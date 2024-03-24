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10 речей, які варто прибрати зі своєї кімнати

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
Каменный лофт, CO:interior CO:interior Спальня
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Якщо ви хочете мати елегантну, затишну та організовану спальню, вам потрібно позбутися деяких речей. Це не означає, що ваша спальня повинна стати стерильним простором особистості, а скоріше, що є елементи, які заважають вашому відпочинку і не повинні там залишатися.

Для організації простору і затишної атмосфери скористайтеся порадами наших архітекторів інтер'єру за цим посиланням

Зупинимося на речах, які дизайнери інтер’єру не рекомендують мати у спальні.

Дотримуйтесь цих порад! Ви не пошкодуєте!

1. Подушки, які бачили кращі дні

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Спальня
Bloomint design
Bloomint design Відвідати профіль

Є кілька причин, чому варто викинути старі подушки. Чи вони вже не такі зручні, як раніше? Ви можете замінити їх. Подушки мають бути м’якими та повними, а не плоскими та незручними. Утилізуйте старі та звільніть місце для нових.

2. Випадкові предмети та сміття на тумбочці

Gallery House on Richmond Park, Elemental Architecture Elemental Architecture Спальня
Elemental Architecture
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Тримайте тумбочку в порядку . Якщо у вас є погана звичка накопичувати робочі чи особисті документи, ключі від дому, кабелі для зарядки телефону, порожню пляшку води чи тарілку, на якій ви їли бутерброди, то вам слід це змінити. Тумбочка повинна бути впорядкованою, чистою і з усім необхідним. Пам’ятайте, що вона поруч із вами, і якщо не досить охайна, то зрештою зіпсує ваш відпочинок.

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3. Книги, які ви прочитали

A Simple Yet Classic Facade Towards the Sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Спальня
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects Відвідати профіль

Нерідкі випадки, коли люди люблять трохи почитати перед сном, але ви не повинні дозволяти книгам, які ви уже прочитали, накопичуватися біля вашого ліжка. Коли закінчите читання, поставте їх на місце.

4. Старі простирадла

Limited, unlimited, Taipei Base Design Center Taipei Base Design Center Спальня
Taipei Base Design Center
Taipei Base Design Center Відвідати профіль

Ми схильні накопичувати простирадла вдома, тому що завжди думаємо: вони нам знадобляться. Правда полягає у тому, що зрештою ми не використовуємо більшу частину їх та воліємо користуватися більш якіснішим та сучасним текстилем.

Просто збережіть старі ковдри (якщо вони усе ще в хорошому стані) на несподівані моменти, але відмовтеся від повсякденного користування ними.

Можливо, ви шукаєте цікаві проєкти приміщень (скажімо, для того ж зберігання речей і не тільки), ми завжди готові прийти вам на допомогу.

Більше інформації за цим посиланням

5. Одяг, який ти ніколи не одягнеш

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Спальня
CO:interior
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Скільки одягу ви ніколи не носите у своїй шафі? Виберіть те, що ви більше не носите, і пожертвуйте це на благодійність. Таким чином поєднайте корисне із приємним.

6. Застаріла техніка тумбочки

Statement Headboards Graeme Fuller Design Ltd Спальня
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd Відвідати профіль

Ви усе ще зберігаєте свої старі мобільні телефони, зламані пульти керування телевізором або будильник, який більше не потрібен, на тумбочці біля ліжка? Позбавтеся від них. Вони вам не знадобляться – і лише займають місце.

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7. Переповнений кошик для білизни

Disco laundry basket homify Ванна кімната Зберігання
homify
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Переповнений кошик для білизни не тільки непривабливий, але й негігієнічний. Тримайте кошик в іншій кімнаті будинку (скажімо, у ванній або пральні) або, принаймні, не дозволяйте йому наповнюватися по самі вуха, поки він не зникне з поля зору!

8. Чотирилапі друзі

Interior Dog Beds, Cloud 7 Finest Interiors for Dogs & Dog Lovers Cloud 7 Finest Interiors for Dogs & Dog Lovers Вітальня Аксесуари та прикраси
Cloud 7 Finest Interiors for Dogs &amp; Dog Lovers
Cloud 7 Finest Interiors for Dogs & Dog Lovers Відвідати профіль

Це питання спірне. Ми впевнені, що не всі наші читачі погодяться із цим. Однак ваша собака повинна мати власне ліжко в іншому місці у будинку. У любому, окрім спальні! Собаки неспокійні і можуть заважати вам спати.

9. Непрочитані журнали

bendix magazine rack toshi Berlin Вітальня Зберігання
toshi Berlin
toshi Berlin Відвідати профіль

Чи знаєте ви, що представляють журнали, які ви ще не читали? Стрес і тиск.

Ми дивимось на них, сподіваючись, що встигнемо їх погортати, але цей момент потрібен лише на деякий час. А потім вони починають припадати пилом.

Хоча б на початок, покладіть їх у вітальні.

10. Смартфон

Wildflowers - Phone Case Holly Francesca Офіс Аксесуари та прикраси
Holly Francesca
Holly Francesca Відвідати профіль

Від цієї звички важко позбутися, але уже є наукові дослідження, які вказують на шкоду брати смартфон у ліжко.

Зауважте, що цей об’єкт діє як стимул, і в кінцевому результаті ми переглядаємо Instagram, Facebook, електронну пошту, серед іншого, відкладаючи наш сон. Залиште його поза кімнатою, щоб не впасти у спокусу. Якщо вам дійсно потрібно взяти смартфон із собою, хай уже буде так, але переведіть свій гаджет в режим польоту.

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