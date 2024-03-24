10 речей, які варто прибрати зі своєї кімнати

Якщо ви хочете мати елегантну, затишну та організовану спальню, вам потрібно позбутися деяких речей. Це не означає, що ваша спальня повинна стати стерильним простором особистості, а скоріше, що є елементи, які заважають вашому відпочинку і не повинні там залишатися.

Для організації простору і затишної атмосфери скористайтеся порадами наших архітекторів інтер'єру за цим посиланням

Зупинимося на речах, які дизайнери інтер’єру не рекомендують мати у спальні.

Дотримуйтесь цих порад! Ви не пошкодуєте!