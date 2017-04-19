Швидкомонтовані будинки: переваги, недоліки та португальські проекти!

Дешеві, екологічні та швидкі в будівництві головні переваги збірних будинків — це музика для наших вух і змушує багатьох людей більше не відкладати свою мрію про власне житло.
Своєю назвою збірні будинки зобов’язані тому, що їхні частини виготовляються дистанційно – на заводах – і потім збираються на місці. Також на ділянці наноситься обробка, обрана власниками. Ця стандартизація робить їх дешевшими, але не менш красивими, оскільки існує безліч компаній, які досліджують нішу, яка зростає та розвивається.
У Португалії ми також – нарешті – знайшли компанії, які займаються будівництвом зі збірних матеріалів. Насправді всі фотографії, які ви побачите в цій статті, стосуються збірних будинків у Португалії, і щоб зв’язатися з професіоналами, відповідальними за них, просто натисніть на зелену етикетку з конвертом із написом «Контакт». Легко, правда?
Але, перш за все, приходьте і дізнайтеся, які переваги і недоліки цих будинків і дізнайтеся, що краще зробити для нашої країни.
Переваги сучасних модульних будинків очевидні і, на наш погляд, значно переважують недоліки.
Серед них виділимо такі:
Вони будуються швидко: модулі будинку будуються на заводі, що значно пришвидшує процес. По-перше, тому що будуючись на вулиці, вони не залежать від погодних умов. Тоді, тому що після виготовлення все, що вам потрібно зробити, це доставити деталі на місце та зібрати їх, тобто вони прибувають на місце частково зібраними, що також усуває потребу наймати додаткову робочу силу. Крім того, поки виготовляються деталі, можна підготувати основу під будинок.
Вони енергоефективні: Збірні будинки, як правило, мають високу енергоефективність. Фактично, вони відомі цим, і компанії, які їх створюють, чудово це знають і інвестують у цей аспект, щоб виділитися. Багато з них побудовані з перероблених матеріалів та/або можуть бути перероблені пізніше. Крім того, вони добре ізольовані, що запобігає втратам тепла та зменшує рахунки за електроенергію. Крім того, часто зустрічаються сонячні панелі, світлодіодні ліхтарі, системи відновлення дощової води тощо. І останнє, але не менш важливе, варто пам’ятати, що спосіб їхньої конструкції створює менше відходів.
Вони дешеві: вони дешевші, і банки починають фінансувати купівлю, роботи чи будівництво збірних будинків, чого донедавна не було. Як ми вам пояснювали, будівництво швидкомонтованого будинку вимагає менше праці, що значно скорочує витрати. Крім того, їхня енергоефективність позитивно впливає на рахунки за опалення чи електроенергію. Транспортування та оздоблення, також, впливають на кінцеву ціну, тому вам слід звернутися до компанії, відповідальної за проект, для отримання комплексної пропозиції.
Вони універсальні: збірні будинки дуже універсальні. Уявіть, що ваша сім’я зростає, і вам потрібна додаткова кімната, або що ви прагнете офісу, де можна зосереджено працювати: зі збірним будинком ви можете додати модуль (відповідний кімнаті) вгору та з боків, або на ваш розсуд. Крім того, ви також можете перемістити модуль, змінивши конфігурацію. У традиційному будинку роботи по розширенню більш складні, трудомісткі і дорогі.
Найвища якість: це заводські будинки, які підлягають вимогливим і регулярним перевіркам «третіх сторін».
Як і будь-яке будівництво, модульні будинки також мають недоліки. Подивіться, які з них виділяються найбільше:
Транспортні витрати: ціна транспорту варіюється в залежності від відстані між фабрикою та ділянкою будинку, а також складності доступу до нього. Перш ніж приступити до цього проекту, вам слід дізнатися про ціну транспорту, оскільки витрати можуть бути дійсно високими.
Менш універсальні з точки зору дизайну : незважаючи на те, що з'являється все більше і більше проектів модульних будинків, коли справа доходить до дизайну цих будинків, правда полягає в тому, що діапазон все ще не такий широкий, як у традиційних будинків.
Складнощі з отриманням кредиту: як ми вже згадували, з’явилося більше банків, які фінансують будівництво цих будинків, але ще не всі вони доступні. Компанії, що спеціалізуються на збірному будівництві, можуть проконсультувати вас з цього приводу.
