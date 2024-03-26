5 сучасних одноповерхових будинків (із планами для ще більшого натхнення)

У цій статті homify ще раз нагадає вам, що ви можете зробити у власному проєкті для досягнення найкращого результату та відповідності всім вашим очікуванням. І тому, коли ви нарешті звернетесь до дизайнера чи архітектора, у вас будуть дуже чіткі уявлення про те, що саме вам потрібно. Таким чином дизайнеру чи архітектору буде простіше адаптувати ваші побажання у проєкт та включити їх у остаточний варіант дизайн-проєкту вашого будинку.
Ця стаття покаже вам п’ять одноповерхових будинків, деякі дуже маленькі, інші – більш оригінальної форми, але усі вони супроводжуються відповідними планами та деякими зображеннями інтер’єру, для вашого натхнення. І, як бонус, відкрийте для себе переваги цих будинків у порівнянні із двоповерховими! Слідкуйте за нами на homify , щоб отримати усі поради!
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Незважаючи на грандіозність двоповерхових будинків, сучасні одноповерхові будинки мають ряд переваг:
Коли ви бачите дерев’яний будинок, оздоблений вагонкою зовні, ви схильні думати, що він не такий функціональний і завершений, як кам’яні або бетонні будинки, але це не так. Дерево є найяскравішою особливістю цього будинку. Це легкий будиночок різних кольорів, з «палубними» платформами, виготовленими із того самого типу матеріалу, що використовується як продовження соціальної зони та служить входом до іншого фасаду. Простий геометричний, але з цікавим дизайном у деталях.
Стеля, стіни та підлога виготовлені із натурального кольорового дерева. Дерев’яні елементи розташовані поздовжньо на підлозі та стелі, створюючи відчуття, що простір візуально збільшується. Вікно виконує функцію розсувних дверей від підлоги до стелі і розташоване позаду цього інтегрованого корпусу. Велика площа скління дає багато світла у приміщенні, а окрім того, забезпечує природну вентиляцію.
Як ви бачите, це повноцінний будинок із двома спальнями, ванною кімнатою та об’єднаною зоною з кухнею, їдальнею та вітальнею. Простота цього проєкту, як зображено на плані, чітко демонструє, що вам не потрібно багато квадратних метрів, щоб усе було в порядку та в ідеальному робочому стані. Невеликий будиночок , який будь-хто хотів би мати на пляжі чи у сільській місцевості, простий у будівництві та дуже красивий. План будинку Т1.
На фасаді можна побачити, як дах підвіщений до конструкції, і ця деталь є дуже цікавим способом створення цього архітектурного проєкту. Оскільки конструкція не прихована, вона підкреслює горизонтальність цього проєкту. Зовні є багато простору та тенісний корт, який є частиною проєкту. Такий будинок дуже зручний для сімейного використання.
Інтер'єр будинку має загальну та інтегровану зону, де розташовані вітальня, їдальня та кухня. Проєкт освітлення із лампами на стелі, який охоплює усю площу простору, є деталлю, яка визначає напрямок руху мешканців, поєднуючи різні функціональні зони. Килимок у вітальні завершує визначення цієї зони сучасними меблями.
Три спальні з ванною кімнатою та гардеробною, мастер-спальня із гардеробною та ванною кімнатою. Дуже функціональний будинок із дизайном, який залишає приватні зони з одного боку та спільні зони – з іншого. Тераса на одному із фасадів має вузький басейн, який повторює весь фасад по довжині. Цей проєкт є чудовим прикладом планування будинку T3.
Цей одноповерховий будинок має терасу, до якої можна піднятися по сходах, що ведуть із загальної зони. Даний будинок має дуже сучасний дизайн із темно-сірими стінами та яскравою білою конструкцією, яка позначає фасад, відкритий до саду із басейном.
Світле дерево є невід’ємною частиною колірної палітри, обраної для інтер’єру цього будинку. Сучасні меблі білого кольору як у спальні, так і в їдальні з деталями із сірих тканин, які нагадують зовнішній колір стін. Актуальність проєкту підкреслена підвісними світильниками і особливостями дизайну кухні, виконаної з дерева із сірою гранітною стільницею.
Цей будинок має головну спальню в одному кінці, а в іншому кінці ми знаходимо дві спальні з гардеробами та ванними кімнатами. У центральній частині будинку ми маємо загальну зону, яка виходить у сад з басейном. Цей будинок, з його чітко визначеними зонами, є ідеальним для для сім'ї із чотирьох осіб…
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Дах цього будинку має пропорційні вальмові скати, які перетинаються. Його темно-сірий колір помітно контрастує з білими стінами будинку. Навколишня земля, повністю зелена від трави, підкреслює широку стежину, що веде до будинку.
Що стосується інтер'єрів, то ви оціните їх на наступних фотографіях, включаючи план поверху.
На цьому зображенні ви можете оцінити функціональність кухні, з П-подібним розподілом. Її шафи виготовлені із натурального дерева, з білою верхньою частиною.
Велике вікно забезпечує прозорість і природну вентиляцію простору, що є важливим. Цю кухню можна копіювати, вона має ідеальну композицію!
Цей колірний план показує вам тканинні меблі зеленого кольору, включаючи ліжка, столи, кухонні меблі; шафи коричневого кольору.
Будинок має дві спальні та повноцінну ванну кімнату між ними. Ми бачимо, що у кожній кімнаті та коридорі будинку є багато місця для зберігання.
Зверніть увагу, що вхід має кілька сходинок, які служать для подолання різниці рівня між тротуаром і будинком. Кухня знаходиться у зоні головного фасаду, на неї виходить вікно. Спальня має розсувні двері, що ведуть у задній сад. Сервісна зона також з’єднується із заднім садом, де буде спеціальний простір для роботи вдома.
У цьому будинку фасад не залишає місця для підозр щодо того, що ви можете знайти всередині. Він простий, з доріжкою з нешліфованої натуральної деревини, яка розміщена прямо на ґрунті та затінена деревами з обох сторін.
Це конструкція, яка визначається плоским дахом і каркасом, що обрамляє фасад, який включає стіни, підлогу та конструкцію даху.
Щедрий простір загальної зони визначається великими вікнами від підлоги до стелі, які видно на одній із бічних стін. Меблі та оздоблення в цілому виконані у нейтральних кольорах. Акцентом інтер'єру є килим, який покриває підлогу під журнальним столиком у вітальні, він збагачений нотками помаранчевого кольору і ідеально підходить для цього дизайну.
На стіні фактура каменю, який відіграє важливу роль у композиції та покриває закриту зовні стіну.
Як ми уже згадували раніше, цей будинок має дуже особливий проєкт. Його фасад приховує те, що насправді розташовано всередині нього, тобто це U-подібний будинок із центром. Кімнати будинку закриті від вулиці, але дуже відкриті до внутрішнього саду, як видно на плані. План даху підтверджує архітектурне рішення цього проєкту, ідеальну U, що охоплює зовнішні стіни всередині будинку.
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