагрівач – це звичайний циліндр, який працює шляхом повільного нагрівання води за допомогою електричних тенів. Циліндр ізольований, щоб запобігти втратам тепла, але втрати тепла все одно існують і їх потрібно враховувати. Завдяки нагріванню води в цілому циліндр займає значний простір, який збільшується відповідно до об’єму води, яку потрібно вмістити. Функціональність водонагрівача буде залежати від потреб вашої сім'ї, які необхідно враховувати і правильно оцінювати при плануванні потужності обладнання, щоб ніхто в сім'ї не залишився без води під час прийому душу.
Водонагрівачі, як правило, дешевше придбати, але є багато місць, де їх не можна встановити через розмір бака. Ці пристрої є більш популярними, оскільки потребують незначного обслуговування, але споживають більше енергії, і якщо ви не використовуєте накопичену гарячу воду, вона охолоджується, що призводить до втрат енергії.
Мабуть, ці пристрої не такі вигідні, як конкуренти, але вони мають деякі переваги, перевірте їх:
Деякі з недоліків цього обладнання ми вже бачили, але тепер підсумуємо їх:
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Роздумуючи про покупку електричного водонагрівача, уважно подумайте, чи це правильний вибір для вас. Це правильний варіант, якщо ви хочете посилити можливість мати гарячу воду всюди в будинку, особливо з однофазним обладнанням. Це також може бути хорошим вибором, якщо у вас немає можливості встановити газові труби або місце для розміщення водонагрівача достатньої потужності для вашої родини, або якщо ви хочете перевести весь свій будинок на енергію, усунувши ризик, пов’язаний з газом.
Щоб отримати максимальну віддачу від електричного водонагрівача, запам’ятайте ці прості поради:
Закінчуємо загальним вказівкою цін, оскільки вони дуже різняться залежно від марки та місця придбання: – електричний водонагрівач Junkers ED 6-2S, потужністю 6 кВт (однофазний) і доступною витратою 3,4 л. / м, яка є найпростішою і найменш потужною моделлю, коштує у великому роздрібному магазині побутової тухніки близько 200 євро.
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