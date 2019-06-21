Яскраві барви в інтер’єрі

Яку кольорову гаму вибрати для свого інтер’єру? Якщо ви замислюєтесь над цим питанням, цей ідеабук для вас. Можливо вам подобаються стримані та світлі кольори. Нам теж вони подобаються і ми часто використовуємо їх в своїх інтер’єрах в стилі мінімалізм.

Але інколи хочеться додати більше фарб. Яскраві та динамічні інтер’єри також можуть бути практичними та вишуканими. Іноді достатньо лише декількох картин, а бувають випадки, коли вся стіна або навіть вся кімната яскраві. І це також гарно. Тож подивімось на декілька інтер’єрів, де зі смаком та практичністю використані яскраві барви.