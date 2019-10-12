Квартира мечты с итальянскими люстрами ручной работы

Дизайнер интерьера Дмитрий Мудрогеленко из студии (DZ)M Design оформил эту квартиру с особенным вниманием к деталям и любовью к изысканным оттенкам, люксовым элементам и качественной мебели. Среди его фаворитов — итальянская мебель и муранские светильники ручной работы из выдувного стекла от MULTIFORME®.

В нашей новой статье вы увидите проект квартиры в Санкт-Петербурге, который создавался на чистом вдохновении европейским дизайном.