5 порад для зручної спальні

Більше фото цієї спальні ві знайдете в нашому проекті за посиланнам. А ось декілька пунктів, що допоможуть зберігати чистоту.

• Не використовуйте суцільний килим на всю площу кімнати. Краще залишити відкритим гарний паркет чи ламінат. Так в кімнаті буде менше пилу та більше повітря. Якщо і стелити килим, то біля ліжка.

• Якщо ліжко має високі ніжки, під ним буде легше зробити якісне прибирання.

• Продумайте зручні та місткі системи зберігання. Це допоможе завжди підтримувати порядок. Також варто передбачити невеличкі шухляди чи тумбочки біля самого ліжка.

• Продумайте вентиляцію кімнати. Це може бути припливно-витяжна вентиляція, просто відкрите вікно, або фільтри на вікнах. Також варто мати зволожувач повітря.



