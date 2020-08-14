Яка ціна 1 м2 Capoto? 15 прикладів проектів Capoto

Вона відома як система capoto, але технічна назва – ETICS ( композитна система зовнішньої теплоізоляції ), яку іноді називають системою EPS (спіненого полістиролу).
Чи знаєте ви, що термін capoto – це назва бренду, а не сама система? Дійсно, capoto – це назва торгової марки ситеми зовнішньої теплоізоляції. Оскільки це був один із перших брендів, який вийшов на вітчизняний ринок, цей термін часто використовують як синонім системи зовнішньої теплоізоляції, хоча технічно він не є найбільш правильним.
Ну, це система утеплення зовнішніх стін, яка монтується на фасаді нової або існуючої будівлі, з метою покращення її енергозберігаючих характеристик. На ринку представлений широкий спектр систем ETICS, які відповідають різноманітним потребам в енергозбереженні та створенні комфортного мікроклімату.
Системи ETICS – це комплексне рішення для зовнішнього утеплення фасадів. Компоненти – утеплювач і штукатурка – узгоджені. Системи підходять для багатьох будівель, оскільки фасад можна і потрібно відновлювати. Система утеплення забезпечуює дуже ефективну теплоізоляцію. Далі в цій статті ми представимо вам більше переваг і дізнаємося все про цю неймовірну систему, яка може змінити ваш проект.
Без зайвих слів, давайте перейдемо до інформації, а також до проектів наших професіоналів, зареєстрованих у homify, які використовували систему capoto у своїх проектах.
Якщо потрібна порада, запитайте у архітектора, перейшовши за цим посиланням!
Слідуй за нами!
Перші системи теплоізоляції з’явилися в Швеції в 1940-х роках і після кількох десятиліть помірного використання вони отримали більше послідовників і стали поширеною практикою після нафтової кризи 1970-х років, оскільки дозволяли зменшити споживання енергії.
Німеччина в даний час є однією з країн, де система ETICS найбільш використовується для зовнішньої теплоізоляції.
Боннет або система ETICS – це спосіб ізоляції стін і захисту будівель зовні, коли на фасади кріпляться плити з пінополістиролу (EPS).
Як ми вже зазначали у вступі, ETICS можна застосовувати в проектах реконструкції нових об’єктів нерухомості, що забезпечує привабливу економію витрат на електроенергію та монолітне оздоблення будівлі зі скороченим обслуговуванням, але його також можна розглядати в якості оздоблювального шару в новому будівництві.
Застосування утеплювача стін – витяжки – зменшує втрати енергії, запобігає проникненню дощової води та дозволяє концентрувати «теплову масу» всередині будівлі.
Ще одним великим позитивним моментом є те, що конденсат зменшується або навіть повністю усувається, що дозволяє боротися та запобігати утворенню неприємної та негігієнічно плісняви на холодних стінах. Тому, якщо ви живете у власному будинку і щозими страждаєте від цвілі, чудовим рішенням може стати використання цієї системи.
Система може складатись з листів пінополістиролу (EPS), екструдованого полістиролу (XPS), листів мінеральної вати або корку. Плити кріпляться на зовнішню сторону стіни за допомогою клею та механічних елементів кріплення.
Необхідно забезпечити додатковий достатній шар ізоляції для запобігання появі внутрішнього конденсату. Тому новий ізоляційний шар повинен бути щонайменше в 1,5 рази товщим за існуючий. Доки це емпіричне правило береться до уваги, ризик майже відсутній, якщо немає дуже вологого кліматичного класу в приміщенні (наприклад, басейн). У цьому випадку необхідне конкретне дослідження повного розрізу стіни (системи компонентів).
Капото наноситься в наступні етапи:
Коротше кажучи, листи ізоляційного матеріалу, а також відповідні кріпильні елементи накладаються на фасади будівлі з метою покращення теплоізоляції.
Застосування системи ETICS значно зменшує втрати тепла через зовнішні стіни та допомагає зменшити рахунки за електроенергію для опалення та охолодження до 30%. Тепловий комфорт всередині значно кращий. Крім того, завдяки теплим і сухим поверхням внутрішніх стін система ETICS покращує гігієну всередині приміщень і запобігає утворенню цвілі.
Крім того, це дозволяє застосовувати численні оздоблювальні рішення, зберігаючи новий вигляд фасадів вашого будинку, допомагаючи підтримувати високу ринкову вартість. Це правда, ETICS додає цінність вашому майну, оскільки енергетичний сертифікат старих будинків цінується більше з точки зору класу енергоспоживання.
Як і в будь-якій ситуації, недоліки є завжди, вам залишається проаналізувати та зважити всі за і проти, враховуючи свій проект.
Недоліки ETICS / проблеми з капотом:
Товщина листів пінополістиролу для ремонту завжди повинна бути більше 30 мм, щоб уникнути їхньої деформації.
Однак, якщо проект передбачає влаштування нової системи, листи EPS повинні бути від 50 мм до 90 мм.
Слід зазначити, що чим товщі плити, тим краща теплоізоляція. Але ці питання розглядає найнята професійна команда, тому що їм доведеться проаналізувати проект і всі інші невід'ємні моменти, пов'язані з реалізацією проекту.
З іншого боку, щільність плит EPS завжди повинна становити більше 20 кг/м3, оскільки матеріал з меншою щільністю не рекомендується.
Вікове обмеження для пінополістиролу (EPS) поки невідоме. Однак властивості EPS вимагають його правильного застосування, щоб забезпечити відповідну продуктивність з часом.
Важливо брати до уваги пряме сонячне випромінювання, а також інші види енергоємного випромінювання, які погіршують EPS, оскільки вони змінюють його хімічну структуру. Крім того, якщо додати погоду, процес псування можна прискоритись.
Але, звісно, високоякісний матеріал і чудове професійне застосування вплинуть на довговічність фасаду вашого будинку як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
Capoto можна застосовувати до різних будівельних систем, від традиційної конструкції (блоки та цемент) до більш інноваційних систем, таких як LSF ( легкий сталевий каркас ).
Ось кілька суто орієнтовних цін, щоб ви могли зрозуміти:
Як відомо, ціна праці, квадратні метри, які необхідно покрити, стан фасаду, якщо він буде відновлений, віддаленість від компанії, яка буде виконувати роботи… Ось деякі з факторів, які впливають на ціну за м2 системи капото. Тому вам слід шукати та запитувати пропозицію принаймні у 2-3 професіоналів, які спеціалізуються на системах теплоізоляції.
Будьте обережні, щоб не захопитися лише питанням «кінцевої ціни». Уважно проаналізуйте досвід професіонала. Це складний і дуже вражаючий проект для вашого будинку , а як відомо, «дешеві речі дорогі».
У homify ви знайдете широкий спектр професіоналів, і всі вони заслуговують довіри, особливо тому, що вам потрібно лише проаналізувати відгуки, залишені на сторінках професіоналів .
У цій статті всі проекти, які ми вам представили, виконані професіоналами, які виконують проекти з системою ETICS. Таким чином, ви можете натиснути на кожне зображення та отримати доступ до контактів. Не соромтеся зв’язатися з ними!
Більше цікавих статей на нашому сайті: