Як облаштувати дитячу кімнату

Облаштування дитячої кімнати – непроста задача. Адже інтер’єр повинен подобатись і батькам, і дитині. Також він повинен «рости» разом з дитиною, відповідати її потребам та інтересам. В цій статті ви знайдете поради, як правильно облаштувати дитячу кімнату, та побачите фото гарних інтер’єрів, де все це застосовано.
Мала дитина весь час стикається з обмеженнями та правилами, чого їй не можна робити. Але ж в межах дитячої батьки в змозі все облаштувати так, щоб дитина могла бігати, грати та творити без зайвих заборон та без небезпек. Як це зробити? Віддавайте пріоритет простору. Адже це необхідна умова для свободи руху та для ігор. Наприклад, можна відмовитись від великих шаф та цим звільнити простір для ігор на підлозі.
Необхідна ергономічність. Відповідно віку та зросту дитини, потрібно влаштувати полички та ящики так, щоб вона могла самостійно до них дотягнутись. Так є більша ймовірність, що іграшки будуть прибрані, а ліжко застелене.
Також не варто використовувати дорогі та мазкі матеріали оздоблення. Краще за все показують себе пофарбовані стіни, які можна мити, або оновлювати, панелі та прості шпалери. А ось що стосується меблів, то не слід економити на їх якості, адже вони будуть випробувані на міцність.
Дитина дуже швидко виростає. Змінюються її потреби та смаки. Тому ідея зробити один інтер’єр, який був би завжди актуальним, може здаватись неможливою. Щось змінювати дійсно прийдеться. І все ж є сенс в тому, щоб зробити один капітальний ремонт на багато років. Але не аби який, а розумний ремонт. Такий, що зможе трансформуватися та приймати нові образи безліч разів. Це дозволить заощадити гроші та час.
Основа такого розумного інтер’єру нейтральна. Це можуть бути однотонні стіни спокійного відтінку. Якщо вони будуть пофарбовані, то відтінок можна буде по бажанню легко змінити, поклавши новий шар фарби. Зі шпалерами трохи важче, але їх також можна вважати практичними для дитячої. А ось декор може бути самим різноманітним та відповідним до віку дитини.
Використовуйте меблі трансформери. Наприклад, комод з накладками для пеленального столику. Згодом його можна використовувати як звичайний комод. Або дитячі ліжка, які «ростуть» разом з дитиною. Вибирайте міцні меблі, адже вони повинні прослужити довго.
Чому б не дозволити дитині брати активну участь в оформленні своєї кімнати, навіть якщо її смаки не збігаються з батьківськими? Їй це обов’язково сподобається. Залежно від віку дитини, вона може сама вибирати матеріали оздоблення та меблі, або, якщо вона менша, лише декор та текстиль. Скоріш за все, при участі дитини інтер’єр вийде більш яскравим та сміливим. І це добре.
Вона може сказати
хочу жовту стіну.
Або
хочу вігвам.
Це дуже важливий пункт, адже від нього залежить зручність всього інтер’єру та здоров’я дитини. Щоб кімната була комфортною, особливо для немовлят, потрібно подбати про зволоження повітря та систему вентиляції. Кондиціонери не підходять, бо створюють протяги. Для школярів потрібне зручне місце для навчання. Стіл та стілець повинні відповідати зросту дитини. Те саме стосується і ліжка. Правильна довжина, зручний матрац – це запорука здорового сну.
Загальне освітлення повинно бути доповнене функціональним: над письмовим столом, а також за потребою і в інших місцях. Для малюків використовується більш розсіяне світло, яке не сліпило б в очі. А для школярів – більш яскраве, адже воно потрібно їм для зручного навчання.
Використовуйте натуральні та не токсичні матеріали оздоблення та меблів. Краще віддавати перевагу перевіреним виробникам. Адже навіть деревинні меблі можуть містити токсичний клей. Найкращі матеріали – це пробка, дерево, кераміка, натуральні тканини. А від скла, металу та каменю варто відмовитись. Адже ці матеріали холодні та несуть в собі потенційну небезпеку.
Робіть дитячу кімнату просторою та зручною, час від часу змінюйте інтер’єр, залучайте до цього дитину та не забувайте про гігієну простору. Тоді дитяча буде дійсно гарною та зручною.