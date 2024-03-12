Як позбутися мокриць із підлоги та шаф?

Вам здається дивним, що деревина у вашому будинку виділяє невелику кількість тирси, настільки дрібної, що виглядає як пил? Чи є на старих дерев’яних деталях, будь то шафи чи підлога, невеликі отвори? Що ж, ваш будинок точно став об’єктом атаки мокриць. Відтепер ніщо зі слідами деревини не є безпечним, тому найкраще усунути цього шкідника якомога швидше.
Причина появи цього шкідника не прив'язана до якогось одного факту, тому важко з упевненістю обґрунтувати конкретні причини, які спонукають його атакувати той чи інший будинок. Однак ми знаємо, що деревні клопи харчуються вологою, і це є однією із причин їх появи. Тому зверніть увагу на утворення вологих плям на стінах і стелі вашого дому та не забувайте часто відкривати вікна, щоб повітря циркулювало.
Читайте більше цікавих та корисних статей! До вашої уваги:
5 інформацій про Liquid Screen – для чого він призначений, для чого він потрібен і скільки коштує цей гідроізоляційний розчин
Але давайте подивимося конкретно, як нам діяти на практиці, щоб боротися із цією чумою.
Щоб розпочати виконання завдань, важливо зрозуміти, чи уражена деревина шкідником, і якщо так, чи є ще рішення, яке може знищити мокриць. Один із способів виявити, чи існує шкідник, — дослідити маленькі отвори, зроблені цими черв'яками. Якщо вони темного кольору, це означає, що шкідник оселився у меблях і його буде складніше позбутися. З іншого боку, якщо колір білий, меблі усе ще можна врятувати.
Ви повинні шукати ці маленькі отвори у деревині по всьому будинку, чи то в меблях, підлозі чи, навіть, у конструктивних частинах будинку, таких як стовпи чи балки. Щоб зрозуміти шкоду, завдану шкідником, постукайте по дереву та знайдіть порожнисті місця, а потім трохи натисніть на відповідну область. Якщо вона легко піддається, це, швидше за все, напад мокриці, яку потрібно ліквідувати.
Якщо у вас виникли сумніви щодо того, чи необхідний ремонт у конструктивних частинах будинку, не зволікайте, найміть професіонала! Більше інформації за цим посиланням
Одне із існуючих рішень — пошукати у супермаркетах або аптеках інсектицид, який підходить для боротьби зі шкідниками. Його слід наносити у захисних рукавичках, оскільки це токсичний продукт і вимагає обережності, отвір за отвором, поки не буде покрита вся уражена ділянка. Таким чином ви знищуєте проблему в корені, запобігаючи поширенню мокриць.
Якщо у вас досі немає ідеальної пари рукавичок, знайте, що ця модель Maxiflex — це те, що вам потрібно мати вдома.
Захисні рукавички для роботи вдома, у промисловості, для ремесел, у саду, майстерні тощо. П'ять пар із мікроочищеним і дихаючим покриттям. Придбайте їх!
Важливо, щоб ви накрили ділянку, де був застосуваний інсектицид, прозорим пластиком або папером принаймні на 24 години, щоб цей продукт повністю подіяв. Якщо це велика уражена площа, рекомендується, щоб розчин діяв щонайменше 24 години, аби повністю знищити шкідника.
Після цього процесу ви можете нанести шпаклівку або віск на уражену ділянку, закриваючи отвори. Якщо ви хочете надати меблям інший вигляд, ви завжди можете залишити їх, як є, надавши їм більш сільського та вінтажного вигляду.
Існують і інші, більш домашні способи знищення шкідника (найбільш поширені і ефективні) – це застосування борної кислоти. Засіб необхідно нанести на шматок дерева, який розміщений поблизу ураженої ділянки, він буде діяти як пастка для шовкопряда. Шкідник
піде до зони борної кислоти, звільнивши область, яка постраждала.
З іншого боку, якщо ви віддаєте перевагу більш стійким рішенням, завжди є домашні та альтернативні методи замість звичайних пестицидів. Пам’ятайте, що ці варіанти можуть ще більше пошкодити ваші меблі, якщо їх не використовувати акуратно. І ми говоримо про продукти, які є у вас вдома, такі як мастило для автомобілів, мотоциклів чи велосипедів або, навіть, звичайні нафталінові кульки. Вони здатні знищити чуму деревних черв’яків.
Сподіваємось, ми допомогли вам у всьому, що потрібно знати про дерево! Із нашою статтею ви тепер маєте рішення даної дилеми.
Можливо, ви шукаєте цікаві проєкти будинків,то у нас на сайті їх дуже багато.Більше інформації ви знайдете за посиланням