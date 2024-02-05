Реставрація старих будинків: підтримка, пільги та знижки

В даний час є багато людей, які вважають за краще купити будинок (або квартиру) для реконструкції, а не будувати його з нуля або купувати новий. Крім того, також популярно перебудовувати будинки , щоб їх можна було використовувати як місцеве житло. Побудувати новий будинок з нуля, безсумнівно, дуже спокуслива ідея. Однак беззаперечно, що відреставрований будинок – добре відреставрований! – має неповторний шарм і привабливість. Спочатку це може здатися складним проектом. Зрештою, з якими труднощами ми можемо зіткнутися? Чи буде багато правових обмежень? Чи відновлений дім менш комфортний, ніж новий? Чи це буде дорожчий проект?

Насправді відновлення житла в Португалії дає низку переваг, таких як, наприклад, пільги та знижки, особливо якщо житло розташоване в міській реабілітаційній зоні (ARU). Не забуваймо також, що реставрація будинку є чудовим внеском у збереження спадщини, даючи будівлі другий шанс і уникаючи крадіжки простору у природи.

У цій статті ми надамо вам деяку інформацію, яка може бути корисною, якщо ви думаєте про відновлення будинку. Однак ми не втомлюємося повторювати, що ви повинні довірити свій проект тому, хто розуміється на цьому. Ми пропонуємо звернутися до компанії Home Recover. Ця компанія спеціалізується на реконструкції інтер’єрів та екстер’єрів, реставрації нерухомості, тощо. Місія компанії: покращити ваш дім і якість життя за допомогою якості, швидкості та відданості своїй справі. Зображення, які ілюструює ця книга ідей (стаття), презентує деякі проекти компанії.

Тепер подивіться!

Якщо потрібна порада, запитайте нашого архітектора, перейшовши за цим посиланням!



