9 зручних кухонь

Основні критерії зручної кухня – це місткі шухляди та полиці, зручний
трикутник, тобто траєткорія руху від холодильника до мийки та плити, а також затишна обідня зона. Це, звичайно, не все. Ще потрубне правильне освітлення, якісні матеріали, система вентиляції та багато іншого. На прикладі 9 інтерєрів ми розкажмо про те, що робить кухню зручною.
Схил крівлі створює не дуже зручну ділянку, до якої не підступитись в повний зріст. А ось влаштувати робочу поверхню кухні в такому місці – зручно. До того ж, як видно на цьому фото, приміщення гарно освітлене природнім світлом. Також цікаво, що світильники на стелі повернені в бік. Вони освітлюють не горизонтальні поверхні, а вертикальні. Це набагато краще, адже створює більш м’яке, рівномірне та ефективне освітлення.
На цьому фото ви бачете кухню з нашого проекту в стилі мінімалізм. Вона об’єднана з передпокоями та зоною для відпочинку. Тому дуже доречно, що всі фасади оформлені в тон стін. Така біла кухня не акцентує на собі увагу, але повністю виконує свою функцію: вона має місткі системи зберігання, аж до самої стелі, та повний функціонал, що також схований за білими дверцятами.
Кухні, що мають паралельне планування, – це гарне рішення для довгих та вузьких приміщень. Вони можуть бути прохідними та вести в їдальню. Щоб така кухня була зручною та в ній було легко підтримувати порядок, її треба добре спланувати. Варто врахувати, наскільки часто вона буде використовуватись. Якщо тричі на день без вихідних – функціонал буде один, а якщо лише для швидких сніданків – то зовсім інший. В першому випадку важливо знайти місце для прихованого зберігання побутових кухонних приладів. Також мийку, плиту та холодильник треба розташовувати в найбільш зручному робочому трикутнику.
«Г» або «П» подібна кухня зазвичай дуже зручні. Вони дозволяють зонувати простір та додавати затишку. Але важливо ретельно спроектувати системи зберігання, а також підхід до предметів, що розташовані по кутах. На даному фото видно, що півострів використовується як стіл для сніданків. Також він зонує простір.
Ще один варіант кутової кухні. Вона виконана в класичному стилі. Більше про цей стиль читайте в цьому ідеабуці. Цікаво, що кутова кухня досить практична навіть для невеликих площ, хоча сам кут забирає додаткові сантиметри. Завдяки продуманій траєкторії руху по кухні, а також системам зберігання, що доходять до стелі, простір заощаджується. Обідня зона також компактна та естетична. І не обов’язково ставити стіл впритул до стіни навіть в маленькій кухні.
Хто знаходиться на кухні довше? Вся сім’я під час обіду, чи господиня, що готує його. Відповідь може бути різна, але в залежності від неї можна вирішити, як використати вікно. Раковина та взагалі робоча поверхні кухні біля вікна – це додаткове природнє світло та приємний бонус для господині. На даному фото кухня влаштована саме так. Також зауважте, що біля стільниці та мийки немає нічого зайвого. Все це завдякі прихованим шухлядам під мийкою. Вони допомагають підтримувати порядок.
Білі кухні вже давно перестали вважатись непрактичними. Вони виглядають свіжими та охайними, та не привертають до себе багато уваги. А ось обідня група більш насичених кольорів є акцентною. Вона розрахована на велику сім’ю, яка може спілкуватись під час обіду. Острів розділяє кухонну та обідню зони.
Ще один спосіб зонувати простір – використовувати скляні перегородки в чорній рамі. Це стильне та сучасне рішення. Воно відокремлює прилеглі приміщення від кухні та дозволяє двом різним групам людей, в вітальні та за обіднім столом, не заважати один одному. При цьому зберігається відчуття об’єднаного простору. На фото видно, що фасади кухні виконані в тон стін вітальні. Це підкреслює єдність оформлення.
У власному домі можна дозволити собі цікаві рішення для кухні. Вона може об’єднуватись з терасою, як на цьому фото. В її оформленні відчувається екологічність. Живі рослини перетворюють цю буденну зону на більш затише місце.
А ось бонус – невеликі елементи, що також додають зручності на кухні. Також дивіться підборку фотографій кухні від Magasal Interiorismo.