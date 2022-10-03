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Ліцензія на проживання: все, що вам потрібно знати про цей документ

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
Casa S. Roque, Urban Core Urban Core Багатоквартирний будинок
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Ліцензія на житло – це, звичайно, тема, яка не є чужою для вас, якщо ви вже купили чи збудували будинок . Це надзвичайно важливий документ, необхідний для купівлі житла і без якого неможливо отримати позику на житло чи договір купівлі-продажу нерухомості. По суті, цей документ працює як своєрідна гарантія того, що нерухомість має всі якості та вимоги, необхідні для того, щоб вважатися придатною для проживання.

Сьогодні ми пояснюємо все про цей документ. Це найнудніша частина, коли справа стосується будівництва будинку, але бюрократія є частиною процесу, і важливо бути поінформованим. Основна помилка може означати небажану затримку ваших планів. Тож візьміть на замітку.

1. Що таке ліцензія на проживання?

Casa no Algarve, Photoshoot.pt - Architectural Photography Photoshoot.pt - Architectural Photography Будинки
Photoshoot.pt – Architectural Photography
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TRE, dparquitectos dparquitectos Small houses
dparquitectos
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Ліцензія на житло є юридичним документом, виданим муніципальною радою вашого району проживання (або місця, де побудовано будинок), після перевірки, проведеної відповідальною та спеціалізованою командою. Мета полягає в тому, щоб довести, що майно відповідає всім вимогам і умовам для проживання, і що, його використання не ставить під загрозу тих, хто там проживає, а також третіх осіб.

Це законний спосіб віднесення будівель до категорії житлових, торгових, промислових чи сфери послуг – відповідно до умов, визначених в Законі. Важливо, щоб майно відповідало його оригінальному проекту, щоб не було необхідності вносити зміни, які затримують процес ліцензування.

2. Як подати запит на дозвіл на проживання?

Casa AA, XYZ Arquitectos Associados XYZ Arquitectos Associados Будинки
XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados Відвідати профіль

Отримання дозволу на придатність для проживання, як правило, є останнім етапом будівництва нерухомості. Щоб подати заявку на отримання однієї з цих ліцензій, ви повинні бути власником будинку, який ви придбали, або будувати його з нуля. Якщо так, то ви зобов’язані вимагати один із цих документів у містобудівних служб міської ради на території, де ви придбали або будуєте будинок. Щоб процес просувався вперед і дотримувався юридичних процедур, вам потрібно буде заповнити відповідний запит, а потім слідувати процедурам, які будуть визначені кожним муніципалітетом.

(продовження на наступному зображенні)

SAN, dparquitectos dparquitectos Окремий будинок
dparquitectos
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  • Ліцензія на житло: ціна Ціна ліцензії на житло, як і процедури процесу, залежатиме від параметрів, визначених кожним муніципалітетом. Тому вам слід уточнити в міській раді вашого регіону ціни, які стягуються.
  • Скільки часу займає дозвіл на проживання? Тривалість часу, необхідного для отримання дозволу на проживання, також залежить від кожної муніципальної ради. Процес завжди залежатиме від ефективності функціонування служб, матеріальних і людських умов і затримок відповідного муніципалітету. Ми радимо вам спробувати дізнатися це у муніципальних чиновників і уважно стежити за процесом.

3. У яких ситуаціях потрібна ліцензія на проживання?

House in Lavra, Matosinhos, Vítor Leal Barros Architecture Vítor Leal Barros Architecture Будинки
Vítor Leal Barros Architecture
Vítor Leal Barros Architecture Відвідати профіль

Casa S. Roque, Urban Core Urban Core Багатоквартирний будинок
Urban Core
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Як ми вже згадували вище, це основоположний і обов'язковий документ , коли ви купуєте будинок або будуєте його з нуля . Без цього важливого документа неможливо буде подати заявку на кредит на житло чи навіть на договір купівлі-продажу. Насправді запит на цей документ необхідний на різних етапах процесів, пов’язаних з житлом (купівля, продаж, оренда, будівництво, спадкування). З цієї причини ви повинні чекати запиту на отримання ліцензії щоразу, коли ви встановлюєте горизонтальне право власності на будівлю (поділ на частини) і щоразу, коли ви збираєтеся укласти договір оренди . Слід також зазначити, що якщо ви успадковуєте нерухомість, вам необхідно уважно звернутися до муніципальних служб і дізнатися про необхідність оцінки та видачі відповідної ліцензії на житло.

Якщо ви берете участь у будь-якому з цих процесів, поспішіть подати заявку на необхідну ліцензію, оскільки її невиконання каратиметься законом.


