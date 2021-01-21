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20 маленьких, сучасних і ефектних ванних кімнат

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS Ванна кімната Цегла
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У нас є чудові ідеї, як прикрасити ванну кімнату , навіть якщо вона часом маленька. Ці ідеї є універсальними та здатні ідеально адаптуватися до будь-якого простору. Усе залежить від гарного планування та організації. Ми повинні спланувати кожен дюйм простору, спочатку подумавши про основні меблі, такі як раковина, унітаз і ванна/душова кабіна. Потім просто визначте кольори, форми та матеріали. У цій книзі ідей ми пропонуємо вам 20 прикладів невеликих ванних кімнат, які були добре облаштовані.

Як ви побачите, розмір не заважає нам мати сучасні ванні кімнати , навіть якщо це прості ванні кімнати.

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Маленькі ванні кімнати

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design Ванна кімната
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design Відвідати профіль

Оскільки сьогодні ми зосереджені на сучасних, але маленьких ванних кімнатах, ви не можете пропустити цю статтю , де ми покажемо вам багато зображень ванних кімнат, де розмір не має значення. Інвестування в оздоблення – це ще один трюк, щоб оживити кімнату, а за допомогою дзеркал ви навіть можете візуально збільшити її.




1. Додайте текстури

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers Ванна кімната Дерево Дерев'яні
Markham Stagers
Markham Stagers Відвідати профіль

Щоб надати своїй ванній кімнаті індивідуальності, використовуйте меблі з різною фактурою. Таким чином, ви можете мати неявну прикрасу без необхідності витрачати гроші чи додатковий простір.

2. Використовуйте підвісні меблі

Muebles de baño b-box de Bath+, Sánchez Plá Sánchez Plá Тераса
Sánchez Plá
Sánchez Plá Відвідати профіль

Одним із прийомів оптимізації простору є використання підвісних меблів. Візуально кімната стане світліше і просторіше.

3. Скористайтеся перевагами стелі

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванна кімната
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura Відвідати профіль

Якщо у вас мало місця, то варто максимально використовувати кожен сантиметр. У цьому сенсі ви можете використовувати стелю, щоб прикрасити простір і створити різні середовища. Пофарбуйте його в інший колір або додайте балки, якщо вважаєте, що вони підходять до стилю будинку.

4. Організація

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions Ванна кімната
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions Відвідати профіль

Як ми вже згадували, організація є важливим моментом, коли мова заходить про те, щоб максимально використовувати невеликі простори. Визначаючи розташування кожного предмета меблів, необхідно надати їм логічний порядок.

5. Деталі, які вражають

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Ванна кімната
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions Відвідати профіль

Вражає лише велика ванна кімната? Розчаруйте себе. Іноді достатньо чіткої деталі, щоб створити цікаву точку в певному просторі. Зверніть увагу, як у цій ванній кімнаті стіна душової кабіни була прикрашена мозаїкою, яка утворює зображення.

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6. Містить воду

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® Ванна кімната
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® Відвідати профіль

Душову зону не можна залишати незахищеною, інакше вода розбризкується та почне утворювати плями на меблях, що прилягають до душу. Одним з найкращих рішень є скляні двері. Сучасне і надійне рішення у втриманні води.

7. Стиль еклектика

Peponi House STUDIO [D] TALE Ванна кімната
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE Відвідати профіль

Простий спосіб створити оригінальний проект – використовувати еклектичний стиль, він поєднує різні стилі. Таким чином ви можете змішувати різні естетики – індустріальну, мінімалістичну, сучасну – створюючи унікальний простір. Але пам’ятайте, що потрібно шукати гармонійне поєднання стилів.

8. Симетрія

Bathroom WN Interiors + WN Store Ванна кімната
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store Відвідати профіль

Симетрія є важливою характеристикою кожного проекту, оскільки вона забезпечує баланс. Мається на увазі не те, що все має бути абсолютно однаковим, а радше те, що елементи повинні мати однакову вагу в оформленні ванної кімнати в цілому.

