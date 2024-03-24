10 речей, які варто прибрати зі своєї кімнати

Якщо ви хочете мати елегантну, затишну та організовану спальню, вам потрібно позбутися деяких речей. Це не означає, що ваша спальня повинна стати стерильним простором особистості, а скоріше, що є елементи, які заважають вашому відпочинку і не повинні там залишатися.
Для організації простору і затишної атмосфери скористайтеся порадами наших архітекторів інтер'єру за цим посиланням
Зупинимося на речах, які дизайнери інтер’єру не рекомендують мати у спальні.
Дотримуйтесь цих порад! Ви не пошкодуєте!
Є кілька причин, чому варто викинути старі подушки. Чи вони вже не такі зручні, як раніше? Ви можете замінити їх. Подушки мають бути м’якими та повними, а не плоскими та незручними. Утилізуйте старі та звільніть місце для нових.
Тримайте тумбочку в порядку . Якщо у вас є погана звичка накопичувати робочі чи особисті документи, ключі від дому, кабелі для зарядки телефону, порожню пляшку води чи тарілку, на якій ви їли бутерброди, то вам слід це змінити. Тумбочка повинна бути впорядкованою, чистою і з усім необхідним. Пам’ятайте, що вона поруч із вами, і якщо не досить охайна, то зрештою зіпсує ваш відпочинок.
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Нерідкі випадки, коли люди люблять трохи почитати перед сном, але ви не повинні дозволяти книгам, які ви уже прочитали, накопичуватися біля вашого ліжка. Коли закінчите читання, поставте їх на місце.
Ми схильні накопичувати простирадла вдома, тому що завжди думаємо: вони нам знадобляться. Правда полягає у тому, що зрештою ми не використовуємо більшу частину їх та воліємо користуватися більш якіснішим та сучасним текстилем.
Просто збережіть старі ковдри (якщо вони усе ще в хорошому стані) на несподівані моменти, але відмовтеся від повсякденного користування ними.
Можливо, ви шукаєте цікаві проєкти приміщень (скажімо, для того ж зберігання речей і не тільки), ми завжди готові прийти вам на допомогу.
Скільки одягу ви ніколи не носите у своїй шафі? Виберіть те, що ви більше не носите, і пожертвуйте це на благодійність. Таким чином поєднайте корисне із приємним.
Ви усе ще зберігаєте свої старі мобільні телефони, зламані пульти керування телевізором або будильник, який більше не потрібен, на тумбочці біля ліжка? Позбавтеся від них. Вони вам не знадобляться – і лише займають місце.
Переповнений кошик для білизни не тільки непривабливий, але й негігієнічний. Тримайте кошик в іншій кімнаті будинку (скажімо, у ванній або пральні) або, принаймні, не дозволяйте йому наповнюватися
по самі вуха, поки він не зникне з поля зору!
Це питання спірне. Ми впевнені, що не всі наші читачі погодяться із цим. Однак ваша собака повинна мати власне ліжко в іншому місці у будинку. У любому, окрім спальні! Собаки неспокійні і можуть заважати вам спати.
Чи знаєте ви, що представляють журнали, які ви ще не читали? Стрес і тиск.
Ми дивимось на них, сподіваючись, що встигнемо їх погортати, але цей момент потрібен лише на деякий час. А потім вони починають припадати пилом.
Хоча б на початок, покладіть їх у вітальні.
Від цієї звички важко позбутися, але уже є наукові дослідження, які вказують на шкоду брати смартфон у ліжко.
Зауважте, що цей об’єкт діє як стимул, і в кінцевому результаті ми переглядаємо Instagram, Facebook, електронну пошту, серед іншого, відкладаючи наш сон. Залиште його поза кімнатою, щоб не впасти у спокусу. Якщо вам дійсно потрібно взяти смартфон із собою, хай уже буде так, але переведіть свій гаджет в
режим польоту.