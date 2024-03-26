5 сучасних одноповерхових будинків (із планами для ще більшого натхнення)

У цій статті homify ще раз нагадає вам, що ви можете зробити у власному проєкті для досягнення найкращого результату та відповідності всім вашим очікуванням. І тому, коли ви нарешті звернетесь до дизайнера чи архітектора, у вас будуть дуже чіткі уявлення про те, що саме вам потрібно. Таким чином дизайнеру чи архітектору буде простіше адаптувати ваші побажання у проєкт та включити їх у остаточний варіант дизайн-проєкту вашого будинку.

Ця стаття покаже вам п’ять одноповерхових будинків, деякі дуже маленькі, інші – більш оригінальної форми, але усі вони супроводжуються відповідними планами та деякими зображеннями інтер’єру, для вашого натхнення. І, як бонус, відкрийте для себе переваги цих будинків у порівнянні із двоповерховими! Слідкуйте за нами на homify , щоб отримати усі поради!

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