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9 зручних кухонь

Марина Янченкова Марина Янченкова
З двух в одну, "EDS" Exclusive Design Solutions 'EDS' Exclusive Design Solutions Вбудовані кухні
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Основні критерії зручної кухня – це місткі шухляди та полиці, зручний трикутник, тобто траєткорія руху від холодильника до мийки та плити, а також затишна обідня зона. Це, звичайно, не все. Ще потрубне правильне освітлення, якісні матеріали, система вентиляції та багато іншого. На прикладі 9 інтерєрів ми розкажмо про те, що робить кухню зручною.

1. Мансардна кухня

UI032, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухня
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Схил крівлі створює не дуже зручну ділянку, до якої не підступитись в повний зріст. А ось влаштувати робочу поверхню кухні в такому місці – зручно. До того ж, як видно на цьому фото, приміщення гарно освітлене природнім світлом. Також цікаво, що світильники на стелі повернені в бік. Вони освітлюють не горизонтальні поверхні, а вертикальні. Це набагато краще, адже створює більш м’яке, рівномірне та ефективне освітлення.

2. Мінімалістична кухня

Кухня Марина Янченкова Кухня Дерево Дерев'яні
Марина Янченкова
Марина Янченкова

На цьому фото ви бачете кухню з нашого проекту в стилі мінімалізм. Вона об’єднана з передпокоями та зоною для відпочинку. Тому дуже доречно, що всі фасади оформлені в тон стін. Така біла кухня не акцентує на собі увагу, але повністю виконує свою функцію: вона має місткі системи зберігання, аж до самої стелі, та повний функціонал, що також схований за білими дверцятами.

3. Паралельна кухня

初 ‧ 跡, 築川設計 築川設計 Кухня
築川設計
築川設計

Кухні, що мають паралельне планування, – це гарне рішення для довгих та вузьких приміщень. Вони можуть бути прохідними та вести в їдальню. Щоб така кухня була зручною та в ній було легко підтримувати порядок, її треба добре спланувати. Варто врахувати, наскільки часто вона буде використовуватись. Якщо тричі на день без вихідних – функціонал буде один, а якщо лише для швидких сніданків – то зовсім інший. В першому випадку важливо знайти місце для прихованого зберігання побутових кухонних приладів. Також мийку, плиту та холодильник треба розташовувати в найбільш зручному робочому трикутнику.

4. Кутова кухня

Small U Shaped Kitchen Elan Kitchens Кухня modern kitchen,small kitchens,kitchen space,white kitchen,contemporary kitchen,kitchen diner,modern apartment,u shape kitchens,white kitchen
Elan Kitchens
Elan Kitchens

«Г» або «П» подібна кухня зазвичай дуже зручні. Вони дозволяють зонувати простір та додавати затишку. Але важливо ретельно спроектувати системи зберігання, а також підхід до предметів, що розташовані по кутах. На даному фото видно, що півострів використовується як стіл для сніданків. Також він зонує простір.

5. Невелика кухня

Дизайн интерьера квартиры в Новокосино, OM DESIGN OM DESIGN Кухня
OM DESIGN
OM DESIGN

Ще один варіант кутової кухні. Вона виконана в класичному стилі. Більше про цей стиль читайте в цьому ідеабуці. Цікаво, що кутова кухня досить практична навіть для невеликих площ, хоча сам кут забирає додаткові сантиметри. Завдяки продуманій траєкторії руху по кухні, а також системам зберігання, що доходять до стелі, простір заощаджується. Обідня зона також компактна та естетична. І не обов’язково ставити стіл впритул до стіни навіть в маленькій кухні.

6. Кухня з вікном

Maison Classique, Flávia Kloss Arquitetura de Interiores Flávia Kloss Arquitetura de Interiores Кухня MDF
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores

Хто знаходиться на кухні довше? Вся сім’я під час обіду, чи господиня, що готує його. Відповідь може бути різна, але в залежності від неї можна вирішити, як використати вікно. Раковина та взагалі робоча поверхні кухні біля вікна – це додаткове природнє світло та приємний бонус для господині. На даному фото кухня влаштована саме так. Також зауважте, що біля стільниці та мийки немає нічого зайвого. Все це завдякі прихованим шухлядам під мийкою. Вони допомагають підтримувати порядок.

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7. Біла кухня

家裡真好 no place like home, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas Кухня
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

Білі кухні вже давно перестали вважатись непрактичними. Вони виглядають свіжими та охайними, та не привертають до себе багато уваги. А ось обідня група більш насичених кольорів є акцентною. Вона розрахована на велику сім’ю, яка може спілкуватись під час обіду. Острів розділяє кухонну та обідню зони.

8. З скляними перегородками

SBL, Brengues Le Pavec architectes Brengues Le Pavec architectes Кухня
Brengues Le Pavec architectes
Brengues Le Pavec architectes

Ще один спосіб зонувати простір – використовувати скляні перегородки в чорній рамі. Це стильне та сучасне рішення. Воно відокремлює прилеглі приміщення від кухні та дозволяє двом різним групам людей, в вітальні та за обіднім столом, не заважати один одному. При цьому зберігається відчуття об’єднаного простору. На фото видно, що фасади кухні виконані в тон стін вітальні. Це підкреслює єдність оформлення.

9. Кухня на природі

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Кухня Дерево Дерев'яні
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

У власному домі можна дозволити собі цікаві рішення для кухні. Вона може об’єднуватись з терасою, як на цьому фото. В її оформленні відчувається екологічність. Живі рослини перетворюють цю буденну зону на більш затише місце.

А ось бонус – невеликі елементи, що також додають зручності на кухні. Також дивіться підборку фотографій кухні від Magasal Interiorismo.


Підвіконня у ролі столика для сніданків.

Projekt inspirowany stylem Hampton, ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz Кухня
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz


Невеличке підвищення над рабочою зоною, щоб ставити на неї готові блюда. Також воно приховує стільницю, на якій готується їжа.

Casa Evans, A4estudio A4estudio Кухня
A4estudio
A4estudio


Зручний варіант кухні для дачного будинку

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Кухня
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA


Відкриті системи зберігання

Apartamento Tutóia, Alvorada Arquitetos Alvorada Arquitetos Кухня
Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos


Неглибокі шафи для дрібниць

Blue & Grey shaker kitchen homify Кухня
homify
homify


Висувний ящик для контейнерів, в яких зручно сортувати сміття

Una cocina de aire rústico que se adapta al entorno urbano, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня Дерево Дерев'яні
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica


Полички для зберігання вина

Residential House in Porto, INAIN Interior Design INAIN Interior Design Кухня
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design


Системи зберігання в кутовій частині кухонних меблів

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Кухня
Tim Jasper
Tim Jasper


Зберігання під стелею

nionohama-apartment-house-renovation, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE Кухня Дерево Дерев'яні
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE


Висувна дошка для нарізання продуктів

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green Кухня
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green


5 порад для зручної спальні

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