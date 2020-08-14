Ваш браузер застарілий.

Щоб отримати кращий досвід роботи з нашими дизайнами, завантажте інші браузери безкоштовно. Просто натисніть на значок!

Приміщення
фахівці
Журнал
DIY
Стати фахiвцем
Преміум
Вийти з аккаунта

Яка ціна 1 м2 Capoto? 15 прикладів проектів Capoto

I. Gaspar – homify I. Gaspar – homify
Fonte House - Projeto de Lousinha Arquitectos com madeira modificada Lunawood, Banema S.A. Banema S.A. Вілли Інженерне дерево Прозорий
Loading admin actions …

Вона відома як система capoto, але технічна назва – ETICS ( композитна система зовнішньої теплоізоляції ), яку іноді називають системою EPS (спіненого полістиролу).

Чи знаєте ви, що термін capoto – це назва бренду, а не сама система? Дійсно, capoto – це назва торгової марки ситеми зовнішньої теплоізоляції. Оскільки це був один із перших брендів, який вийшов на вітчизняний ринок, цей термін часто використовують як синонім системи зовнішньої теплоізоляції, хоча технічно він не є найбільш правильним.

Ну, це система утеплення зовнішніх стін, яка монтується на фасаді нової або існуючої будівлі, з метою покращення її енергозберігаючих характеристик. На ринку представлений широкий спектр систем ETICS, які відповідають різноманітним потребам в енергозбереженні та створенні комфортного мікроклімату.

Системи ETICS – це комплексне рішення для зовнішнього утеплення фасадів. Компоненти – утеплювач і штукатурка – узгоджені. Системи підходять для багатьох будівель, оскільки фасад можна і потрібно відновлювати. Система утеплення забезпечуює дуже ефективну теплоізоляцію. Далі в цій статті ми представимо вам більше переваг і дізнаємося все про цю неймовірну систему, яка може змінити ваш проект.

Без зайвих слів, давайте перейдемо до інформації, а також до проектів наших професіоналів, зареєстрованих у homify, які використовували систему capoto у своїх проектах.

Якщо потрібна порада, запитайте у архітектора, перейшовши за цим посиланням!

Слідуй за нами!



Трохи історії…

Fonte House - Projeto de Lousinha Arquitectos com madeira modificada Lunawood, Banema S.A. Banema S.A. Вілли Інженерне дерево Прозорий
Banema S.A.
Banema S.A. Відвідати профіль

Перші системи теплоізоляції з’явилися в Швеції в 1940-х роках і після кількох десятиліть помірного використання вони отримали більше послідовників і стали поширеною практикою після нафтової кризи 1970-х років, оскільки дозволяли зменшити споживання енергії.

Німеччина в даний час є однією з країн, де система ETICS найбільш використовується для зовнішньої теплоізоляції.

Для чого потрібна система ETICS?

Fonte House - Projeto de Lousinha Arquitectos com madeira modificada Lunawood, Banema S.A. Banema S.A. Вілли Інженерне дерево Прозорий
Banema S.A.
Banema S.A. Відвідати профіль

Боннет або система ETICS – це спосіб ізоляції стін і захисту будівель зовні, коли на фасади кріпляться плити з пінополістиролу (EPS).

Як ми вже зазначали у вступі, ETICS можна застосовувати в проектах реконструкції нових об’єктів нерухомості, що забезпечує привабливу економію витрат на електроенергію та монолітне оздоблення будівлі зі скороченим обслуговуванням, але його також можна розглядати в якості оздоблювального шару в новому будівництві.

Застосування утеплювача стін – витяжки – зменшує втрати енергії, запобігає проникненню дощової води та дозволяє концентрувати «теплову масу» всередині будівлі.

Ще одним великим позитивним моментом є те, що конденсат зменшується або навіть повністю усувається, що дозволяє боротися та запобігати утворенню неприємної та негігієнічно плісняви на холодних стінах. Тому, якщо ви живете у власному будинку і щозими страждаєте від цвілі, чудовим рішенням може стати використання цієї системи.

З чого складається ETICS?

Projeto em sistema capoto (ETICS), TB Construções TB Construções Будинки
TB Construções
TB Construções Відвідати профіль

Система може складатись з листів пінополістиролу (EPS), екструдованого полістиролу (XPS), листів мінеральної вати або корку. Плити кріпляться на зовнішню сторону стіни за допомогою клею та механічних елементів кріплення.

