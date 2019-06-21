Як створити літній інтер’єр?

Легкий та сонячний інтер’єр дозволяє сповна насолодитись найсвітлішою та найяскравішою порою року, літом. Щоб наповнити свій дім новим ковтком свіжості, не обов’язково робити докорінні зміни в інтер’єрі. Достатньо добавили лише декілька деталей або змінити колір стіни. Зараз ми розкажемо про декілька способів, як оновити інтер’єр влітку.
Змініть важкі штори, широко відрийте вікна, та впустіть більше повітря. Або, якщо кімната дуже сонячна, поставте рослини з розкидистим листям на підвіконня. Вони будуть створювати тінь.
Добавте скляні елементи. Це може бути невеликий столик або світильник. Прозорі, «холодні» предмети створюють простору та прохолодну атмосферу. Те що треба для спекотного літа. Також можна оновити інтер’єр, змінив оббивку меблів на більш світлу або додав до ліжка світле узголів’я. Особливо доречно такі елементи будуть доповнювати інтер’єр в сучасному стилі та стилі мінімалізм.
Легкий текстиль – це один з найшвидших та доступних способів зробити інтер’єр літнім. Додайте декоративні подушки з натуральних матеріалів. Підійде бавовна, льон. Також доречними будуть різні предмети з макраме або мереживом. Легкі натуральні тканини постільної білизни світлих кольорів також асоціюються з літом та теплом.
Це може бути затишна лоджія, або тераса біля дому. Чи навіть просто місце для читання в кімнаті. Оновіть його, зробивши більш літнім. Для цього згодяться предмети з ротангу, починаючи від корзин та закінчуючи кріслом-качалкою. Завершіть оформлення живими квітами.
Розташовуйте його не напроти вікна, на під кутом 90 градусів. Так сонячні промені будуть відображатися по косій та наповнювати кімнату світлом. Цей прийом особливо добре
спряцює там, де мало світла. Живі рослини, що будуть віддзеркалюватись та виглядати більш об’ємними, також прикрасять кімнату. Вибирайте дзеркала різної форми, круглі, у вигляді бджолиних сот, високі та вузькі тощо.
Коли, як не влітку, додавати до кімнати яскраві барви! Додайте новий літній декор, або пофарбуйте стіни в декілька різних кольорів. Так кімната одразу оживе. Холодні кольори будуть додавати свіжості. Вибирайте голубий, фіалковий, бірюзовий, малиновий тощо. Вони підійдуть для скандинавського інтер’єру, якщо використовувати їх дозовано, або для сучасного. Лофт інтер’єр також можна наповнювати різними кольорами за вашим бажанням.
Більше фото цього проекту в стилі мінімалізм з абстрактною картиною ви знайдете тут.
Під кінець літа ваш дім наповниться різними морськими сувенірами та фотографіями з відпусток. Ці нові враження варто зберегти. Для них можна виділити дошку або відкриту полицю. Ці речі оживлять інтер’єр та прикрасять його.
Додайте квітів. Є багато способів, як можна прикрасити інтер’єр сезонними квітами, навіть польовими. Їх можна просто поставити в вазу. А можна створити настінну композицію з сухоцвітів, викласти бутони троянд в скляну фазу сферичної форми, наповненою водою. Ще одна ідея – посадити в прозорі скляні стакани низькорослі квіти. Вони не зав’януть, як зрізані квіти, а будуть радувати вас довгий час.
Якщо до прикрашання дому можуть долучитися діти, результат буде душе живим та яскравим. Адже влітку є багато природних матеріалів для творчості. Композиції з мушлі, квітів, зерен та листя, оформленні в рамці легко прикрасять стіну на кухні.
Щасливі власники домів з ділянкою землі мають більше нагод насолодитись літнім оформленням. Наприклад, влаштувати літній душ з тропічними квітами в горшках або поставити садові меблі з м’якими подушками, повісити гамаки, влаштовувати вечірки на патио з мангалом. Прикрасьте зону відпочинку легкими фіранками або гірляндами, щоб створити затишку атмосферу.
А в цьому ідеабуці є фото прокету будинку в лісі.
Це найлегший та бюджетний спосіб додати затишку в літній інтер’єр. Проведіть ревізію речей та приберіть ті, якими не користуєтесь, які вам не подобаються чи навіюють погані спогади, або ті, що вже втратили свій вигляд. Після такої процедури ви побачите наскільки просторішою та свіжішою стала кімната. Також можна тимчасово прибрати килими та темний текстиль, зробити перестановку меблів. Зміни – це приємно.