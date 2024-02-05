Реставрація старих будинків: підтримка, пільги та знижки

В даний час є багато людей, які вважають за краще купити будинок (або квартиру) для реконструкції, а не будувати його з нуля або купувати новий. Крім того, також популярно перебудовувати будинки , щоб їх можна було використовувати як місцеве житло. Побудувати новий будинок з нуля, безсумнівно, дуже спокуслива ідея. Однак беззаперечно, що відреставрований будинок – добре відреставрований! – має неповторний шарм і привабливість. Спочатку це може здатися складним проектом. Зрештою, з якими труднощами ми можемо зіткнутися? Чи буде багато правових обмежень? Чи відновлений дім менш комфортний, ніж новий? Чи це буде дорожчий проект?
Насправді відновлення житла в Португалії дає низку переваг, таких як, наприклад, пільги та знижки, особливо якщо житло розташоване в міській реабілітаційній зоні (ARU). Не забуваймо також, що реставрація будинку є чудовим внеском у збереження спадщини, даючи будівлі другий шанс і уникаючи
крадіжки простору у природи.
У цій статті ми надамо вам деяку інформацію, яка може бути корисною, якщо ви думаєте про відновлення будинку. Однак ми не втомлюємося повторювати, що ви повинні довірити свій проект тому, хто розуміється на цьому. Ми пропонуємо звернутися до компанії Home Recover. Ця компанія спеціалізується на реконструкції інтер’єрів та екстер’єрів, реставрації нерухомості, тощо. Місія компанії: покращити ваш дім і якість життя за допомогою якості, швидкості та відданості своїй справі. Зображення, які ілюструює ця книга ідей (стаття), презентує деякі проекти компанії.
Тепер подивіться!
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Одним із важливих аспектів, перш ніж почати проект такого характеру, є усвідомлення наявної підтримки. Отже, давайте почнемо з того, що познайомимо вас з IFRRU 2020 . Це кредитна лінія, яка підтримує проекти відновлення та відродження міст. IFRRU спрямований на будь-яку фізичну, колективну, державну чи приватну юридичну особу та охоплює:
Введені будівлі можуть бути використані для житла, як об’єкти колективного користування та для обслуговування іншої господарської діяльності.
(продовження на наступному зображенні)
Щоб отримати вигоду від IFRRU 2020, будівлі повинні бути розташовані в міських реабілітаційних районах (ARU), тобто вони повинні з’явитися на територіях, визначених у Міському плані дій та реабілітації (PARU), у міській реабілітаційній зоні (ARU) або плані Інтегровані дії для знедолених громад (PAICD).
Фінансовані витрати – це всі витрати, пов’язані з роботами з відновлення міст, а також ті, що пов’язані з енергоефективними заходами.
Зверніться до свого банку, щоб дізнатися про доступні типи підтримки та дізнатися, як можна подати заявку.
IFRRU важливий з кількох причин, серед яких ми б виділили три: це підтримка, спрямована на відродження міст через міський розвиток і перетворення деактивованих промислових зон; це підтримка, яка спрямована на реабілітацію зон у неблагополучних громадах через ініціативи, які сприяють економічній динамізації та створенню робочих місць і, нарешті, сприяє використанню ефективного обладнання або виробництву енергії для власного споживання, тобто вона має важливий стійкий компонент, якого не уникнути у світі, який зіткнувся з надзвичайною кліматичною ситуацією.
Дізнайтеся більше про цю програму на сайті: https://ifrru.ihru.pt/ .
Загалом, ремонт будинку набагато дешевший, ніж будівництво будинку.
Але які саме податкові пільги ви можете отримати?
ПДВ: роботи з реконструкції міст оподатковуються за зниженою ставкою 6%;
IMT:
IMI: звільнення протягом трьох років, починаючи з року завершення реабілітаційних робіт (включно), і може бути продовжено, за бажанням власника, ще на п’ять років, якщо майно використовується для оренди для постійного житла або житла власні і постійні;
IRS:
Збори:
Оскільки пільги для нерухомості в межах ARU відрізняються залежно від місця розташування, вам завжди слід звертатися до міської ради того муніципалітету, де будуть проводитися роботи.
Джерела інформації: imocoelho.pt; dre.pt; remax.pt; portaldahabitacao.pt
Незважаючи на те, що ми не можемо дати вам точне значення, оскільки існує багато факторів, які впливають на вартість ремонту старого будинку, ми можемо залишити вам деякі середні значення, які ми взяли з симулятора на сторінці Escolha-Arquitectura . Ми включили ці значення в іншу статтю на цю тему, яку пропонуємо вам прочитати за цим посиланням .
Реконструкція будинку в столичному районі для житла в консолідованому міському контексті і розміром 200 м²:
– Ціна €/м²: 658,11 €
– Орієнтовна вартість роботи: 131 621,05 євро
Реконструкція будинку в столичному районі для житла в міському контексті в класифікованому районі 200 м²:
– Ціна €/м² 907,55 €
– Орієнтовна вартість роботи 181 509,09 євро
Реконструкція будинку в мегаполісі під комерцію в консолідованому міському контексті та 200 м²:
- Ціна €/м² 1203,00 €
– Орієнтовна вартість роботи: 240 600,00 євро
Тепер, коли ви знаєте про існуючу підтримку – а її багато! – вибрати правильного професіонала для супроводу. Home Recover працює з конкретним ремонтом або повною реабілітацією. Роботи, які виконує компанія, варіюються від реставрації старих будинків до ремонту фасадів, фарбування, оздоблення, реставрації меблів тощо. Home Recover має в своєму розпорядженні архітектурну, інженерну та цивільну будівельну службу з досвідченою та висококваліфікованою командою.
Нижче ми залишаємо вам контактні дані компанії:
Адреса: Avenida da Zona Industrial, № 99B / 4585 – 303 Rebordosa, Португалія
Моб.: +351 93 863 232 6 Веб-сайт: homerecover.pt
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