Піролітична проти гідролізної духовки – все, що вам слід знати!

Вибираючи варильні поверхні та духовки, у нашому розпорядженні є багато варіантів. Є моделі на будь-який смак, від простої та традиційної духовки для тих, хто не дуже багато готує, до духовки вищого класу з професійними аксесуарами. Всі вони відрізняються як утриманням і способом приготування, так і дизайном і кольором.
Щоб допомогти вам вибрати свою піч, homify обрав три найвідоміші моделі: каталітична піч, гідролітична або піролітична піч. Вони можуть здатися складними словами, але ви побачите, що завдяки інформації, якою ми поділимося з вами в цій статті, ви отримаєте знання та зможете мати чіткіше уявлення, коли підете купувати свою нову електричну духовку.
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Без зайвих слів, давайте подивимося, яку електричну духовку краще купити!
1) джерело енергії;
2) тип печі;
3) місткість;
4) режим установки;
5) одинарна або подвійна піч і функції;
6) простота чищення/технічного обслуговування.
Перш ніж думати про технічне обслуговування духової шафи, важливо бути особливо обережним з існуючими типами електричних печей, особливо з функціями нагрівання духовки.
Як відомо, духовки бувають газові або електричні. Це найбільш розповсюджені варіанти, але існує більша різноманітність моделей і функцій за конкурентними цінами. З іншого боку, їх легше встановити. Вони створюють більш сухе тепло, що ідеально підходить для того, щоб їжа залишалася хрусткою.
Найбільш підходящим режимом нагріву для всіх є електрична духовка з вентилятором або з примусовою конвекцією. Вони найбільше присутні на португальських кухнях.
Ці духовки мають вентилятор, який забезпечує циркуляцію гарячого повітря всередині духовки, завдяки чому приготування їжі відбувається швидше та рівномірніше.
Слід зазначити, що багато вентиляторних печей мають режим приготування без вентиляції, тому можуть працювати як статичні духові шафи.
Деякі духовки повністю автономні: оснащені автоматичними функціями, вони самі керують нагріванням, вам просто потрібно вибрати тип страви.
1 – Принцип : видаляється весь бруд, навіть найважче доступний. Він спалюється високою температурою духовки 500° C. Тривалість піролізного очищення залежить від вибору запрограмованого циклу.
2 – Переваги : ідеальне очищення. Такий спосіб очищення є найбільш повним, оскільки очищає навіть жири та цукор.
3 – Легко: після піролізу просто видаліть тонкий шар попелу, що залишився, вологою ганчіркою. Духовка бездоганна!
4 – Захищено : температура так званих «холодних» дверцят підтримується нижче 60°C під час піролізу та 30°C під час приготування при 200°C. Дверцята духовки залишатимуться закритими, доки духовка не охолоне. Тому ризик опіків дуже обмежений. Вентилятор охолодження та посилена ізоляція захищають кухонні меблі.
5 – Економічність: ви можете запустити цикл піролізу після приготування, використовуючи тепло з духовки, або адаптувати програму відповідно до ступеня забруднення духовки, таким чином заощаджуючи енергію.
6 – Недоліки : цей тип духовки дорожчий, ніж каталітична модель. Спосіб опалення вимагає більшої ізоляції, ніж інші печі, отже, ціна буде вищою.
Очищення парою або гідролізом є простим, швидким і екологічним рішенням очищення. Тепер поговоримо про його характеристики:
1 – Принцип : гідроліз – це простий процес, заснований на використанні ефекту пари, який поєднує випаровування та конденсацію: бруд стає м’яким, а потім відшаровується, що полегшує очищення духовки. Просто налийте 40 мл води та кілька крапель засобу для миття посуду на дно духовки та включіть програму гідролізного очищення.
2 – Переваги: це просто. Залиште працювати на 30 хвилин. Бруд видаляється протиранням губкою або ганчіркою.
3 – Економічний та екологічний : гідроліз споживає дуже мало енергії.
4 – Недоліки : бажано чистити піч після кожного використання.
Каталітична духовка виконує самознежирююче очищення.
1 – Принцип : ми впізнаємо піч для каталізу за її пористими внутрішніми стінками, шорсткими на дотик. Цей тип стінок вбирає кулінарний жир. Каталіз знищує жирові бризки шляхом окислення під час приготування страв при температурі вище 200°C.
2 - Переваги: розумний і швидкий. Каталіз також можна здійснити, увімкнувши піч на максимальну температуру на 10-15 хвилин після кожного використання.
3 – Економічність: піч каталізу коштує дешевше порівняно з піролізною піччю.
4 – Недоліки: вимагає додаткового ручного очищення. Ви повинні завершити очищення духовки для каталізу губкою та миючим засобом для видалення жиру. Результат очищення значно нижчий. Каталітичні стінки мають обмежений термін служби: приблизно 5 років, залежно від використання, після чого їх необхідно замінити. Використання алюмінієвої фольги та абразивних матеріалів призведе до пошкодження каталітичної печі.
Після чищення духової шафи необхідно очистити скляні дверцята вручну, використовуючи неабразивні засоби.
Важливо чистити скляні дверцята, оскільки це допомагає підвищити ефективність приготування їжі та з міркувань гігієни.
Після того, як ви вибрали всі основні функції духовки, настав час вибрати дизайн і колір! Духові шафи тепер оснащені низкою функцій, які полегшують ваше життя, наприклад, телескопічні напрямні для запобігання падінню решітки, допоміжне або висувне плавне закривання дверцят духовки, тощо.
Що стосується кольору, то тут можна знайти не тільки нержавіючу сталь, білу або чорну. Є інші кольори, такі як сірий, антрацит і більш яскраві кольори!
Актуальним, стриманим рішенням, яке чудово виглядає на кухні, є також вбудовані духовки.
Інновації, технології та дизайн постійно прагнуть зробити більше та краще. Тому природно, що на ринку постійно з’являються новинки, адже вони завжди відповідають тому, що шукає споживач.
Наразі серед новинок для електродуховок виділяємо:
У цьому розділі ви знайдете натхнення для інтер'єру вашої кухні та багато прикладів ультра сучачних інтер'єрів.
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