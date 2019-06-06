Як створити сучасний класичний інтер’єр?

В предметах меблів, що наповнюю сучасний класичний інтер’єр, повинна відчуватись елегантність, але не бути пафосу. Тому якісні матеріали та класичні, зручні форми на першому місці. А вже на другому – цікаві дизайнерські рішення.

Це можуть бути дерев’яні, скляні предмети або вироби з металевими деталями. Важливо, щоб всі меблі гармонійно поєднувались один з одним в інтер’єрі. Яскравих акцентів чи еклектичних прийомів повинно бути небагато. Також недоречними будуть дуже масивні дивани чи крісла. Перевага віддається лаконічним формам.