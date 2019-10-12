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Квартира мечты с итальянскими люстрами ручной работы

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"La Dolce Vita" Appartment in Saint Petersburg, MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting Кухня Скло
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Дизайнер интерьера Дмитрий Мудрогеленко из студии (DZ)M Design оформил эту квартиру с особенным вниманием к деталям и любовью к изысканным оттенкам, люксовым элементам и качественной мебели. Среди его фаворитов — итальянская мебель и муранские светильники ручной работы из выдувного стекла от MULTIFORME®.

В нашей новой статье вы увидите проект квартиры в Санкт-Петербурге, который создавался на чистом вдохновении европейским дизайном.

Спальня мечты с мягким изголовьем и французской атмосферой

"La Dolce Vita" Appartment in Saint Petersburg, MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting Спальня Скло Освітлення
MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting Відвідати профіль

В спальне мы нашли потрясающую люстру Tresor из коллекции Timeless. Венецианский дизайн, которому нет конкурентов во всем мире, преображает любой классический интерьер и добавляет нотки чистого шика. В этом интерьере переплетаются страсть к французскому, венецианскому, итальянскому искусству и любовь к изысканным цветовым гаммам.

Такая спальня идеально подойдет как для молодоженов, так и для пары средних лет, которые стремятся добавить роскоши в свою жизнь.

Будуарный уголок

"La Dolce Vita" Appartment in Saint Petersburg, MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting Спальня Скло Освітлення
MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting Відвідати профіль

Благодаря зеркальной отделке интерьер этой спальни смотрится особенно изящно. Будуарная зона, расположенная возле окна, отражается в одном из тонированных в золото зеркал, с ним этот уголок смотрится оттого еще более привлекательно.

Обратите внимание на форму пуфика эпохи Ренессанса, ажурные элементы в дизайне столика и качественную работу по встраиванию светильника в блок зеркальной отделки. Смотрится просто роскошно!

Вечная классика

"La Dolce Vita" Appartment in Saint Petersburg, MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting Спальня Скло Освітлення
MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting Відвідати профіль

Венецианские светильники, как и итальянская мебель, немецкие автомобили, голливудское кино и французские духи — вечная классика, которая позволит сделать вашу жизнь гораздо лучше.

В интерьере этой квартиры каждая деталь утонченным образом стремится подчеркнуть важность комфорта, эстетики и вдохновения в нашей жизни.

Кухня с островом

"La Dolce Vita" Appartment in Saint Petersburg, MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting Кухня Скло Освітлення
MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting Відвідати профіль

Современная кухня с островом и барной стойкой в стиле контемпорари выполнена в оттенках латте и белого глянца. Со сверкающим фартуком, брендовой встроенной техникой и трендовым гарнитуром она является любимым местом хозяйки.

В столовой прямо над столовой группой мы нашли люстру Absolute удивительного оттенка. Являясь акцентным элементом, она привлекает внимание любого гостя и по-сути уже является арт-объектом.

Столовая со вкусом к жизни

"La Dolce Vita" Appartment in Saint Petersburg, MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting Їдальня Скло Освітлення
MULTIFORME® lighting
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Настенные бра Planet с абажурами из органзы смотрятся в этой столовой просто изумительно. Дополняя фокусную люстру янтарного цвета, они незаметно добавляют еще один источник света в помещение.

Гостиная в светлых тонах

"La Dolce Vita" Appartment in Saint Petersburg, MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting Вітальня Скло Освітлення
MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting Відвідати профіль

В этой гостиной витает атмосфера прибрежного курорта. Светлые оттенки белого мрамора, голубого цвета, приглушенной зелени и камня удивительно гармонично выглядят в сложной комбинации.

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Яркий акцент

"La Dolce Vita" Appartment in Saint Petersburg, MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting Вітальня Скло Освітлення
MULTIFORME® lighting
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Одним из самых эффектных приемов стала покупка для гостиной светильника Atmosfera из коллекции Progressive. Брусничный оттенок деталей из выдувного стекла восхитителен и очень эмоционален!

Современная сказка

"La Dolce Vita" Appartment in Saint Petersburg, MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting Вітальня Скло Освітлення
MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting Відвідати профіль

Интерьер этой гостиной выполнен в стиле контемпорари, поэтому оттенки и расположение мебели здесь отлично сочетаются с классическим мраморным полом и тяжелыми портьерами.

Прихожая

"La Dolce Vita" Appartment in Saint Petersburg, MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting Коридор Скло Освітлення
MULTIFORME® lighting
MULTIFORME® lighting Відвідати профіль

Еще два светильника Planet оттенка античного золота мы нашли в прихожей. Смотрятся они здесь просто великолепно!

Як не зіпсувати свій інтер’єр?
Квартира мечты с итальянскими люстрами ручной работы

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