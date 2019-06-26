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Як стільці прикрашають інтер’єр

Марина Янченкова Марина Янченкова
З двух в одну, "EDS" Exclusive Design Solutions 'EDS' Exclusive Design Solutions Кухонні прилади
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Виніс з кімнати, і немає його. Потім повернув – і знову яскравий інтер’єр. На кухні, у вітальні, в дитячій та в спальні. Навіть в коридорі. Вони знадобляться всюди. А якщо стільці такі необхідні та практичні, то чому ж не змусити їх прикрашати інтер’єр по максимуму? В цьому ідеабуці ви знайдете фото найрізноманітніших стільців. Особливо нам подобаються яскраві, різнокольорові пуфи, табурети, звичайні та барні стільці. Ми вже писали про те, як гарно та зі смаком можна вплітати яскраві барви у свій інтер’єр. Читайте про це в цьому ідеабуці.

Bost Builders | Lake Front French Retreat | Raleigh, NC, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Кухня Бетон
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Барні стільці мають висоту 80 см та підніжку для більш зручного користування. Вони цілком підходять для маленької кухні, де роль стола виконує барна стойка. Або ж використовуватись в об’єднаній кухні та вітальні, де барна стойка зонує простір та лише доповнює простору обідню зону.

Барні стільці

UI033, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухня
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Зручність стільців в їх компактних розмірах. Особливо це стосується барних стільців. Спочатку вони були частиною комерційного інтер’єру, а пабах, барах та кафе. І лише згодом стали використовуватись в домашній обстановці.

Кухня Марина Янченкова Кухня Дерево Дерев'яні
Марина Янченкова
Марина Янченкова

Барні стільці можуть біти дуже різні, металеві, дерев’яні, с пластиковим сидінням. Вони підходять для інтер’єру в сучасному, еклектичному стилі, в стилі лофт та мінімалізм. На фото ви бачите кухню з нашого проекту в стилі мінімалізм.

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Кухня
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

Вони можуть бути будь якого яскравого або світлого кольору. Загалом, сміливі рішення в оформленні стільців – це те, що може дозволити собі майже будь-який інтер’єр. Адже стілець неважко переставити та замінити, якщо виникне таке бажання.

Дизайн интерьера квартиры в стиле американской неоклассике. Киев ЖК "Новопечерские Липки", Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Вбудовані кухні
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

В класичному стилі традиційно дотримуються подібності та симетрії, тому стільці однакові. Бажано, щоб вони не просто відповідали стилістиці кімнати, але і повторювали якийсь інший елемент в оформленні. Наприклад, текстиль стільців та дивану може бути подібним. Більше про те, як створити сучасний класичний стиль, читайте тут.

LIGHT AND BLUE, Tobi Architects Tobi Architects Підліткова спальня
Tobi Architects
Tobi Architects

Звичайно, крісло або диван більш зручні для відпочинку в вітальні або спальні. Стільці використовуються за деякими винятками тільки біля столів: обіднього, робочого або біля туалетного столика. Але навіть ці стільці, які не передбачають релаксуючої функції, можуть бути м’якими та зручними. І це навіть не бажання, а вимога. Особливо для кабінету або кімнати школяра.

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homify Дитяча кімната
homify
homify

Такі стільці повинні правильно розподіляти навантаження на хребет та мати відповідну до зросту того, хто сидить, висоту. Підбираючи стілець для роботи, треба враховувати ці параметри, а також суб’єктивну зручність. А зовнішній вигляд має значення в другу чергу.

Як виглядають стільці в сучасному інтер’єрі?

DRUM APARTMENT, km 429 architettura km 429 architettura Вітальня
km 429 architettura
km 429 architettura

Якщо мова йде про лофтовий або еклектичний інтер’єр, то стільці не повинні бути однакові. Навіть за одним обіднім столом можна зібрати колекцію різних за кольором та формою стільців. Так, щоб не було відчуття, ніби фони з однієї колекції.

UI031, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухня
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Стільці в класичному стилі, з м’якими сидіннями та дерев’яною основою приймають нові форми. Тепер вони більш округлі та лаконічні. Оксамит, бархат та льон – основні матеріали такого розкішного оформлення.

New Build Family Home, WN Interiors + WN Store WN Interiors + WN Store Кухня
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

Ще одна актуальна модель стільців – в стилі 70-х. Це плавні лінії, відсутність декоративного оздоблення, високі та тонкі ніжки, плавний вигин спинки. Такі стільці навіть на вигляд легкі та прохолодні.

Gauss, Natalia Mesa design studio Natalia Mesa design studio Їдальня Дерево Дерев'яні
Natalia Mesa design studio
Natalia Mesa design studio

Сподіваємось, ці фото надихнуть вас на пошуки своїх ідеальних стільців. Вони прикрасять ваш інтер’єр та зроблять його зручнішим. А головне – ще більш гостинним. Адже чим більше стільців, тим більше людей до вас може завітати.

Заміський будинок у скандинавському стилі, Наталія Мироненко Наталія Мироненко Їдальня Дерево Дерев'яні
Наталія Мироненко
Наталія Мироненко

З двух в одну, "EDS" Exclusive Design Solutions 'EDS' Exclusive Design Solutions Дитяча кімната
<q class='-first'>EDS</q> Exclusive Design Solutions
"EDS" Exclusive Design Solutions
Як створити літній інтер’єр?
Стільці, барні стільці, классичний стиль, лофт, мінімалізм, вітальня, кухня, їдальня.

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