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Ліцензія на проживання: термін дії

Projeto de arquitetura de casa junto ao mar, a3mais a3mais Будинки
a3mais
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Moradias Geminadas , PROJETARQ PROJETARQ Будинки
PROJETARQ
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Одне із запитань, яке найчастіше задають люди, шукаючи інформацію про ліцензії на житло, – це їх термін придатності і необхідність повторного поновлення. Насправді ці ліцензії є обов’язковими, але вони не мають жодного терміну придатності, тому після їх видачі вам не потрібно буде їх поновлювати через якийсь час. Винятком є внесення змін до будівельного проекту, будь то конструкція будівлі або, наприклад, у разі добудови басейну, допоміжного будинку чи прибудови. У такому випадку вам потрібен новий дозвіл на будівництво, а після завершення робіт вам доведеться подати нові проекти (зі змінами будівлі) і подати запит на нову оновлену ліцензію на житло. Тільки тоді ваше майно буде легалізовано.

4. Ліцензія на проживання: звільнення

Mina do Pintor #72 House, Urban Core Urban Core Small houses
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AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design Будинки
INAIN Interior Design
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На які будинки не потрібна ліцензія? Зобов'язання отримати ліцензію на придатність для проживання та весь процес оцінки, який це передбачає , існує лише з 1951 року . Таким чином, усі будівлі, які датуються цією датою, звільняються від ліцензії , якщо тим часом не було здійснено зміни, розширення та реконструкції (часткові або повні) початкової власності. У цьому випадку дозвіл на проживання стає, як і в інших будівлях, обов'язковим.

(продовження на наступному зображенні)

Moradia Unifamiliar T3 - Lordelo-Paredes, Esboçosigma, Lda Esboçosigma, Lda Будинки
Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda Відвідати профіль

У будь-якому випадку, щоб забезпечити безпеку мешканців і третіх осіб, відповідальні за місцеву муніципальну раду завжди будуть проводити перевірку, щоб оцінити придатність для проживання та умови безпеки даної будівлі.

Попри все, майте на увазі, що якщо це оренда, то все інакше. Правила Нового режиму міської оренди (NRAU) поширюються не лише на найновіші будівлі, а й на будівлі до 1951 року. Тому у випадку оренди ліцензія на придатність для проживання буде обов’язковою при укладенні договору.

5. Ліцензія на використання

Casa de fachada rústica em Ofir, Ana Lobo Ana Lobo Будинки
Ana Lobo
Ana Lobo Відвідати профіль

Casa José Prata, Barbosa & Guimarães, Lda. Barbosa & Guimarães, Lda. Будинки
Barbosa &amp; Guimarães, Lda.
Barbosa & Guimarães, Lda. Відвідати профіль

Хоча ці два поняття часто плутають, ліцензія на користування , також видана міською радою, служить іншим цілям, ніж ліцензія на придатність для проживання, і призначена для визначення типу використання, яке дозволено в даній нерухомості , будь то житлова чи нежитлова. Ця ліцензія має на меті довести, що будівлі відповідають усім необхідним законодавчим вимогам і стандартам, які існують відповідно до архітектурного проекту, і що вони придатні для використання за призначенням.

Це надзвичайно важливий документ для встановлення комерційної, промислової або сервісної діяльності. У багатьох випадках це може бути загальний документ про ліцензію на житло або комерційну діяльність, але також і специфічний у випадках, наприклад, аптеки, лікарні, ресторанні послуги та послуги косметики тощо.

(продовження на наступному зображенні)

Casa Boavista, Pablo Pita Architects Pablo Pita Architects Будинки
Pablo Pita Architects
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Наявність цієї ліцензії є однією з основних вимог для створення горизонтальної власності, оформлення договорів купівлі-продажу, звільнення від сплати податків IMI (Муніципальний податок на майно) та IMT (Муніципальний податок на обтяжливу передачу власності) та ліцензування господарської діяльності.

Оскільки різні види діяльності вимагають різних стандартів, ця ліцензія має важливе значення для підтвердження того, що майно відповідає вимогам законодавства, що застосовується до кожного з них. Його процес є досить скрупульозним і передбачає необхідний технічний моніторинг для підтвердження необхідних умов та для внесення змін або дозволів до ліцензій. Залежно від цільового призначення майна, у багатьох випадках може знадобитися оцінка та втручання в особливі сфери, такі як акустична ізоляція, пожежна безпека, охолодження, димовидалення тощо.

Шукайте професіонала, який допоможе вам впоратися з бюрократією

Casa da Ilha do Pico , Miguel Zarcos Palma Miguel Zarcos Palma Будинки
Miguel Zarcos Palma
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Ми пам’ятаємо, що багато архітектурних бюро та будівельних компаній розробляють проекти «під ключ» і, таким чином, супроводжують клієнтів на всіх етапах проекту, включаючи бюрократичний етап, який вимагає багато часу і складності. Величезною перевагою є наявність досвідчених професіоналів, які супроводжують вас на кожному етапі. Таким чином ви не почуватиметеся таким перевтомленим і звільнятимете час для інших справ.

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