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5 найкращих національних компаній, у яких варто прорахувати будівництво модульних або збірних будинків

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
Treehouse Riga, Jular Madeiras Jular Madeiras Будинки Дерево Дерев'яні
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У світі, який стикається з надзвичайною кліматичною ситуацією та де сучасний спосіб життя визначається швидкістю, збірні будинки виглядають як дуже привабливе рішення. На початку ери модільних будинків, здавалося, що всі вони майже однакові, то сьогодні це вже не так. Величезний ринок пропонує безліч рішень і варіантів дизайну на будь-який смак.

У Португалії, подібно до того, що сталося в інших країнах, у цьому регіоні з’являється все більше і більше компаній, портфоліо яких розширюється та виділяється своєю універсальністю.

Ми знаємо, що нашим читачам цікавий цей тип будівництва, який поєднує довговічність зі швидкістю та низькою вартістю. Якщо ви думаєте про будівництво будинку такого типу, ця стаття для вас. Ми створили путівник із 5 найкращими національними компаніями, щоб запитати ціни на модульні та збірні будинки. Подивіться, які вони, і запишіть назви.

Якщо потрібна порада, запитайте нашого архітектора, перейшовши за цим посиланням!

1 – СТУДІЯ А+1

Moradia FF, Studio A+1 Studio A+1 Багатоквартирний будинок
Studio A+1
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Refúgio em Madeira, Studio A+1 Studio A+1 Збірні будинки Дерево Дерев'яні
Studio A+1
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STUDIO A+1 не займається виключно проектами збірних будинків, але вони також є частиною портфоліо студії. На зображеннях вище ми бачимо будинок LSF, який вписується в концепцію зеленого будівництва , і проект дерев’яної збірної конструкції, створений для відпочинку на вихідних в Алентежу. Якщо ви натискаєте на зображення, ви отримуєте доступ до всього проекту. Це дивовижні будинки з точки зору стилю, простору, якості та комфорту.

Контакти:

  • Веб-сайт: http://www.amaisum.com/
  • Електронна адреса: info.amaisum@gmail.com
  • Мобільні телефони: +351 916 765 358 | +351 914 968 940

2 – КІТУР

EXTERIORES , KITUR KITUR Тераса
KITUR
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14 Fotos de Casas Modulares Amovíveis, KITUR KITUR Будинки
KITUR
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«Чого чекати? Майте будинок своєї мрії всього за 6 місяців». Це гасло KITUR , компанії, відповідальної за будівництво цих двох фантастичних будинків, останній з дуже великою площею. За допомогою модульної системи KITUR всі моделі можна модифікувати: вибрати модуль, змінити планування та збільшити або зменшити житловий простір, пристосувавши будинок до ваших потреб.

Контакти:

  • Веб-сайт: https://www.kitur.pt/pt/
  • Електронна адреса: geral@kitur.pt
  • Телефон: +351 234 028 711

3 – ЮЛАР МАДЕЙРА

Treehouse Riga, Jular Madeiras Jular Madeiras Будинки Дерево Дерев'яні
Jular Madeiras
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Soyo Village, Jular Madeiras Jular Madeiras Тераса Дерево Дерев'яні
Jular Madeiras
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ЖУЛАР МАДЕЙРА працює на ринку з 1973 року і сьогодні є еталонною компанією в будівельному секторі. JULAR має команду професіоналів з великим досвідом у проектуванні та розробці дерев’яних конструкцій і працює в партнерстві з клієнтом для створення нових рішень або переформулювання існуючих проектів. Компанія сертифікована в системі управління якістю (ISO 9001) з 2006 року, а також має сертифікат управління навколишнім середовищем (ISO 14001).

Контакти:

  • Веб-сайт: https://www.jular.pt/
  • Електронна адреса: mail@jular.pt
  • Телефон: 808 262 808 | +351 21 948 400 0

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4 – РУСТИКАСА

RUSTICASA | Lodge | Ponte de Lima, RUSTICASA RUSTICASA Дерев'яні будинки Дерево Дерев'яні
RUSTICASA
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RUSTICASA | Casa na ria | Pontevedra, RUSTICASA RUSTICASA Дерев'яні будинки Масив Різнокольорові
RUSTICASA
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RUSTICASA виготовляє та будує дерев'яні будинки для приватних осіб та забудовників. Спеціалізуючись на легких дерев’яних конструкціях, каркасних системах і масивних колодах, компанія має чудові ноу-хау, які позиціонують її серед лідерів у галузі дерев’яного будівництва. Завдяки сертифікації ISO 14001 та ISO 9001 RUSTICASA гарантує суворий контроль якості своєї продукції, управління нею та повагу до навколишнього середовища.

Контакти:

  • Веб-сайт: https://rusticasa.com/
  • Електронна адреса: info@rusticasa.com
  • Телефон: +351 251 700 900

5 – DREAMHOUSE ПОРТУГАЛІЯ

T2 | Gama Evo | Casa de Madeira Móvel , DreamHouse Portugal DreamHouse Portugal Збірні будинки
DreamHouse Portugal
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T2 Gama NATURA, DreamHouse Portugal DreamHouse Portugal Дерев'яні будинки
DreamHouse Portugal
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DREAMHOUSE PORTUGAL пропонує стійкі, економічні рішення для житла, які можна перенести з місця, зі швидкою доставкою та встановленням. Розташований у Балтарі, Паредес, він доставляє по всій країні. Однією з можливостей, яку пропонує компанія, є покупка вживаних мобільних будинків!

Контакти:

  • Веб-сайт: https://www.dreamhousefast.com/
  • Моб.: +351 928 118 813

Доповніть свій збірний будинок садовим сараєм

Prefabricated garden storage, Press profile homify Press profile homify Садовий сарай
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Prefabricated garden storage, Press profile homify Press profile homify Садовий сарай
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Склад постає як швидке і дешеве рішення для зберігання всіх видів матеріалів. У саду ви можете використовувати його для зберігання аксесуарів для саду та басейну, велосипедів, буїв, інструментів, шлангів, вуличних меблів (захищаючи їх від впливу в холодну пору року), серед багатьох інших речей. Є навіть ті, хто використовує склади для створення невеликих офісів і студій (якщо вдома для цього немає місця). Ви можете придбати цей сарай, натиснувши «Купити зараз» нижче.

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