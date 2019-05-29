Ваш браузер застарілий.

Щоб отримати кращий досвід роботи з нашими дизайнами, завантажте інші браузери безкоштовно. Просто натисніть на значок!

Приміщення
фахівці
Журнал
DIY
Стати фахiвцем
Преміум
Вийти з аккаунта

Як облаштувати дитячу кімнату

Марина Янченкова Марина Янченкова
Projeto 78 | Quarto de Bebé Alcochete, maria inês home style maria inês home style Дитяча кімната
Loading admin actions …

Облаштування дитячої кімнати – непроста задача. Адже інтер’єр повинен подобатись і батькам, і дитині. Також він повинен «рости» разом з дитиною, відповідати її потребам та інтересам. В цій статті ви знайдете поради, як правильно облаштувати дитячу кімнату, та побачите фото гарних інтер’єрів, де все це застосовано.

1. Подаруйте дитині свободу.

UI026, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Дитяча кімната
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Мала дитина весь час стикається з обмеженнями та правилами, чого їй не можна робити. Але ж в межах дитячої батьки в змозі все облаштувати так, щоб дитина могла бігати, грати та творити без зайвих заборон та без небезпек. Як це зробити? Віддавайте пріоритет простору. Адже це необхідна умова для свободи руху та для ігор. Наприклад, можна відмовитись від великих шаф та цим звільнити простір для ігор на підлозі.

Дизайн интерьера квартиры в Киеве, Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дитяча кімната
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

Необхідна ергономічність. Відповідно віку та зросту дитини, потрібно влаштувати полички та ящики так, щоб вона могла самостійно до них дотягнутись. Так є більша ймовірність, що іграшки будуть прибрані, а ліжко застелене.

З двух в одну, "EDS" Exclusive Design Solutions 'EDS' Exclusive Design Solutions Дитяча кімната
<q class='-first'>EDS</q> Exclusive Design Solutions
"EDS" Exclusive Design Solutions

Також не варто використовувати дорогі та мазкі матеріали оздоблення. Краще за все показують себе пофарбовані стіни, які можна мити, або оновлювати, панелі та прості шпалери. А ось що стосується меблів, то не слід економити на їх якості, адже вони будуть випробувані на міцність.

2. Зробіть інтер’єр по віку

Дизайн интерьера квартиры в стиле американской неоклассике. Киев ЖК "Новопечерские Липки", Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Спальня хлопчиків
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

Дитина дуже швидко виростає. Змінюються її потреби та смаки. Тому ідея зробити один інтер’єр, який був би завжди актуальним, може здаватись неможливою. Щось змінювати дійсно прийдеться. І все ж є сенс в тому, щоб зробити один капітальний ремонт на багато років. Але не аби який, а розумний ремонт. Такий, що зможе трансформуватися та приймати нові образи безліч разів. Це дозволить заощадити гроші та час.

Дизайн проект Дуплексу в Скандинавському стилі в с. Гатне (137 кв. м), Artlike Artlike Дитяча кімната
Artlike
Artlike

Основа такого розумного інтер’єру нейтральна. Це можуть бути однотонні стіни спокійного відтінку. Якщо вони будуть пофарбовані, то відтінок можна буде по бажанню легко змінити, поклавши новий шар фарби. Зі шпалерами трохи важче, але їх також можна вважати практичними для дитячої. А ось декор може бути самим різноманітним та відповідним до віку дитини.

MR. VIKAS SHAH, Urbane Storey Urbane Storey Дитяча кімната
Urbane Storey
Urbane Storey

Використовуйте меблі трансформери. Наприклад, комод з накладками для пеленального столику. Згодом його можна використовувати як звичайний комод. Або дитячі ліжка, які «ростуть» разом з дитиною. Вибирайте міцні меблі, адже вони повинні прослужити довго.

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

3. Дозвольте дитині вибирати

Дизайн интерьера Киев ЖК "Покровский Посад", Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дитяча кімната
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

Чому б не дозволити дитині брати активну участь в оформленні своєї кімнати, навіть якщо її смаки не збігаються з батьківськими? Їй це обов’язково сподобається. Залежно від віку дитини, вона може сама вибирати матеріали оздоблення та меблі, або, якщо вона менша, лише декор та текстиль. Скоріш за все, при участі дитини інтер’єр вийде більш яскравим та сміливим. І це добре.

Child's room, Оксана Мухина Оксана Мухина Дитяча кімната
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Вона може сказати хочу жовту стіну.

Quarto de Criança, YS PROJECT DESIGN YS PROJECT DESIGN Спальня хлопчиків
YS PROJECT DESIGN
YS PROJECT DESIGN

Або хочу вігвам.

4. Подбайте про гігієну дитячої.

Дизайн интерьера квартиры в стиле американской неоклассике. Киев ЖК "Новопечерские Липки", Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дитяча кімната
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

Це дуже важливий пункт, адже від нього залежить зручність всього інтер’єру та здоров’я дитини. Щоб кімната була комфортною, особливо для немовлят, потрібно подбати про зволоження повітря та систему вентиляції. Кондиціонери не підходять, бо створюють протяги. Для школярів потрібне зручне місце для навчання. Стіл та стілець повинні відповідати зросту дитини. Те саме стосується і ліжка. Правильна довжина, зручний матрац – це запорука здорового сну.

homify Дитяча кімната
homify
homify

Загальне освітлення повинно бути доповнене функціональним: над письмовим столом, а також за потребою і в інших місцях. Для малюків використовується більш розсіяне світло, яке не сліпило б в очі. А для школярів – більш яскраве, адже воно потрібно їм для зручного навчання.

PRZYTULNY DOM NA WZGÓRZU, malee malee Дитяча кімната
malee
malee

Використовуйте натуральні та не токсичні матеріали оздоблення та меблів. Краще віддавати перевагу перевіреним виробникам. Адже навіть деревинні меблі можуть містити токсичний клей. Найкращі матеріали – це пробка, дерево, кераміка, натуральні тканини. А від скла, металу та каменю варто відмовитись. Адже ці матеріали холодні та несуть в собі потенційну небезпеку.

Робіть дитячу кімнату просторою та зручною, час від часу змінюйте інтер’єр, залучайте до цього дитину та не забувайте про гігієну простору. Тоді дитяча буде дійсно гарною та зручною.

Що вам найбільше сподобалось у статті?

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

Останні статті

Edit SEO element

homify - змініть свій будинок

4.5

Переглядайте мільйони фотографій за допомогою програми homify!

СКАЧАТИ БЕЗКОШТОВНО APP
Ні, дякую