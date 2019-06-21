Як створити літній інтер’єр?

Під кінець літа ваш дім наповниться різними морськими сувенірами та фотографіями з відпусток. Ці нові враження варто зберегти. Для них можна виділити дошку або відкриту полицю. Ці речі оживлять інтер’єр та прикрасять його.

Додайте квітів. Є багато способів, як можна прикрасити інтер’єр сезонними квітами, навіть польовими. Їх можна просто поставити в вазу. А можна створити настінну композицію з сухоцвітів, викласти бутони троянд в скляну фазу сферичної форми, наповненою водою. Ще одна ідея – посадити в прозорі скляні стакани низькорослі квіти. Вони не зав’януть, як зрізані квіти, а будуть радувати вас довгий час.

Якщо до прикрашання дому можуть долучитися діти, результат буде душе живим та яскравим. Адже влітку є багато природних матеріалів для творчості. Композиції з мушлі, квітів, зерен та листя, оформленні в рамці легко прикрасять стіну на кухні.