Яка ціна 1 м2 Capoto? 15 прикладів проектів Capoto

Вона відома як система capoto, але технічна назва – ETICS ( композитна система зовнішньої теплоізоляції ), яку іноді називають системою EPS (спіненого полістиролу).

Чи знаєте ви, що термін capoto – це назва бренду, а не сама система? Дійсно, capoto – це назва торгової марки ситеми зовнішньої теплоізоляції. Оскільки це був один із перших брендів, який вийшов на вітчизняний ринок, цей термін часто використовують як синонім системи зовнішньої теплоізоляції, хоча технічно він не є найбільш правильним.

Ну, це система утеплення зовнішніх стін, яка монтується на фасаді нової або існуючої будівлі, з метою покращення її енергозберігаючих характеристик. На ринку представлений широкий спектр систем ETICS, які відповідають різноманітним потребам в енергозбереженні та створенні комфортного мікроклімату.

Системи ETICS – це комплексне рішення для зовнішнього утеплення фасадів. Компоненти – утеплювач і штукатурка – узгоджені. Системи підходять для багатьох будівель, оскільки фасад можна і потрібно відновлювати. Система утеплення забезпечуює дуже ефективну теплоізоляцію. Далі в цій статті ми представимо вам більше переваг і дізнаємося все про цю неймовірну систему, яка може змінити ваш проект.

Без зайвих слів, давайте перейдемо до інформації, а також до проектів наших професіоналів, зареєстрованих у homify, які використовували систему capoto у своїх проектах.

Якщо потрібна порада, запитайте у архітектора, перейшовши за цим посиланням!

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