Квартира мечты с итальянскими люстрами ручной работы

Дизайнер интерьера Дмитрий Мудрогеленко из студии (DZ)M Design оформил эту квартиру с особенным вниманием к деталям и любовью к изысканным оттенкам, люксовым элементам и качественной мебели. Среди его фаворитов — итальянская мебель и муранские светильники ручной работы из выдувного стекла от MULTIFORME®.
В нашей новой статье вы увидите проект квартиры в Санкт-Петербурге, который создавался на чистом вдохновении европейским дизайном.
В спальне мы нашли потрясающую люстру Tresor из коллекции Timeless. Венецианский дизайн, которому нет конкурентов во всем мире, преображает любой классический интерьер и добавляет нотки чистого шика. В этом интерьере переплетаются страсть к французскому, венецианскому, итальянскому искусству и любовь к изысканным цветовым гаммам.
Такая спальня идеально подойдет как для молодоженов, так и для пары средних лет, которые стремятся добавить роскоши в свою жизнь.
Благодаря зеркальной отделке интерьер этой спальни смотрится особенно изящно. Будуарная зона, расположенная возле окна, отражается в одном из тонированных в золото зеркал, с ним этот уголок смотрится оттого еще более привлекательно.
Обратите внимание на форму пуфика эпохи Ренессанса, ажурные элементы в дизайне столика и качественную работу по встраиванию светильника в блок зеркальной отделки. Смотрится просто роскошно!
Венецианские светильники, как и итальянская мебель, немецкие автомобили, голливудское кино и французские духи — вечная классика, которая позволит сделать вашу жизнь гораздо лучше.
В интерьере этой квартиры каждая деталь утонченным образом стремится подчеркнуть важность комфорта, эстетики и вдохновения в нашей жизни.
Современная кухня с островом и барной стойкой в стиле контемпорари выполнена в оттенках латте и белого глянца. Со сверкающим фартуком, брендовой встроенной техникой и трендовым гарнитуром она является любимым местом хозяйки.
В столовой прямо над столовой группой мы нашли люстру Absolute удивительного оттенка. Являясь акцентным элементом, она привлекает внимание любого гостя и по-сути уже является арт-объектом.
Настенные бра Planet с абажурами из органзы смотрятся в этой столовой просто изумительно. Дополняя фокусную люстру янтарного цвета, они незаметно добавляют еще один источник света в помещение.
В этой гостиной витает атмосфера прибрежного курорта. Светлые оттенки белого мрамора, голубого цвета, приглушенной зелени и камня удивительно гармонично выглядят в сложной комбинации.
Одним из самых эффектных приемов стала покупка для гостиной светильника Atmosfera из коллекции Progressive. Брусничный оттенок деталей из выдувного стекла восхитителен и очень эмоционален!
Интерьер этой гостиной выполнен в стиле контемпорари, поэтому оттенки и расположение мебели здесь отлично сочетаются с классическим мраморным полом и тяжелыми портьерами.
Еще два светильника Planet оттенка античного золота мы нашли в прихожей. Смотрятся они здесь просто великолепно!