Значні початкові інвестиції: у традиційних будинках матеріали можна купувати по ходу роботи. Компанії, які будують швидкомонтовані будинки, зазвичай просять аванс.
Так, потрібно мати ліцензію, якщо споруда вбудована в землю на постійній основі. Простота конструкції не звільняє вас від ліцензування, яке в Португалії є таким же, як і для звичайного будинку. Якщо ви бажаєте побудувати збірний будинок, ви повинні прийти до міської ради за 30 днів і надати письмові запити та проект, які мають бути підписані юридично кваліфікованим техніком і супроводжуватися Умовами відповідальності. Збірні будинки також вимагають ліцензії на житло, яку потрібно запитувати в міській раді, і ліцензії на використання.
* Джерело: casaprefabricada.org
Збірні залізобетонні будинки зараз у великій популярності, особливо на ринку житлової нерухомості. Наприклад, у Португалії багато людей зараз вважають ці будинки хорошим варіантом порівняно з традиційними будинками. Насправді вони є набагато економнішим рішенням, а також більш ефективними та швидшими для будівництва.
Збірні бетонні будинки виготовляються з конструкцій модулів, які з’єднуються між собою. У цьому сенсі ці модулі будуються на конкретних фабриках, а потім транспортуються на місце.
Збірні будинки, які дуже популярні у США, Канаді та Північній Європі, потроху завойовують «місце під сонцем» у Португалії. Як ми вже згадували, існує безліч компаній, які будують якісно та за хорошими цінами.
Далі ми познайомимо вас з трьома португальськими збірними будинками.
Зверніть увагу на реквізити та назви компаній. Приходьте побачити їх.
Перший будинок презентує нам VanguardOption Lda.Це будинок T2+1 з мінімалістичними, універсальними та вишуканими архітектурними лініями. Будинок за ціною 57 990 євро та класом енергоспоживання A+ має площу 102 м² і термін будівництва чотири місяці. Термін ліцензування, який прогнозує компанія, – від чотирьох до п’яти місяців, залежно від старанності міськради.
Згідно з описом компанії, будинок має кухню з меблями, склокерамічну індукційну плиту, витяжку, повністю обладнану ванну кімнату, підігрів води за допомогою теплового насоса, теплу підлогу та центральне опалення за допомогою теплового насоса. Крім того, він також має чудову тепло- і звукоізоляцію та покращені віконні п'ятикамерні рами.
Дві спальні мають вбудовані шафи, а кабінет може бути третьою спальнею. Соціальне ядро розвивається в логіці відкритого простору .
Деталі, які ви бачите на фасаді, і світлодіодні плями включені, а оздоблення можна зробити відповідно до смаку кожної людини. Додаткова вартість гаража площею 30 м² становить 7500 євро.
Перегляньте більше будинків VanguardOption, натиснувши на зображення.
В Águeda у нас є KITUR , який за 13 років існування вже встановив понад 400 будинків. Незважаючи на те, що виробляється в центрі країни, компанія розповсюджує всюди на материковій частині Португалії без будь-яких додаткових витрат.
Будинок на зображенні розміром 18x3x10 м (довжина, висота, ширина) і площею 146 м² складається з чотирьох знімних модулів. Чудова конструкція означає, що ви навіть не помітите, що це збірний будинок. Якби я не знав, я б цього не сказав. правильно? Будинок гармонійно вписується в ландшафт і зливається з природою своїми теплими дерев'яними оздобленнями. Пишний газон обрамляє ділянку, яка гідна обкладинки журналу.
І оскільки не всі будинки будуються як постійні будинки, ми хотіли включити це чудове дерев’яне бунгало , розташоване на півдні, в Алгарве, яке було б чудовим будинком для вихідних або відпустки для кожного з нас.
Бунгало Wood , як його назвали, є T1 площею лише 32 м². Розташований в Olhão, він дозволяє власникам насолоджуватися приємними днями на природі поруч. Веранда ідеально підходить для прийняття сонячних ванн влітку, але також її можна накрити ширмами взимку. У цьому випадку деревина не була оброблена жодним чином відповідно до особистого смаку замовника. Таким чином, він виглядає більш сільським, органічним і природнім.
Що ви думаєте про ці три збірні будинки в Португалії?
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