9. Чарівність деревини

Calbourne Road, SW12, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Ванна кімната
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd Відвідати профіль

Дерево – це матеріал, який завжди виглядає добре, незалежно від розміру та стилю ванної кімнати. Для відчуття затишку немає нічого кращого, ніж використання дерева в якості матеріалів для декоративного оздоблення.

10. Двоколірний

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design Ванна кімната
Rubleva Design
Rubleva Design Відвідати профіль

Колір стін може допомогти визначити зонування ванній кімнаті. Для елегантного та класичного середовища немає нічого кращого, як баланс контрасту між чорним і білим або протилежними відтінками, які добре поєднуються.

Ідеальний аксесуар для ванних кімнат

Bathroom Mirror, Press profile homify Press profile homify Інші кімнати
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Надайте сучасного та надзвичайно елегантного штриху маленьким ванним кімнатам за допомогою дзеркала зі світлодіодною підсвіткою напівкруглої форми, яке доступне у трьох розмірах на ваш вибір.

Ідеальний аксесуар для сучасних приміщень із функцією захисту від запотівання.

11. Стримані меблі

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS Ванна кімната Цегла
BLACKHAUS
BLACKHAUS Відвідати профіль

Щоб простір не став занадто тісним, вибирайте меблі, які залишають відкриту велику частину стіни або, принаймні, не закривають її повністю. Віддавайте перевагу простішим стилям.

12. Світлі кольори

Bathrooms, Clean Design Clean Design Ванна кімната
Clean Design
Clean Design Відвідати профіль

Світлі кольори допомагають відбивати світло, що проникає в кімнату, роблячи її візуально більшою та яскравішою. Крім того, вони створюють відчуття розслаблення, ідеальне для кімнат такого типу.

13. Скористайтеся перевагами білого кольору

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta Ванна кімната
Egue y Seta
Egue y Seta Відвідати профіль

Білий колір пропонує багато переваг для маленьких приміщень, і ванна кімната не є винятком. Перш за все, це допомагає візуально збільшити простір, розмити межі, додати більше світла та створити спокійну атмосферу з чистим повітрям.

14. Скористайтеся перевагами аксесуарів

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design Ванна кімната
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design Відвідати профіль

Оскільки ідея полягає в тому, щоб зменшити кількість меблів у приміщенні та зберегти чітку колірну палітру, ви можете використовувати колір у таких аксесуарах, як рушники, килимки, штори для душу, тощо.

15. Плитка

Bathrooms, Clean Design Clean Design Ванна кімната
Clean Design
Clean Design Відвідати профіль

Плитка завжди є хорошим союзником для оздоблення ванних кімнат, оскільки вона представлена у величезній різноманітності стилів.

16. В глибину

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Ванна кімната
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura Відвідати профіль

Якщо у вас вузька ванна кімната, вирівняйте всі елементи з одного боку в логічному порядку, залишивши іншу сторону вільною, щоб люди могли проходити, не спіткнувшись об меблі.

17. Безмежна ванна кімната

homify Ванна кімната
homify
homify Відвідати профіль

Дзеркала допомагають створити більше відчуття глибини. Зробіть свою ванну кімнату безмежною за допомогою дзеркал.

18. Природний дотик

Casa 1001, studio vtx studio vtx Ванна кімната
studio vtx
studio vtx Відвідати профіль

Рослина уособлює свіжість, природу, гарний аромат. Використовуйте рослини у ванній кімнаті, щоб освіжити атмосферу ванної кімнати та додати нотку кольору.

19. Блискучий проект

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Ванна кімната
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design Відвідати профіль

У цьому проекті не використовувалися великі меблі чи дорогі покриття, але основний акцент зроблений на освітленні. Стійка для умивальника повністю освітлена. Геніально, вам не здається? Ви коли-небудь бачили такий лічильник?

20. Рядки і ще рядки

Casa 26, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Ванна кімната
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Відвідати профіль

Для елегантної ванної кімнати проекти з лінійними та геометричними елементами стануть вашими найкращими союзниками. Але не дотримуйтесь традиційних ліній. Використовуйте асиметричні форми та нові матеріали.

Дізнайтеся більше про невеликі приміщення, цього разу про маленькі вітальні, прейшовши за цим посиланням.


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