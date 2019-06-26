Як стільці прикрашають інтер’єр

Виніс з кімнати, і немає його. Потім повернув – і знову яскравий інтер’єр. На кухні, у вітальні, в дитячій та в спальні. Навіть в коридорі. Вони знадобляться всюди. А якщо стільці такі необхідні та практичні, то чому ж не змусити їх прикрашати інтер’єр по максимуму? В цьому ідеабуці ви знайдете фото найрізноманітніших стільців. Особливо нам подобаються яскраві, різнокольорові пуфи, табурети, звичайні та барні стільці. Ми вже писали про те, як гарно та зі смаком можна вплітати яскраві барви у свій інтер’єр. Читайте про це в цьому ідеабуці.