Що врахувати при нанесенні капото на старий фасад?

Sistema Capoto, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
Congrau Engenharia
Congrau Engenharia Відвідати профіль

Необхідно забезпечити додатковий достатній шар ізоляції для запобігання появі внутрішнього конденсату. Тому новий ізоляційний шар повинен бути щонайменше в 1,5 рази товщим за існуючий. Доки це емпіричне правило береться до уваги, ризик майже відсутній, якщо немає дуже вологого кліматичного класу в приміщенні (наприклад, басейн). У цьому випадку необхідне конкретне дослідження повного розрізу стіни (системи компонентів).

Які фази застосування капото?

Sistema Capoto, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
Congrau Engenharia
Congrau Engenharia Відвідати профіль

Капото наноситься в наступні етапи:

  • Штукатурка існуючої стіни;
  • Клейовий розчин;
  • Ізоляційні плити EPS 60 або 80 мм;
  • Армувальний розчин зі скловолоконною сіткою;
  • Грунтувальний шар;
  • Фінішне покриття.

Коротше кажучи, листи ізоляційного матеріалу, а також відповідні кріпильні елементи накладаються на фасади будівлі з метою покращення теплоізоляції.


Які переваги та недоліки?

Sistema Capoto, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
Congrau Engenharia
Congrau Engenharia Відвідати профіль

Застосування системи ETICS значно зменшує втрати тепла через зовнішні стіни та допомагає зменшити рахунки за електроенергію для опалення та охолодження до 30%. Тепловий комфорт всередині значно кращий. Крім того, завдяки теплим і сухим поверхням внутрішніх стін система ETICS покращує гігієну всередині приміщень і запобігає утворенню цвілі.

Крім того, це дозволяє застосовувати численні оздоблювальні рішення, зберігаючи новий вигляд фасадів вашого будинку, допомагаючи підтримувати високу ринкову вартість. Це правда, ETICS додає цінність вашому майну, оскільки енергетичний сертифікат старих будинків цінується більше з точки зору класу енергоспоживання.

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

Projeto em sistema capoto (ETICS), TB Construções TB Construções Підлоги
TB Construções
TB Construções Відвідати профіль

Як і в будь-якій ситуації, недоліки є завжди, вам залишається проаналізувати та зважити всі за і проти, враховуючи свій проект.

Недоліки ETICS / проблеми з капотом:

  • Відносно високі інвестиційні витрати: коли мова заходить про витрати на ETICS, зокрема, підготовчі роботи – монтаж риштувань, підготовка фасаду, видалення старої штукатурки – є високою вартістю. До цього додається необхідність придбання якісних матеріалів для утеплювача та штукатурного шару. Однак фінансові витрати на систему ETICS можна значно знизити, якщо її встановлення поєднати з уже необхідним ремонтом фасаду. Крім того, чим більші площі необхідно ізолювати, тим економічнішими будуть витрати.
  • Ідеальний дизайн: ETICS вимагає особливої уваги при проектуванні. Окрім монтажу системи, важливі також роботи з підключення, наприклад, на вікнах, дверях або розривах ліній.
  • Удари та проколи: пінополістирол може бути крихким матеріалом. Сітки та оздоблювальні суміші зміцнюють цю систему, однак вона не позбавлена пошкоджень від ударів;
  • Збільшення зовнішнього розміру стіни та вплив на форму самого будинку

Яка товщина системи теплоізоляції?

Projeto em sistema capoto (ETICS), TB Construções TB Construções Будинки
TB Construções
TB Construções Відвідати профіль

Товщина листів пінополістиролу для ремонту завжди повинна бути більше 30 мм, щоб уникнути їхньої деформації.

Однак, якщо проект передбачає влаштування нової системи, листи EPS повинні бути від 50 мм до 90 мм.

Слід зазначити, що чим товщі плити, тим краща теплоізоляція. Але ці питання розглядає найнята професійна команда, тому що їм доведеться проаналізувати проект і всі інші невід'ємні моменти, пов'язані з реалізацією проекту.

З іншого боку, щільність плит EPS завжди повинна становити більше 20 кг/м3, оскільки матеріал з меншою щільністю не рекомендується.

