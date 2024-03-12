Як позбутися мокриць із підлоги та шаф?

Вам здається дивним, що деревина у вашому будинку виділяє невелику кількість тирси, настільки дрібної, що виглядає як пил? Чи є на старих дерев’яних деталях, будь то шафи чи підлога, невеликі отвори? Що ж, ваш будинок точно став об’єктом атаки мокриць. Відтепер ніщо зі слідами деревини не є безпечним, тому найкраще усунути цього шкідника якомога швидше.

Причина появи цього шкідника не прив'язана до якогось одного факту, тому важко з упевненістю обґрунтувати конкретні причини, які спонукають його атакувати той чи інший будинок. Однак ми знаємо, що деревні клопи харчуються вологою, і це є однією із причин їх появи. Тому зверніть увагу на утворення вологих плям на стінах і стелі вашого дому та не забувайте часто відкривати вікна, щоб повітря циркулювало.

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