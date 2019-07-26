Як не зіпсувати свій інтер’єр?

Загалом існує дві небезпеки: зробити оформлення занадто яскравим, або навпаки, дуже невиразним. Багато хто розмірковує так: інтер’єр повинен прослужити довго, тому, щоб він не набрид, краще використовувати дуже спокійні кольори. Але така надмірна обережність може призвести до того, що стіни, меблі та інші предмети обстановки будуть зливатись між собою та виглядати посередньо. Такий інтер’єр не викликатиме приємних емоцій.