Moradia unifamiliar em Cinfães, Área77 - arquitectura, engenharia e design, lda Área77 - arquitectura, engenharia e design, lda Будинки
Área77 – arquitectura, engenharia e design, lda
Área77 - arquitectura, engenharia e design, lda Відвідати профіль

Що таке довговічність системи

External Thermal Insulation (ETICS) RenoBuild Algarve Будинки
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve Відвідати профіль

Вікове обмеження для пінополістиролу (EPS) поки невідоме. Однак властивості EPS вимагають його правильного застосування, щоб забезпечити відповідну продуктивність з часом.

Важливо брати до уваги пряме сонячне випромінювання, а також інші види енергоємного випромінювання, які погіршують EPS, оскільки вони змінюють його хімічну структуру. Крім того, якщо додати погоду, процес псування можна прискоритись.

Але, звісно, високоякісний матеріал і чудове професійне застосування вплинуть на довговічність фасаду вашого будинку як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Moradia unifamiliar em Cinfães, Área77 - arquitectura, engenharia e design, lda Área77 - arquitectura, engenharia e design, lda Будинки
Área77 – arquitectura, engenharia e design, lda
Área77 - arquitectura, engenharia e design, lda Відвідати профіль

В яких будинках можна застосовувати капото?

External Thermal Insulation (ETICS) RenoBuild Algarve Будинки
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve Відвідати профіль

Capoto можна застосовувати до різних будівельних систем, від традиційної конструкції (блоки та цемент) до більш інноваційних систем, таких як LSF ( легкий сталевий каркас ).

Sistema de Capotto (ETICs - External Thermal Insolation Composite Solution), Sobral & Carreira Sobral & Carreira Комерційні приміщення Торгові центри
Sobral &amp; Carreira
Sobral & Carreira Відвідати профіль

Ціна Capoto?

Sistema de Capotto (ETICs - External Thermal Insolation Composite Solution), Sobral & Carreira Sobral & Carreira Комерційні приміщення Місце проведення
Sobral &amp; Carreira
Sobral & Carreira Відвідати профіль

Ось кілька суто орієнтовних цін, щоб ви могли зрозуміти:

  • Система Capoto без EPS (лише сітка та шпаклівка): 22,95 євро/м2
  • Система із 3 см EPS плитою: 30,95 євро/м2
  • Система із 4-см : 32,95 євро/м2
  • Система із 5-см : 35,95 євро/м2
  • Система із 6-см : 37,95 євро/м2

Як відомо, ціна праці, квадратні метри, які необхідно покрити, стан фасаду, якщо він буде відновлений, віддаленість від компанії, яка буде виконувати роботи… Ось деякі з факторів, які впливають на ціну за м2 системи капото. Тому вам слід шукати та запитувати пропозицію принаймні у 2-3 професіоналів, які спеціалізуються на системах теплоізоляції.

Будьте обережні, щоб не захопитися лише питанням «кінцевої ціни». Уважно проаналізуйте досвід професіонала. Це складний і дуже вражаючий проект для вашого будинку , а як відомо, «дешеві речі дорогі».

Де знайти професіонала, який виконує цю роботу ETICS?

Sistema de Capotto (ETICs - External Thermal Insolation Composite Solution), Sobral & Carreira Sobral & Carreira Комерційні приміщення Місце проведення
Sobral &amp; Carreira
Sobral & Carreira Відвідати профіль

У homify ви знайдете широкий спектр професіоналів, і всі вони заслуговують довіри, особливо тому, що вам потрібно лише проаналізувати відгуки, залишені на сторінках професіоналів .

У цій статті всі проекти, які ми вам представили, виконані професіоналами, які виконують проекти з системою ETICS. Таким чином, ви можете натиснути на кожне зображення та отримати доступ до контактів. Не соромтеся зв’язатися з ними!


Більше цікавих статей на нашому сайті:

А що ви думаєте про наведені в статті проекти? Який з них вам сподобався найбільше?

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

Останні статті

Edit SEO element

homify - змініть свій будинок

4.5

Переглядайте мільйони фотографій за допомогою програми homify!

СКАЧАТИ БЕЗКОШТОВНО APP
Ні, дякую