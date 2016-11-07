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Як легально орендувати та здавати в оренду кімнати – 7 речей, які вам потрібно знати

Elisabete Figueiredo – HOMIFY Elisabete Figueiredo – HOMIFY
Compra e Venda Imóveis , AjMartinho , Imobiliária AjMartinho , Imobiliária Багатоквартирний будинок
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Оренда кімнати завжди була популярним варіантом житла для студентів університетів і нещодавно переміщених працівників, які працюють на тимчасових посадах або тільки починають свою кар’єру. Пандемія оголила інші, ще глибші реальності, які повільно накопичувались роками, – це люди, які не мають достатнього доходу, щоб покрити витрати на довгострокову оренду житла, а також ті, хто втратили дохід і потребують доплати для покриття витрат.

Але фінансових проблем, пов’язаних з орендою кімнати, може не виникнути – це також цікавий варіант для тих, хто має вдома невикористані кімнати та відчуває себе самотнім, або для монетизації нерухомості, яка вже є на ринку оренди, з кількома кімнатами, залежно від попиту.

Хоча заробити трохи додаткових грошей наприкінці місяця, здаючи кімнату, або заробляти більше, здаючи будинок по кімнатах, може бути привабливим, не слід робити це легковажно.

Мати кімнати для оренди означає поселяти когось у свій будинок і часто жити з ними щодня, що саме по собі може бути стримуючим фактором, але є ще й юридичні аспекти, які слід враховувати. Оренда кімнат без належного врахування витрат і юридичних зобов’язань може призвести до невиконання вимог, штрафів або неприємних ситуацій між орендарями та орендодавцями.

Якщо ви плануєте здавати в оренду одну або кілька кімнат у своєму будинку, вам варто прочитати цю статтю homify , щоб бути в курсі та мінімізувати ризики. У цій статті ми говоримо про довгострокову оренду кімнат, яка відрізняється від короткострокової оренди та місцевого проживання. Слідкуйте за нами та скористайтеся нагодою, щоб ознайомитись із роботою наших професіоналів з оренди будинків!

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1 – Ви повинні підписати договір

Compra e Venda Imóveis , AjMartinho , Imobiliária AjMartinho , Imobiliária Багатоквартирний будинок
AjMartinho , Imobiliária
AjMartinho , Imobiliária Відвідати профіль

Чи знаєте ви, що оренда кімнати передбачає ті ж юридичні зобов’язання, що й оренда цілого будинку? Так, і це передбачає підписання договору оренди з усіма вимогами законодавства. У випадку оренди кімнат необхідно звернути особливу увагу на те, що охоплено цим договором. Цей тип договору називається строковою орендою кімнати, і застосовуються ті ж правила, що й договір оренди будинку на визначений термін, що значно відрізняється від короткострокової оренди, зазвичай туристичної, про яку мова не йде в цій статті.

Проект договору оренди можна легко знайти на різних сайтах, наприклад на сайті ДЕКО.

2 – Як підготувати договір

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Perfect Home Interiors
Perfect Home Interiors Відвідати профіль

Ознайомтеся з проектом договору та вкажіть всю інформацію, яку ви включите в договір оренди:

  • визначення тривалості
  • умови поновлення та мінімальний термін перебування
  • розмір орендної плати та спосіб оплати
  • інші вимоги, такі як згадка про енергетичний сертифікат у договорі, ліцензія на використання майна, серед іншого, завжди в письмовій формі (договір має бути письмовим).
  • чітке визначення приміщення для оренди та послуг (чи можна використовувати кухню, чи є окрема ванна кімната, пральня, тощо)…


3 – Договірні положення

Apartamento - Lisboa- p/arrendamento, D_signProject D_signProject Коридор
D_signProject
D_signProject Відвідати профіль

Перший пункт (Об’єкт) містить усю інформацію, що стосується адреси, власності на майно, парафіяльної статті та дозволу на житло.




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Oficina Rústica
Oficina Rústica Відвідати профіль

У другому пункті (Призначення) ви повинні вказати специфікацію орендованої частини та послуг і вказати, що ця частина призначена для постійного проживання іншого надавача (перший надавач є орендодавцем, а другий – орендарем). До цього пункту потрібно додати й інші пункти, які встановлюють умови та обмеження користування, наприклад, заборона утримувати гостей у орендованому житлі (кімнаті), навіть тимчасово, заборона надавати орендоване житло в будь-якому іншому використанні, крім житла, або заборона суборенди.

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Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores Відвідати профіль

Третє положення встановлює термін дії договору, спосіб повідомлення про заперечення щодо поновлення та форму розірвання договору.

Четвертий пункт має містити орендну плату, умови оплати, спосіб видачі квитанцій, правила підвищення орендної плати та способи їх повідомлення, встановлення штрафів за затримку та дуже важливий пункт про заставу (а також кінцевий термін і умови його повернення). Ви коли-небудь уявляли витрати на ремонт такої кухні, як на цій роботі від GAVETÃO- DECORAÇÃO DE INTERIORS , якщо у вас немає застави, щоб покрити хоча б частину?


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У п'ятому пункті повинні бути визначені умови виконання робіт, а інша сторона повинна визнати умови, на яких вона отримує компенсацію, щоб за свій рахунок усунути пошкодження.

Пункт шостий містить витрати та зобов'язання орендаря щодо орендованого приміщення та решти підсобних приміщень.


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У сьомому пункті містяться умови розірвання договору, у восьмому – інформація про енергетичний сертифікат будинку, а в дев’ятому – умови спілкування та вирішення спорів.

Складання договору оренди не є складним, особливо з усією інформацією та текстовими шаблонами, які можна знайти в Інтернеті, але ми все ж радимо звернутися до юриста, щоб все було саме так, як має бути, в інтересах обох сторін.

