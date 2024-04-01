Невеликий будинок за невеликою ціною: 50 м² за 40 000 євро

З першого погляду зрозуміло, що цей модульний дерев’яний будинок поєднує у собі усе, що можна очікувати від сучасного будинку: він виготовлений із екологічно чистої натуральної деревини, яка надає будівлі дуже теплого відтінку.

Є щедрі скляні поверхні для великої прозорості та освітлення інтер’єру, а також чіткий, простий дизайн.

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