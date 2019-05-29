Як облаштувати дитячу кімнату

Використовуйте натуральні та не токсичні матеріали оздоблення та меблів. Краще віддавати перевагу перевіреним виробникам. Адже навіть деревинні меблі можуть містити токсичний клей. Найкращі матеріали – це пробка, дерево, кераміка, натуральні тканини. А від скла, металу та каменю варто відмовитись. Адже ці матеріали холодні та несуть в собі потенційну небезпеку.

Робіть дитячу кімнату просторою та зручною, час від часу змінюйте інтер’єр, залучайте до цього дитину та не забувайте про гігієну простору. Тоді дитяча буде дійсно гарною та зручною.