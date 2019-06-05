5 порад для зручної спальні

Спальня – це особливе місце в домі. Саму тут ми відпочиваємо та набираємось сил. Ніякої бурхливої діяльності, тільки спокій та затишок. Тому дизайн цієї кімнати, з одного боку, створити набагато простіше, ніж в інших приміщеннях. А з іншого – треба підійти до цього питання з усією відповідальністю.
Чому простіше? Тому що, створюючи дизайн спальні, можна побути егоїстом, в гарному сенсі цього слова. Адже не треба враховувати вподобання усієї сім’ї та навіть гостей, як, наприклад, у вітальні. Важливо, щоб ця кімната буда зручною та гарною тільки для одного або двох людей. Це спрощує пошук найліпшого естетичного та функціонального рішення.
Але щоб спальня повністю задовольняла своїх власників, важливо продумати деякі деталі. Ми виділили 5 аспектів, як створити зручний та гарний інтер’єр спальні.
Чисте повітря та зручно розкладені речі – це запорука якісного відпочинку та швидких зборів зранку. Дуже важливо, щоб в спальні було свіже повітря та приємна атмосфера. І це залежить не тільки від частоти прибирання, але і від інтер’єрних рішень.
Більше фото цієї спальні ві знайдете в нашому проекті за посиланнам. А ось декілька пунктів, що допоможуть зберігати чистоту.
• Не використовуйте суцільний килим на всю площу кімнати. Краще залишити відкритим гарний паркет чи ламінат. Так в кімнаті буде менше пилу та більше повітря. Якщо і стелити килим, то біля ліжка.
• Якщо ліжко має високі ніжки, під ним буде легше зробити якісне прибирання.
• Продумайте зручні та місткі системи зберігання. Це допоможе завжди підтримувати порядок. Також варто передбачити невеличкі шухляди чи тумбочки біля самого ліжка.
• Продумайте вентиляцію кімнати. Це може бути припливно-витяжна вентиляція, просто відкрите вікно, або фільтри на вікнах. Також варто мати зволожувач повітря.
Ліжко – це головний предмет в спальні, і він повинен бути зручним. Тому на пошуки підхожого ліжка не треба жалкувати часу та бюджету. А економити можна на другорядних елементах.
Звертайте увагу на висоту конструкції, чи не виглядають тверді частини каркасу з матраца, через які можна забитись. Навіть якщо спальня невелика, вона, скоріш за все, вмістить ліжко повноцінного розміру, залежно від ваших потреб. В цьому випадку не жалкуйте простору.
Також важливо правильно вибрати матрац. Рекомендується вбирати таку жорсткість матрацу, яка буде зручною саме для вас. Немає якогось сталого показника жорсткості для здорового сну, все дуже індивідуально. І на останок, подумайте про узголів’я. Воно дуже прикрасить вашу кімнату та додасть зручності.
В спальні потрібне місце не лише для сну, але і для того, щоб усамітнитись та поринути у власні роздуми. Для цього дуже знадобиться зручне місце для сидіння. Це може бути канапа, крісло чи невеликий столик зі стільцем. А якщо на це не вистачає площі, то затишне місце для релаксації можна влаштувати, наприклад, на підвіконні.
Письмовий стіл, на якому можна встановити ноутбук, дакож гарне рішення, якщо це дозволяє площа кімнати.
Більше фото цієї кімнати ви знайдете тут.
Такі дрібниці, як гарне покривало, свічки та інше створюють приємну атмосферу та затишок. Продумайте, який текстиль буде в спальні. Добре, коли постільна білизна також поєднується з дизайном спальні. Якщо вам подобаються напівпрозорі легкі фіранки на вікнах, вішайте їх, але доповніть важкими гардинами чи рулонними шторами, які зможуть при потребі створити напівтемряву.
Для зручності та естетики кімнати влаштовується декілька джерел світла. Це може бути основне освітлення на стелі та додаткове світло, біля ліжка та в інших місцях, де це потрібно. До речі, краще розташовувати світильник на стелі по периметру кімнати чи відповідно до периметра ліжка, але не по центру, куди буде постійно падати погляд. Так світло буде максимально розсіянням та не сліпитиме очі.
Вибирайте ту гаму, що приємна для ваших очей. Тут немає чітких правил, якій колір підходить для спальні, а який ні. Але враховуйте, що дизайн повинен бути таким, що розслаблює та заспокоює. Також за допомогою кольору можна вирівнювати пропорції кімнати, візуально піднімати стелю та розширювати простір.
Повний огляд цієї квартири в стилі арт-деко ви знайдете тут. Для невеликих кімнат рекомендується вибирати світлі, пудрові відтінки. А для великих – за вподобанням. Стіна, що за ліжком, зазвичай акцентна. На ній може бути більш яскравий колір та активна фактура.
Ці нехитрі поради допоможуть вам створити зручну та затишну спальню, яка буде подобатись вам дуже довгий час.