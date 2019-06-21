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Яскраві барви в інтер’єрі

Марина Янченкова Марина Янченкова
DEPARTAMENTO EN LAS LOMAS, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño Їдальня
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Яку кольорову гаму вибрати для свого інтер’єру? Якщо ви замислюєтесь над цим питанням, цей ідеабук для вас. Можливо вам подобаються стримані та світлі кольори. Нам теж вони подобаються і ми часто використовуємо їх в своїх інтер’єрах в стилі мінімалізм.

Але інколи хочеться додати більше фарб. Яскраві та динамічні інтер’єри також можуть бути практичними та вишуканими. Іноді достатньо лише декількох картин, а бувають випадки, коли вся стіна або навіть вся кімната яскраві. І це також гарно. Тож подивімось на декілька інтер’єрів, де зі смаком та практичністю використані яскраві барви.

В класичному інтер’єрі

Дизайн интерьера Киев. Дизайн интерьера квартиры в неоклассическом стиле. , Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Вітальня
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

Зазвичай традиційна гамма кольорів для цього стилю – це відтінки дерева, шляхетний золотий, коричневий, бордо, колір слонової кістки. Але на цьому фоні є штори небесно-блакитного кольору. Також цей відтінок є на люстрі, диванних подушках та картині. Ці елементи підкреслюють виразність інтер’єру та роблять обстановку більш нарядною.

Повний проект з цього фото ви знайдете тут.

В сучасному стилі

Дизайн квартиры . Стиль Контемпорари, Дизайнер Татьяна Волкова Дизайнер Татьяна Волкова Вітальня
Дизайнер Татьяна Волкова
Дизайнер Татьяна Волкова

На цьому фото реалізоване дуже сміливе рішення в оформленні вітальні. Бокові настінні панелі жовтогарячого кольору нагадують потоки лави або жили бурштину. Вбудовані стрічки освітлення підсилюють цей ефект теплоти та світіння.

В стилі мінімалізм

Обідня зона Марина Янченкова Кухня Дерево Дерев'яні дизайн кухні
Марина Янченкова
Марина Янченкова

Мінімалістичне оформлення не буває яскравим. Воно навпаки прагне відвернути увагу від стін та меблів, не залишаючи зайвої зачіпки для ока. Але деякі яскраві елементи можуть доречно прикрасити інтер’єр в мінімалістичному стилі. На цьому фото одного з наших проектів кольоровою плямою є абстрактна картина. Вона додає динаміки в спокійне та стримане оформлення, не привертаючи до себе надмірної уваги.

Ми торкнулись деяких інтер’єрних стилів, які можна реалізовувати, не жалкуючи фарб. А тепер подивимось на гарні фото яскравих спалень та кухонь.

Яскраві спальні

Дизайн интерьера Киев ЖК "Покровский Посад", Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дитяча кімната
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

Першою представимо спальню для хлопця-підлітка. Загалом вони виконана в стриманих кольорах. А от стіна за ліжком гарна та яскрава. На ній є стилістичне зображення карти світу. Доречне а корисне наповнення інтер’єру, яке не втратить своєї актуальності довгий час. Навіть не зважаючи на те, що вподобання та потреби підлітків змінюються досить швидко. Розбавляє синю-сіру гамму ліжко з узголів’ям теплого жовтого кольору.

В цьому ідеабуці ви знайте 5 порад для влаштування зручної спальні.

Tropical Spaces, Papersky Studio Papersky Studio Спальня
Papersky Studio
Papersky Studio

А для цієї спальні використаний колір молодої зелені. Він виглядає дуже свіжо та екологічно. До нього будуть однаково добре пасувати як легкі меблі з ротангу, макраме та тонка бавовна постільної білизни, так і масивний комод з темного дерева та вишукані вазони з квітами.

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani Спальня
cristina velani
cristina velani

А ця спальня – цікавий приклад того, що для насиченого оформлення не обов’язково використовувати яскраві та дуже активні кольори. Ніжно-рожевий є не мешн яскравим, хоча він ніжний та спокійний. 

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【晨染】– 廖宅, 六木設計 六木設計 Спальня
六木設計
六木設計

Яскрава голуба стіна, мінімалізм, декілька жовтих плям. І цього цілком достатньо, щоб наповнити спальню барвами та свіжістю. Варто зазначити, що ці кольори поєднуються між собою тим, що є чистими відтінками. Це такі відтінки, що не утворились в результаті змішування різних кольорів, вони просто існують як основа. Також цікаво, що для досягнення гармонії варто використовувати холодні та теплі кольори разом. Але робити це дозовано та делікатно. Наприклад, на даному прикладі видно, що  голубий та білий, які можна віднести до холодних відтінків, розбавлені теплим жовтим та гірчичним.

Яскраві кухні

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Цікаво, що насиченість цього інтер’єру утворюються не завдяки фарбам, а завдяки предметам обстановки. Корінці книг, що прикрашають одну зі сторін острову, а також малинові патрони та дроти світильників є яскравими плямами на спокійному фоні.

Espaço Gourmet, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Кухня
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

Ця кухня є яскравою завдяки стільцям. Вони веселі та різнокольорові. Таке рішення зручне тим, що можна міняти кольорову гаму кухні за настроєм. Достатньо просто внести інші стільці. Цей варіант підходить для тих, хто не готов на дуже сміливі рішення в оформленні. Якщо ви думаєте, що різнобарвне оформлення може швидко набриднути, нехай яскравими будуть саме меблі.

А ось іще декілька фото чепурних кухонь, де зустрічається багато різних барв. Експериментуйте, та створюйте свою власну палітру в інтер’єрі.

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Кухня
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Cozinha MA, Ao Cubo Arquitetura e Interiores Ao Cubo Arquitetura e Interiores Кухня Керамічні
Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

homify Їдальня
homify
homify

Bright Contemporary Home, Douglas Design Studio Douglas Design Studio Їдальня
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Як створити літній інтер’єр?
Яскравий інтер'єр, кухня, спальня, сучасний стиль, класичний стиль, мінімалізм, оформлення, дизайн

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