5 найкращих національних компаній, у яких варто прорахувати будівництво модульних або збірних будинків

У світі, який стикається з надзвичайною кліматичною ситуацією та де сучасний спосіб життя визначається швидкістю, збірні будинки виглядають як дуже привабливе рішення. На початку ери модільних будинків, здавалося, що всі вони майже однакові, то сьогодні це вже не так. Величезний ринок пропонує безліч рішень і варіантів дизайну на будь-який смак.
У Португалії, подібно до того, що сталося в інших країнах, у цьому регіоні з’являється все більше і більше компаній, портфоліо яких розширюється та виділяється своєю універсальністю.
Ми знаємо, що нашим читачам цікавий цей тип будівництва, який поєднує довговічність зі швидкістю та низькою вартістю. Якщо ви думаєте про будівництво будинку такого типу, ця стаття для вас. Ми створили путівник із 5 найкращими національними компаніями, щоб запитати ціни на модульні та збірні будинки. Подивіться, які вони, і запишіть назви.
Якщо потрібна порада, запитайте нашого архітектора, перейшовши за цим посиланням!
STUDIO A+1 не займається виключно проектами збірних будинків, але вони також є частиною портфоліо студії. На зображеннях вище ми бачимо будинок LSF, який вписується в концепцію зеленого будівництва , і проект дерев’яної збірної конструкції, створений для відпочинку на вихідних в Алентежу. Якщо ви натискаєте на зображення, ви отримуєте доступ до всього проекту. Це дивовижні будинки з точки зору стилю, простору, якості та комфорту.
Контакти:
«Чого чекати? Майте будинок своєї мрії всього за 6 місяців». Це гасло KITUR , компанії, відповідальної за будівництво цих двох фантастичних будинків, останній з дуже великою площею. За допомогою модульної системи KITUR всі моделі можна модифікувати: вибрати модуль, змінити планування та збільшити або зменшити житловий простір, пристосувавши будинок до ваших потреб.
Контакти:
ЖУЛАР МАДЕЙРА працює на ринку з 1973 року і сьогодні є еталонною компанією в будівельному секторі. JULAR має команду професіоналів з великим досвідом у проектуванні та розробці дерев’яних конструкцій і працює в партнерстві з клієнтом для створення нових рішень або переформулювання існуючих проектів. Компанія сертифікована в системі управління якістю (ISO 9001) з 2006 року, а також має сертифікат управління навколишнім середовищем (ISO 14001).
Контакти:
RUSTICASA виготовляє та будує дерев'яні будинки для приватних осіб та забудовників. Спеціалізуючись на легких дерев’яних конструкціях, каркасних системах і масивних колодах, компанія має чудові ноу-хау, які позиціонують її серед лідерів у галузі дерев’яного будівництва. Завдяки сертифікації ISO 14001 та ISO 9001 RUSTICASA гарантує суворий контроль якості своєї продукції, управління нею та повагу до навколишнього середовища.
Контакти:
DREAMHOUSE PORTUGAL пропонує стійкі, економічні рішення для житла, які можна перенести з місця, зі швидкою доставкою та встановленням. Розташований у Балтарі, Паредес, він доставляє по всій країні. Однією з можливостей, яку пропонує компанія, є покупка вживаних мобільних будинків!
Контакти:
Склад постає як швидке і дешеве рішення для зберігання всіх видів матеріалів. У саду ви можете використовувати його для зберігання аксесуарів для саду та басейну, велосипедів, буїв, інструментів, шлангів, вуличних меблів (захищаючи їх від впливу в холодну пору року), серед багатьох інших речей. Є навіть ті, хто використовує склади для створення невеликих офісів і студій (якщо вдома для цього немає місця). Ви можете придбати цей сарай, натиснувши «Купити зараз» нижче.
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