Грибок вдома: як він утворюється і як його назавжди позбутися

Нема чого впадати у відчай… Ви, безумовно, не єдиний, хто має проблеми з цвіллю та грибком вдома. Це досить поширене явище. Звичайно, це не красиво і не здорово. Тому важливо знайти рішення, щоб усунути це раз і назавжди! Ми не хочемо, щоб на наших стінах, стелі, меблях і одязі більше не було плям цвілі.
Але перш ніж прибирати цвіль у своєму домі, зрозумійте, як вона утворюється, щоб більше не повертатися до цього питання. Як кажуть, проблему потрібно придушити в зародку. Тоді перегляньте різноманітні поради, які ми пропонуємо вам у цій книзі ідей. Вони, безумовно, будуть дуже корисними.
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Напевно, ви тисячу разів запитували себе про причини появи цвілі вдома, правда полягає в тому, що відповідь може бути різною, оскільки існує кілька факторів:
– Ваш будинок може бути дуже вологим і погано провітрюваним, а найхолодніша та найвологіша пора року сприяє появі цвілі. Вологість у навколишньому середовищі не повинна перевищувати 55%, оскільки коли вона досягає цього рівня, на стелі, стінах, вікнах утворюється конденсат, викликаючи грибки та плями за короткий проміжок часу;
– Неадекватне фарбування може прискорити розвиток грибків;
– Очистіть кілька стін тією самою тканиною та тією ж водою. Як відомо, цвіль – це грибок, і якщо ви очищаєте кілька поверхонь одним і тим же матеріалом, ви в кінцевому підсумку поширите цей грибок всюди;
– Відсутність прибирання та обслуговування;
– Якщо ваш будинок розташований на першому поверсі, над підвалами або під терасами, у вас буде більша ймовірність появи цвілі на стінах.
Це правда, цвіль шкодить здоров'ю, і це питання набагато важливіше естетичної сторони. У цьому сенсі дуже важливо викорінити його зі свого життя заради вашого благополуччя та благополуччя всіх, хто живе у вашому домі.
Цвіль може викликати серйозні проблеми з диханням, включаючи напади астми, респіраторні алергії та інфекції. Знижений імунітет у дітей підвищує ймовірність виникнення у них респіраторних захворювань. З іншого боку, ті, хто вже страждає на астму або інші проблеми з диханням, можуть погіршити діагноз.
Крім того, з цвіллю можуть бути пов’язані такі проблеми, як головний біль, втома та слабкість.
Позбутися від цвілі можна за допомогою професійних або домашніх засобів. Звичайно, якщо проблема дійсно серйозна і тривожна, або якщо ви не можете впоратися з нею самостійно, радимо звернутися до компетентних фахівців.
З продуктами, які є у вас вдома, ви можете творити справжні чудеса:
У випадку з оцтом або харчовою содою ви можете налити рідину в пляшку з розпилювачем, дочекатися, поки вона подіє, а потім очистити. Увага, ми рекомендуємо кілька разів змінити воду та добре очистити щітку або тканину. Очищайте лише уражену ділянку, ні в якому разі не розкладайте брудну тканину.
Відбілювач також є ефективним продуктом для боротьби з цвіллю. Якщо ви вирішите використовувати його, одягніть маску, рукавички та накрийте підлогу, щоб уникнути плям.
Будь ласка, зверніть увагу, що відбілювач не є консенсусним продуктом, тому ми представляємо інші природні рішення. Кожен читач сам вибирає те рішення, яке йому найбільше підходить і є для нього ефективним!
Примітка : під час очищення завжди використовуйте маски та рукавички. Провітрюйте приміщення та не допускайте дітей до цієї діяльності.
Скільки разів ви очищаєте стіну від цвілі, а наступного тижня з’являються нові плями і в більшій кількості? Якщо це так, це тому, що ви не використовували відповідні продукти та не були обережними в процесі чищення. Як ми вже згадували, миття кількох поверхонь тією ж брудною водою або тією ж ганчіркою тільки погіршить ситуацію. Грибок поширюється і схожий на чуму.
Після очищення цвілі також слід вжити деяких запобіжних заходів, щоб ви більше не побачили її. Важливо провітрювати простір, щодня відкривати вікна, пропускати природне світло, придбати осушувач повітря, але якщо проблема не зникне, дивіться нашу останню пораду.
Якщо цвіль з’явилася у вашому домі, ви повинні вирішити проблему.
Як?
Ви повинні перевірити наявність проблем з інфільтрацією; Можливо, варто поміняти вікна чи пофарбувати стіни та стелю антигрибковою фарбою. Якщо у вас виникли запитання, звертайтесь за консультацією до наших спеціалістів !
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