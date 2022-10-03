Ліцензія на проживання: все, що вам потрібно знати про цей документ

Ліцензія на житло – це, звичайно, тема, яка не є чужою для вас, якщо ви вже купили чи збудували будинок . Це надзвичайно важливий документ, необхідний для купівлі житла і без якого неможливо отримати позику на житло чи договір купівлі-продажу нерухомості. По суті, цей документ працює як своєрідна гарантія того, що нерухомість має всі якості та вимоги, необхідні для того, щоб вважатися придатною для проживання.
Сьогодні ми пояснюємо все про цей документ. Це найнудніша частина, коли справа стосується будівництва будинку, але бюрократія є частиною процесу, і важливо бути поінформованим. Основна помилка може означати небажану затримку ваших планів. Тож візьміть на замітку.
Ліцензія на житло є юридичним документом, виданим муніципальною радою вашого району проживання (або місця, де побудовано будинок), після перевірки, проведеної відповідальною та спеціалізованою командою. Мета полягає в тому, щоб довести, що майно відповідає всім вимогам і умовам для проживання, і що, його використання не ставить під загрозу тих, хто там проживає, а також третіх осіб.
Це законний спосіб віднесення будівель до категорії житлових, торгових, промислових чи сфери послуг – відповідно до умов, визначених в Законі. Важливо, щоб майно відповідало його оригінальному проекту, щоб не було необхідності вносити зміни, які затримують процес ліцензування.
Отримання дозволу на придатність для проживання, як правило, є останнім етапом будівництва нерухомості. Щоб подати заявку на отримання однієї з цих ліцензій, ви повинні бути власником будинку, який ви придбали, або будувати його з нуля. Якщо так, то ви зобов’язані вимагати один із цих документів у містобудівних служб міської ради на території, де ви придбали або будуєте будинок. Щоб процес просувався вперед і дотримувався юридичних процедур, вам потрібно буде заповнити відповідний запит, а потім слідувати процедурам, які будуть визначені кожним муніципалітетом.
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Як ми вже згадували вище, це основоположний і обов'язковий документ , коли ви купуєте будинок або будуєте його з нуля . Без цього важливого документа неможливо буде подати заявку на кредит на житло чи навіть на договір купівлі-продажу. Насправді запит на цей документ необхідний на різних етапах процесів, пов’язаних з житлом (купівля, продаж, оренда, будівництво, спадкування). З цієї причини ви повинні чекати запиту на отримання ліцензії щоразу, коли ви встановлюєте горизонтальне право власності на будівлю (поділ на частини) і щоразу, коли ви збираєтеся укласти договір оренди . Слід також зазначити, що якщо ви успадковуєте нерухомість, вам необхідно уважно звернутися до муніципальних служб і дізнатися про необхідність оцінки та видачі відповідної ліцензії на житло.
Якщо ви берете участь у будь-якому з цих процесів, поспішіть подати заявку на необхідну ліцензію, оскільки її невиконання каратиметься законом.
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Одне із запитань, яке найчастіше задають люди, шукаючи інформацію про ліцензії на житло, – це їх термін придатності і необхідність повторного поновлення. Насправді ці ліцензії є обов’язковими, але вони не мають жодного терміну придатності, тому після їх видачі вам не потрібно буде їх поновлювати через якийсь час. Винятком є внесення змін до будівельного проекту, будь то конструкція будівлі або, наприклад, у разі добудови басейну, допоміжного будинку чи прибудови. У такому випадку вам потрібен новий дозвіл на будівництво, а після завершення робіт вам доведеться подати нові проекти (зі змінами будівлі) і подати запит на нову оновлену ліцензію на житло. Тільки тоді ваше майно буде легалізовано.
На які будинки не потрібна ліцензія? Зобов'язання отримати ліцензію на придатність для проживання та весь процес оцінки, який це передбачає , існує лише з 1951 року . Таким чином, усі будівлі, які датуються цією датою, звільняються від ліцензії , якщо тим часом не було здійснено зміни, розширення та реконструкції (часткові або повні) початкової власності. У цьому випадку дозвіл на проживання стає, як і в інших будівлях, обов'язковим.
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У будь-якому випадку, щоб забезпечити безпеку мешканців і третіх осіб, відповідальні за місцеву муніципальну раду завжди будуть проводити перевірку, щоб оцінити придатність для проживання та умови безпеки даної будівлі.
Попри все, майте на увазі, що якщо це оренда, то все інакше. Правила Нового режиму міської оренди (NRAU) поширюються не лише на найновіші будівлі, а й на будівлі до 1951 року. Тому у випадку оренди ліцензія на придатність для проживання буде обов’язковою при укладенні договору.
Хоча ці два поняття часто плутають, ліцензія на користування , також видана міською радою, служить іншим цілям, ніж ліцензія на придатність для проживання, і призначена для визначення типу використання, яке дозволено в даній нерухомості , будь то житлова чи нежитлова. Ця ліцензія має на меті довести, що будівлі відповідають усім необхідним законодавчим вимогам і стандартам, які існують відповідно до архітектурного проекту, і що вони придатні для використання за призначенням.
Це надзвичайно важливий документ для встановлення комерційної, промислової або сервісної діяльності. У багатьох випадках це може бути загальний документ про ліцензію на житло або комерційну діяльність, але також і специфічний у випадках, наприклад, аптеки, лікарні, ресторанні послуги та послуги косметики тощо.
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Наявність цієї ліцензії є однією з основних вимог для створення горизонтальної власності, оформлення договорів купівлі-продажу, звільнення від сплати податків IMI (Муніципальний податок на майно) та IMT (Муніципальний податок на обтяжливу передачу власності) та ліцензування господарської діяльності.
Оскільки різні види діяльності вимагають різних стандартів, ця ліцензія має важливе значення для підтвердження того, що майно відповідає вимогам законодавства, що застосовується до кожного з них. Його процес є досить скрупульозним і передбачає необхідний технічний моніторинг для підтвердження необхідних умов та для внесення змін або дозволів до ліцензій. Залежно від цільового призначення майна, у багатьох випадках може знадобитися оцінка та втручання в особливі сфери, такі як акустична ізоляція, пожежна безпека, охолодження, димовидалення тощо.
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