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Як створити сучасний класичний інтер’єр?

Марина Янченкова Марина Янченкова
Дизайн интерьера Киев. Дизайн интерьера квартиры в неоклассическом стиле. , Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Вітальня
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Сучасна класика – це стиль, який створювався поступово та природно. Він сформувався відповідно до ритму життя ХХІ сторіччя та технічних засобів, що з’явились в наших домах. Зараз він користується великим попитом. І не дивно. Адже в ньому поєднується гарний смак, лаконічність та затишок. З чого складається сучасний класичний стиль і як створити його в своїй оселі? Ми розглянемо 6 ознак цього стилю.

1. Якісні меблі

Дизайн интерьера Киев. Дизайн интерьера квартиры в неоклассическом стиле. , Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Small bedroom
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

В предметах меблів, що наповнюю сучасний класичний інтер’єр, повинна відчуватись елегантність, але не бути пафосу. Тому якісні матеріали та класичні, зручні форми на першому місці. А вже на другому – цікаві дизайнерські рішення.

Це можуть бути дерев’яні, скляні предмети або вироби з металевими деталями. Важливо, щоб всі меблі гармонійно поєднувались один з одним в інтер’єрі. Яскравих акцентів чи еклектичних прийомів повинно бути небагато. Також недоречними будуть дуже масивні дивани чи крісла. Перевага віддається лаконічним формам. 

2. Симетрія

Вітальня Марина Янченкова Вітальня
Марина Янченкова
Марина Янченкова

Цю рису сучасний стиль перейняв від традиційного класичного стилю. Меблі знаходяться на своїх чітко визначених місцях. Часто зустрічаються декілька однакових предметів, розташованих симетрично, наприклад стільці, дивани, світильники тощо. Це стосується навіть розташування декору: картин, підсвічників і такого іншого. На фото вітальні з цього проекту помітне симетричне розташування меблів диванної групи.

Дизайн интерьера квартиры в стиле американской неоклассике. Киев ЖК "Новопечерские Липки", Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Вітальня
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

Також для сучасного класичного стилю необхідне правильно зонування. Найліпшим буде те рішення, яке дозволить мати відкритий, світлий простір. Адже класика – це в будь-якому випадку велика площа та гостина обстановка. Вітальня може бути об’єднана з кухнею або кабінетом. Але спальня максимально відокремлюється, наскільки це дозволяє площа та планування квартири. Приватні зони не поєднуються з гостьовими. Також, якщо є місце, бажано влаштувати їдальню або обідню зону відокремлено від кухні.

3. Мінімалізм

UI026, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Вітальня
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Прості лінії та формі, відсутність великої кількості меблів та предметів декору також є ознаками сучасного стилю. В ньому немає різьблених дерев’яних візерунків, шпалер з активним принтом чи громіздких меблів епохи бароко. Нечисленні прикраси тонко врівноваженні з простотою та просторістю.

4. Яскраві деталі

Дизайн интерьера Киев. Дизайн интерьера квартиры в неоклассическом стиле. , Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Вітальня
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

В сучасному класичному стилі не може бути кричущих, дуже яскравих кольорів. Перевага віддається більш стриманим, винним відтінкам. Їх може доповнювати яскрава картина чи елемент текстилю, але в невеликій кількості. Саме такий прийом використаний на цьому фото. Більше про цей проект ви можете дізнатись за цим посиланням. Загалом кольорова гамма стримана. Як же розставити акценти?

UI026, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухня
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Це можна зробити за допомогою неочікуваного поєднання класики та «техногенних» елементів. Наприклад, диванну групу в вітальні може доповнити скляний столик в стилі хай-тек. На фоні лаконічного оздоблення такий ансамбль буде виглядати гармонійним та цікавим.

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5. Оздоблення

Дизайн интерьера квартиры в стиле американской неоклассике. Киев ЖК "Новопечерские Липки", Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Коридор
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

Загалом стіни та стеля в сучасному стилі мають мінімум візерунків, та інших деталей, за що може зачепитись око. Але елементи ліпними, молдінги, аутентичні фактури можуть використовуватись. Також в сучасному класичному стилі на стінах можуть бути дерев’яні панелі, мармур та іноді навіть бетон. Невеликі деталі, такі як металеві карнизи, дерев’яні віконні рами та інше, додають оформленню багатства та глибини.

Приватный будинок в с. Кюрківщина, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Спальня дизайнинтерьера,,interiordesign
Дизайн студія <q>Porta Rossa</q>
Дизайн студія "Porta Rossa"

Історично склалось так, що гарні, благородні інтер’єри розташовувались в просторих приміщеннях з високими стелями, великими вікнами та дверима. В сучасному стилі ми намагаємось повторювати ці деталі. Тому добре, коли оздоблення та інтер’єрні рішення дозволяють візуально збільшити розміри приміщення.

6. Поєднання старого і нового

Noe Valley I, Feldman Architecture Feldman Architecture Кухня
Feldman Architecture
Feldman Architecture

Найкращій інтер’єр – це той, що відображає індивідуальність свого хазяїна. Це стосується і сучасного класичного стилю. Добре, коли мікс аутентичних, вінтажних предметів та сучасних елементів підібраний так, що викликає приємну ностальгію у господаря дома. Більше фото цього дизайну кухні ви знайдете тут.

homify Кухня
homify
homify

Саме те, що для нього асоціюється з класикою в домі, оживить його інтер’єр та виправдає всі його очікування щодо роботи дизайнера. Тому сучасна класика – це стиль, який має свій характер та може приймати багато образів.

Як створити інтер’єр в індустріальному стилі?
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