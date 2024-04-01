Невеликий будинок за невеликою ціною: 50 м² за 40 000 євро

Гнучкі, доступні, індивідуальні – модульні збірні будинки пропонують будівельникам неймовірні можливості, коли справа доходить до реалізації власного будинку мрії. Сьогодні ми навели вам приклад.
Будинок походить від програми південноафриканської будівельної компанії Greenpods і надає своїм мешканцям 50 квадратних метрів житлової площі, яка виглядає набагато більшою завдяки витонченим ідеям і в якій дизайн, функціональність і комфорт поєднуються, щоб створити сучасний, комфортний будинок відповідного власного класу, який доступний менш ніж за 40 000 євро.
З першого погляду зрозуміло, що цей модульний дерев’яний будинок поєднує у собі усе, що можна очікувати від сучасного будинку: він виготовлений із екологічно чистої натуральної деревини, яка надає будівлі дуже теплого відтінку.
Є щедрі скляні поверхні для великої прозорості та освітлення інтер’єру, а також чіткий, простий дизайн.
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Ця перспектива чудово демонструє, як фокус цього дизайну зосереджений на плавних переходах між внутрішнім і зовнішнім простором. Велике кутове скління у вітальні можна повністю відкрити, так що велика дерев'яна тераса стає плавним продовженням житлового простору під відкритим небом. На терасі за бажанням можна встановити дах, щоб захистити її від дощу, сонця та сторонніх очей. Ви також можете легко збільшити будинок за допомогою додаткових одулів, якщо це необхідно.
Більшу частину будинку площею 50 кв.м займає відкрита зона вітальні, їдальні та кухні, яка заливається природним світлом завдяки великим вікнам і виглядає ще більш просторою завдяки отвору під фронтоном.
Сучасно обладнана міні-кухня пропонує усе необхідне, включаючи додаткове місце для зберігання під дахом.
Спальня також має дуже повітряну, залиту світлом атмосферу завдяки двостороннім вікнам і надзвичайно високій висоті стелі, а також яскравій, дружній кольоровій гамі. Меблі ідеально підходять до сучасного стилю та нейтральної кольорової гами. Індивідуальні установки дозволяють оптимально використовувати наявний простір і гарантують, що жоден квадратний сантиметр не буде витрачений без потреби у маленькому будинку.
Нарешті ми поглянемо на ванну кімнату, яка продовжує стиль решти будинку. Тут також у центрі уваги були чіткі лінії, високоякісні матеріали, зменшені кольори та сучасний мінімалізм, де дизайн, функціональність і комфорт поєднуються пліч-о-пліч.
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Цей проєкт являє собою збірний будинок у Південній Африці. На жаль, збірні будинки цього виробника у Німеччині не пропонуються. Чудовою альтернативою у Німеччині є експерт Thule Blockhaus GmbH.
Численні архітектори визнали, що сьогодні важливо: життєвий простір стає дедалі дефіцитнішим у місті та за містом, і ми загалом надаємо більше значення екологічному будівництву та побуту. Можливо, це також впливає на велику кількість міні-будинків, крихітних будинків і дерев'яних будинків, які зараз доступні за – іноді – дуже невеликі гроші (враховуючи, що це будинок).
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На цьому зображенні ви можете бачити невеликий збірний будинок на 2 людини типу «модульний будинок із дерева».
Ви трохи приголомшені усіма можливостями, які відкриваються перед вами? Ми зібрали для вас кілька красивих дерев'яних будинків, серед яких ви можете вибрати той, який вам найбільше підходить.
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