Як стільці прикрашають інтер’єр

Виніс з кімнати, і немає його. Потім повернув – і знову яскравий інтер’єр. На кухні, у вітальні, в дитячій та в спальні. Навіть в коридорі. Вони знадобляться всюди. А якщо стільці такі необхідні та практичні, то чому ж не змусити їх прикрашати інтер’єр по максимуму? В цьому ідеабуці ви знайдете фото найрізноманітніших стільців. Особливо нам подобаються яскраві, різнокольорові пуфи, табурети, звичайні та барні стільці. Ми вже писали про те, як гарно та зі смаком можна вплітати яскраві барви у свій інтер’єр. Читайте про це в цьому ідеабуці.
Барні стільці мають висоту 80 см та підніжку для більш зручного користування. Вони цілком підходять для маленької кухні, де роль стола виконує барна стойка. Або ж використовуватись в об’єднаній кухні та вітальні, де барна стойка зонує простір та лише доповнює простору обідню зону.
Зручність стільців в їх компактних розмірах. Особливо це стосується барних стільців. Спочатку вони були частиною комерційного інтер’єру, а пабах, барах та кафе. І лише згодом стали використовуватись в домашній обстановці.
Барні стільці можуть біти дуже різні, металеві, дерев’яні, с пластиковим сидінням. Вони підходять для інтер’єру в сучасному, еклектичному стилі, в стилі лофт та мінімалізм. На фото ви бачите кухню з нашого проекту в стилі мінімалізм.
Вони можуть бути будь якого яскравого або світлого кольору. Загалом, сміливі рішення в оформленні стільців – це те, що може дозволити собі майже будь-який інтер’єр. Адже стілець неважко переставити та замінити, якщо виникне таке бажання.
В класичному стилі традиційно дотримуються подібності та симетрії, тому стільці однакові. Бажано, щоб вони не просто відповідали стилістиці кімнати, але і повторювали якийсь інший елемент в оформленні. Наприклад, текстиль стільців та дивану може бути подібним. Більше про те, як створити сучасний класичний стиль, читайте тут.
Звичайно, крісло або диван більш зручні для відпочинку в вітальні або спальні. Стільці використовуються за деякими винятками тільки біля столів: обіднього, робочого або біля туалетного столика. Але навіть ці стільці, які не передбачають релаксуючої функції, можуть бути м’якими та зручними. І це навіть не бажання, а вимога. Особливо для кабінету або кімнати школяра.
Такі стільці повинні правильно розподіляти навантаження на хребет та мати відповідну до зросту того, хто сидить, висоту. Підбираючи стілець для роботи, треба враховувати ці параметри, а також суб’єктивну зручність. А зовнішній вигляд має значення в другу чергу.
Якщо мова йде про лофтовий або еклектичний інтер’єр, то стільці не повинні бути однакові. Навіть за одним обіднім столом можна зібрати колекцію різних за кольором та формою стільців. Так, щоб не було відчуття, ніби фони з однієї колекції.
Стільці в класичному стилі, з м’якими сидіннями та дерев’яною основою приймають нові форми. Тепер вони більш округлі та лаконічні. Оксамит, бархат та льон – основні матеріали такого розкішного оформлення.
Ще одна актуальна модель стільців – в стилі 70-х. Це плавні лінії, відсутність декоративного оздоблення, високі та тонкі ніжки, плавний вигин спинки. Такі стільці навіть на вигляд легкі та прохолодні.
Сподіваємось, ці фото надихнуть вас на пошуки своїх ідеальних стільців. Вони прикрасять ваш інтер’єр та зроблять його зручнішим. А головне – ще більш гостинним. Адже чим більше стільців, тим більше людей до вас може завітати.