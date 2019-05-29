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Як створити інтер’єр в індустріальному стилі?

Марина Янченкова Марина Янченкова
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Стиль лофт бере свій початок з індустріальних кварталів Нью-Йорку, коли в 1940 роках багато горішніх приміщень фабрик почати використовувати як творчі майстерні. Пізніше такі приміщення стали більш облаштованими та модними. Вони стали символом свободи, незалежності та творчого способу життя. Цей стиль отримав назву «лофт», тобто «горище», в честь місця свого розташування. Дух цього стилю та його характерні елементи можна втілити і у звичайній квартирі чи будинку. Такий стиль прийнято називати індустріальним. Про те, з чого він складається, та як його втілити в жилому помешканні, читайте в цій статті.

1. Відкритий простір

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Для лофт інтер’єру потрібно багато місця. Він не може тулитися в тісноті. Бажано, щоб і саме приміщення мало велику площу. До того ж, відчуття просторості досягається за допомогою інтер’єрних прийомів, наприклад, завдяки об’єднанню простору. Можна повністю позбутися усіх перегородок, а можна об’єднати лише вітальню, кухню та коридор.

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Постора спальня з елементами стилю лофт.

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У відкритому просторі важливе правильне зонування. Воно допомагає досягти впорядкованості інтер’єру та зробити його затишним. Для зонування використовують прозорі, або скляні перегородки, локальне освітлення та певне розташування меблів. Також можна зонувати простір вертикально, якщо це дозволяє висота стелі. Спальня або кабінет можуть зручно розташуватись на другому поверсі. Це заощаджує простір та додає відчуття приватності.

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British Standard by Plain English
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Зонування за допомогою розташування меблів та освітлення.

2. Багато світла

SAHAI ELIXIR, Mouret Arquitectura Mouret Arquitectura Їдальня
Mouret Arquitectura
Mouret Arquitectura

Згадаймо, що історично в лофт інтер’єрах були великі, призначені для технічних цілей, вікна. Вони заливали простір світлом та відкривали промислові краєвиди. В сучасному індустріальному інтер’єрі бажано відтворити цю деталь, наскільки це дозволяє будівля. Можна подовжити вікно до підлоги, або об’єднати кімнату з лоджією. 

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Egue y Seta
Egue y Seta

Також важливо те, яка саме рама на вікнах. Вона може бути дерев’яною або з більш сучасного матеріалу, переважно темного кольору. В індустріальному інтер’єрі вікна темні. До того ж вони відкриті. Їх не ховають важкі штори чи хитромудре драпірування.

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3. «Технічні» матеріали оздоблення

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SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Від самого початку в лофт інтер’єрі зовсім не було оздоблення. Стіни залишались такими, як є. Їм просто не надавали значення. Зараз ситуація трохи інша. Ми надаємо великого значення оздобленню в лофті, але намагаємося максимально відтворити ту атмосферу. 

SALAS, Arquiteta Joana Monteiro Arquiteta Joana Monteiro Вітальня
Arquiteta Joana Monteiro
Arquiteta Joana Monteiro

Цегла, бетон, будь-які інші матеріали, що зазвичай ховають за фарбою або шпалерами. В даному випадку ховати нічого не треба. Звичайно, в сучасному інтер’єрі створюється імітація цих матеріалів, або ж вони облагороджуються. Але на вигляд – такі самі. Те ж стосується стелі. На ній можуть проходити комунікації та проводка самим помітним чином.

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Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

Дерево та плитка під бетон у ванні.

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FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

Столик під умивальником з необробленного срубу дерева.

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MIDE architetti
MIDE architetti

Еклектичне поєднання стилю лофт та рустік.

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MOCOLOCCO
MOCOLOCCO

Але в стандартній квартирі з невеликою висотою стелі все по-іншому, громіздкі конструкції «з’їдають» простір. Тому стеля оформлюється просто та нейтрально. Максимум, по ній може проходити зовнішня проводка або декоративні балки.

4. Меблі

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studio_BAT
studio_BAT

Тут можна дати волю фантазії та поєднувати різні предмети. Адже індустріальний стиль передбачає еклектичний мікс старого та нового, бюджетного та люксового, а також предмети різних стилів. Стиль лофт є таким, що по ньому важко судити про матеріальні статки власника. Тут не хизуються чимось люксовим та дорогим, та водночас не дотримуються жорсткої економії. Це стиль, який пропагує байдужість до класового розділення за матеріальними статками.

Loft IL Interior Вітальня Цегла
IL Interior
IL Interior

Це помітно у всьому, в тому числі і в виборі меблів. Вони можуть бути оббиті оксамитом чи шкірою, а можуть бути відсутні зовсім. Наприклад, замість ліжка достатньо широкого матраца. А роль стільців можуть виконувати бочки чи інші стилізовані предмети.

Широко використовуються відкриті стелажі. Вони зонують простір або просто прикрашають його. Каркаси з металу чорного кольору є впізнаваною рисою лофт інтер’єру. Це основа для стелажів та меблів, а також перегородок. Серед матеріалів корпусних меблів – дерево, метал, скло, пластик. Текстиль використовується дозовано. Переважно це натуральні тканини та хутро.

5. Прикраси та декор

LAZER LC, TRES MAIS arquitetura TRES MAIS arquitetura Будинки
TRES MAIS arquitetura
TRES MAIS arquitetura

Якась родзинка повинна бути в кожному інтер’єрі, навіть в індустріальному. Але таких акцентів повинно бути небагато. Це може бути цікаве художнє полотно, або чорно-біле фото, що має для власника якесь особисте значення. Дуже стильно виглядають амбарні або загальновживані предмети в жилому інтер’єрі. Наприклад, металевий банківський комод з підписами на ящичках або вуличний ліхтар. До речі, живі рослини також мають місце в такому приміщенні. Але нехай це будуть великі підлогові квіти.

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Artlike
Artlike

Використання різних світильників, з чорного металу та хромовані.

Тренди інтер'єру 2019 року

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