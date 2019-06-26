9 зручних кухонь

У власному домі можна дозволити собі цікаві рішення для кухні. Вона може об’єднуватись з терасою, як на цьому фото. В її оформленні відчувається екологічність. Живі рослини перетворюють цю буденну зону на більш затише місце.

А ось бонус – невеликі елементи, що також додають зручності на кухні. Також дивіться підборку фотографій кухні від Magasal Interiorismo.