4 – Реєстрація договору та гербовий збір

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Isogil Construções Ecológicas Isothermix Lda
Isogil Construções Ecológicas Isothermix Lda Відвідати профіль

Цей договір необхідно зареєструвати, і ця реєстрація породжує сплату податку.

Щоб зареєструвати договір оренди, вам не слід заходити в розділ порталу фінансування нерухомості, хоча це може здатися правильним. Необхідно зайти в розділ «Оренда» і зареєструватися, пройшовши шлях, вказаний на самому сайті. Після завершення процесу, який є дуже простим, негайно з’явиться сповіщення про сплату гербового збору, що ви можете зробити, використовуючи доступні способи оплати протягом зазначеного періоду. Щоб оформити квитанцію про орендну плату, скористайтеся тим же меню, що й Фінансовий портал.


5 – Види строкової оренди приміщень

A Casa da Vizinha, Rima Design Rima Design Розсувні двері
Rima Design
Rima Design Відвідати профіль

Цей договір можна укласти індивідуально, з орендарем. Така ситуація найчастіше зустрічається в приватних будинках, де живуть сім'ї, які вирішили здати кімнату, щоб збільшити свій місячний дохід.

Fotorreportagem de Apartamento de sonho destinado a Alojamento Local, HOUSE PHOTO HOUSE PHOTO Спальня
HOUSE PHOTO
HOUSE PHOTO Відвідати профіль

Можна зробити індивідуально з кількома орендарями. Прикладом цього типу договору є студентське житло, яке має кілька орендарів з індивідуальними договорами на користування різними частинами одного приміщення.

homify Кухня Мармур
homify
homify Відвідати профіль

Або це можна зробити колективно з двома або більше орендарями. Така ситуація виникає, наприклад, коли двоє людей (зараз так буває і з сім’ями) спільно беруть на себе роль орендарів, і в цьому випадку договір оренди поширюється на всю частку.

6 – З цією орендою потрібно бути особливо обережним

apartamento em Ipanema, Margareth Salles Margareth Salles Вітальня
Margareth Salles
Margareth Salles Відвідати профіль

Якщо ви хочете здати в оренду кімнату у своєму будинку, у першій ситуації, про яку ми говорили в попередньому пункті, ви повинні укласти індивідуальний договір оренди, і в ньому повинно бути чітко зазначено, що орендар зацікавлений в оренді певної кімнати (і ця кімната повинна бути чітко ідентифікована), і що орендодавець зацікавлений в здачі в оренду лише цієї кімнати.

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Officina Boarotto
Officina Boarotto Відвідати профіль

Ви також повинні звернути особливу увагу на встановлення обов’язків орендаря щодо прибирання та обслуговування, оскільки ви ризикуєте виконувати набагато більше роботи з прибирання будинку або отримати скарги від кількох орендарів.

Fotorreportagem de Apartamento de sonho destinado a Alojamento Local, HOUSE PHOTO HOUSE PHOTO Спальня
HOUSE PHOTO
HOUSE PHOTO Відвідати профіль

Якщо є більше однієї кімнати, необхідно зазначити, що орендар знає про їх існування та погоджується з тим, що в майбутньому можуть бути підписані інші договори оренди, застосовні одночасно до інших кімнат у власності, і що це є правом орендодавця. По суті, ви повинні «попередити» (договірна інформація) орендарів, що вони можуть мати сусідів по будинку, але вони не зможуть їх вибирати або, принаймні, нав’язувати.

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Tezturas • Arquitectura e Decoração de Interiores
Tezturas • Arquitectura e Decoração de Interiores Відвідати профіль

Інший фундаментальний момент, який необхідно ретельно розглянути, це витрати. Оскільки в цьому типі оренди часто неможливо встановити індивідуальне споживання для кожного орендаря, будь то вода, електроенергія чи газ, найпоширенішим є те, що орендна плата вже включає ці послуги в одній вартості. Проте оплату комунальних послуг можна прописати окремимим витратами орендаря. У цьому випадку витрати покладаються на ім’я орендодавця, але оплачуються орендарями (це ситуація, яка зазвичай виникає в договорах на кімнату з декількома особами, у яких існує справедливий розподіл витрат між орендарями), і всі для цього повинні бути створені умови, і надзвичайно розумно включити депозит для цих конкретних витрат.

7 – Податки

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Lines &amp; Narratives
Lines & Narratives Відвідати профіль

І ми підходимо до кінцевих витрат, податків, які ми завжди повинні враховувати.

Усі контракти мають бути зареєстровані, а гербовий збір має бути сплачений за кожен новий контракт. Це означає, що кожного разу, коли орендар виходить, новий, який приходить, повинен підписати інший договір. Враховуючи те, що цей вид оренди, як правило, має великий оборот, ці витрати можуть стати значними.


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ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design Відвідати профіль

Розмір гербового збору залежить від тривалості укладеного контракту:

Якщо термін дії договору менше 2-х років, відсоток становить 28% від вартості оренди;

  • Від 2 до 5 років 26% орендної плати;
  • Від 5 до 10 років: 23%;
  • Від 10 до 20 років: 14%;
  • А більше 20 років: 10%.

Ви повинні взяти до уваги ці терміни, встановлюючи кінцеву дату контракту, оскільки, незважаючи на те, що хоча і вигідніше мати довші контракти, це може стати непрактичним за багатьох обставин. Чим нижча ціна, тим більше податків ви сплачуєте.

A Casa da Vizinha, Rima Design Rima Design Кухня
Rima Design
Rima Design Відвідати профіль

Нарешті, ви повинні не забути задекларувати додатковий дохід від оренди в IRS.

Детальніше про оренду житла читайте в статті « Оренда житла – права, обов’язки та можливості орендаря та орендодавця ».


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