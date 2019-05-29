Як створити інтер’єр в індустріальному стилі?

Це помітно у всьому, в тому числі і в виборі меблів. Вони можуть бути оббиті оксамитом чи шкірою, а можуть бути відсутні зовсім. Наприклад, замість ліжка достатньо широкого матраца. А роль стільців можуть виконувати бочки чи інші стилізовані предмети.

Широко використовуються відкриті стелажі. Вони зонують простір або просто прикрашають його. Каркаси з металу чорного кольору є впізнаваною рисою лофт інтер’єру. Це основа для стелажів та меблів, а також перегородок. Серед матеріалів корпусних меблів – дерево, метал, скло, пластик. Текстиль використовується дозовано. Переважно це натуральні тканини та хутро.