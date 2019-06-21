Ваш браузер застарілий.

Щоб отримати кращий досвід роботи з нашими дизайнами, завантажте інші браузери безкоштовно. Просто натисніть на значок!

Приміщення
фахівці
Журнал
DIY
Стати фахiвцем
Преміум
Вийти з аккаунта

Як створити літній інтер’єр?

Марина Янченкова Марина Янченкова
Borgo Apt. @ Uaxac Condos (Fotos - 2018), Taller Veinte Taller Veinte Спальня
Loading admin actions …

Легкий та сонячний інтер’єр дозволяє сповна насолодитись найсвітлішою та найяскравішою порою року, літом. Щоб наповнити свій дім новим ковтком свіжості, не обов’язково робити докорінні зміни в інтер’єрі. Достатньо добавили лише декілька деталей або змінити колір стіни. Зараз ми розкажемо про декілька способів, як оновити інтер’єр влітку.

1. Вікна

白屋 居所, 御見設計企業有限公司 御見設計企業有限公司 Вікна
御見設計企業有限公司
御見設計企業有限公司

Змініть важкі штори, широко відрийте вікна, та впустіть більше повітря. Або, якщо кімната дуже сонячна, поставте рослини з розкидистим листям на підвіконня. Вони будуть створювати тінь.

Открытка из Милана, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Спальня Дерево Дерев'яні
Design Studio Yuriy Zimenko
Design Studio Yuriy Zimenko

2. Меблі

Loft IL Interior Вітальня Дерево Дерев'яні
IL Interior
IL Interior

Добавте скляні елементи. Це може бути невеликий столик або світильник. Прозорі, «холодні» предмети створюють простору та прохолодну атмосферу. Те що треба для спекотного літа. Також можна оновити інтер’єр, змінив оббивку меблів на більш світлу або додав до ліжка світле узголів’я. Особливо доречно такі елементи будуть доповнювати інтер’єр в сучасному стилі та стилі мінімалізм.

3. Текстиль

竹北/中古翻新生活宅, 達譽設計 達譽設計 Спальня
達譽設計
達譽設計

Легкий текстиль – це один з найшвидших та доступних способів зробити інтер’єр літнім. Додайте декоративні подушки з натуральних матеріалів. Підійде бавовна, льон. Також доречними будуть різні предмети з макраме або мереживом. Легкі натуральні тканини постільної білизни світлих кольорів також асоціюються з літом та теплом.

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Вітальня
INT2architecture
INT2architecture

4. Зона відпочинку

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Тераса
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Це може бути затишна лоджія, або тераса біля дому. Чи навіть просто місце для читання в кімнаті. Оновіть його, зробивши більш літнім. Для цього згодяться предмети з ротангу, починаючи від корзин та закінчуючи кріслом-качалкою. Завершіть оформлення живими квітами.

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

5. Дзеркало

Garden in Town, ILAB2.0 ILAB2.0 Спальня
ILAB2.0
ILAB2.0

Розташовуйте його не напроти вікна, на під кутом 90 градусів. Так сонячні промені будуть відображатися по косій та наповнювати кімнату світлом. Цей прийом особливо добре спряцює там, де мало світла. Живі рослини, що будуть віддзеркалюватись та виглядати більш об’ємними, також прикрасять кімнату. Вибирайте дзеркала різної форми, круглі, у вигляді бджолиних сот, високі та вузькі тощо. 

Дизайн проект Дуплексу в Скандинавському стилі в с. Гатне (137 кв. м), Artlike Artlike Ванна кімната
Artlike
Artlike

За цим посиланням ви знайдете проект ванни з одного нашого проекту в стилі мінімалізм.

6. Кольори

Зона відпочинку Марина Янченкова Кухня
Марина Янченкова
Марина Янченкова

Коли, як не влітку, додавати до кімнати яскраві барви! Додайте новий літній декор, або пофарбуйте стіни в декілька різних кольорів. Так кімната одразу оживе. Холодні кольори будуть додавати свіжості. Вибирайте голубий, фіалковий, бірюзовий, малиновий тощо. Вони підійдуть для скандинавського інтер’єру, якщо використовувати їх дозовано, або для сучасного. Лофт інтер’єр також можна наповнювати різними кольорами за вашим бажанням.

Більше фото цього проекту в стилі мінімалізм з абстрактною картиною ви знайдете тут.

Spaces, Levels Studio Levels Studio Спальня
Levels Studio
Levels Studio

7. Прикраси

Terrace Garden Decor at Civil Lines, Delhi, Grecor Grecor Тераса Дерево-пластичний композит
Grecor
Grecor

Під кінець літа ваш дім наповниться різними морськими сувенірами та фотографіями з відпусток. Ці нові враження варто зберегти. Для них можна виділити дошку або відкриту полицю. Ці речі оживлять інтер’єр та прикрасять його.

Додайте квітів. Є багато способів, як можна прикрасити інтер’єр сезонними квітами, навіть польовими. Їх можна просто поставити в вазу. А можна створити настінну композицію з сухоцвітів, викласти бутони троянд в скляну фазу сферичної форми, наповненою водою. Ще одна ідея – посадити в прозорі скляні стакани низькорослі квіти. Вони не зав’януть, як зрізані квіти, а будуть радувати вас довгий час.

Якщо до прикрашання дому можуть долучитися діти, результат буде душе живим та яскравим. Адже влітку є багато природних матеріалів для творчості. Композиції з мушлі, квітів, зерен та листя, оформленні в рамці легко прикрасять стіну на кухні. 

Apartment Puri Mansion , DSL Studio DSL Studio Small kitchens Дерево Дерев'яні
DSL Studio
DSL Studio

Спальня 25 м², Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Спальня
Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной
Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной

Veja o resultado da reforma da área externa dessa residência com área gourmet + cozinha!, Andréa Spelzon Interiores Andréa Spelzon Interiores Тераса
Andréa Spelzon Interiores
Andréa Spelzon Interiores

8. Якщо у вас дім

homify Тераса
homify
homify

Щасливі власники домів з ділянкою землі мають більше нагод насолодитись літнім оформленням. Наприклад, влаштувати літній душ з тропічними квітами в горшках або поставити садові меблі з м’якими подушками, повісити гамаки, влаштовувати вечірки на патио з мангалом. Прикрасьте зону відпочинку легкими фіранками або гірляндами, щоб створити затишку атмосферу.

А в цьому ідеабуці є фото прокету будинку в лісі.

Ambiente wellness in una terrazza privata di un attico situato: Viganello in Svizzera, studiosagitair studiosagitair Тераса
studiosagitair
studiosagitair

9. Позбудьтеся зайвого

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas Спальня
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

Це найлегший та бюджетний спосіб додати затишку в літній інтер’єр. Проведіть ревізію речей та приберіть ті, якими не користуєтесь, які вам не подобаються чи навіюють погані спогади, або ті, що вже втратили свій вигляд. Після такої процедури ви побачите наскільки просторішою та свіжішою стала кімната. Також можна тимчасово прибрати килими та темний текстиль, зробити перестановку меблів. Зміни – це приємно.

Як створити сучасний класичний інтер’єр?
літній інтер'єр, оформлення, скандинавський стиль, сучасний стиль, текстиль, живі рослини, дзеркало

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

Останні статті

Edit SEO element

homify - змініть свій будинок

4.5

Переглядайте мільйони фотографій за допомогою програми homify!

СКАЧАТИ БЕЗКОШТОВНО APP
Ні, дякую