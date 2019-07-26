Як не зіпсувати свій інтер’єр?

Кожний хоче мати стильне та затишне житло. Але не всі мають освіту дизайнера. Навіть при наявності природнього хисту, створити гарний та правильний інтер’єр – задача непроста. В цьому ідеабуці ми розповімо про 3 небезпеки, які підстерігають під час створення інтер’єру. Сподіваємось, що цей анти рейтинг допоможе вам не допуститись помилок та справитись зі своїм дизайнерським завданням на відмінно.
Зонувати простір дуже важливо як у великому, так і в маленькому приміщенні. Це дозволить комфортно користуватись кімнатою кільком людям одночасно та підтримувати порядок. Також правильне зонування дозволяє вмістити в невелику площу всі необхідні речі.
Так житло стає суто індивідуальним, підстроєним під потреби конкретних людей. Адже не обов’язково робити «правильну» вітальню, де є диван, телевізор та столик. Може ви рідко користуєтесь великим екраном чи не запрошуєте багато людей до себе в гості, щоб заповнити стільки місць для сидіння, як в класичній вітальні. Так чому ж не зробити вітальню «під себе».
Найпоширеніші види зонування – це об’єднання в одному просторі кухні та їдальні, вітальні та кухні, вітальні та спальні або спальні та кабінету. Для деяких приміщень доступне вертикальне зонування. В такому випадку більш приватні зони розташовуються на другому поверху, а все інше – внизу.
Загалом існує дві небезпеки: зробити оформлення занадто яскравим, або навпаки, дуже невиразним. Багато хто розмірковує так: інтер’єр повинен прослужити довго, тому, щоб він не набрид, краще використовувати дуже спокійні кольори. Але така надмірна обережність може призвести до того, що стіни, меблі та інші предмети обстановки будуть зливатись між собою та виглядати посередньо. Такий інтер’єр не викликатиме приємних емоцій.
Стосовно перенавантаження кольорами. Як таке може трапитись? Через бажання все зробити дуже гарним, вкласти максимум зусиль в оформлення кожної стіни, забуваючи про те, що матеріали оздоблення лише створюють фон для інших предметів. Самі по собі ці матеріали можуть лише локально прикрашати кімнату.
Щоб знайти золоту середину, спочатку треба створити фон, а потім розставити на ньому акценти. Наприклад, зробити стіну однотонною та розташувати декілька постерів на ній. Так оформлення буде виразним і вишуканим. А предмети, що прикрашають кімнату, не «загубляться» серед інших.
Перенавантажити інтер’єр можна не тільки предметами декору. Фактурні меблі, велика кількість систем зберігання, особливо відкриті полички, та несумісні предмети текстилю також можуть зіграти погану службу. Проте це не означає, що треба відмовитись від будь яких нестандартних рішень. Довіряйте своєму смаку.
Це тільки декілька пунктів, на які варто звернути увагу при створенні інтер’єру. Насправді ж їх набагато більше. Ми ще не згадали про таку небезпеку, як невідповідність розмірів меблів до площі кімнати, антитренди в інтер’єрі та багато іншого. Уникнути цих помилок допоможе дизайнер інтер’єру і, звичайно, наші ідеабуки. Наприклад, тут ви знайдете 5 порад для облаштування зручної спальні.