Інтер’єр зони відпочинку на фабриці

Цегляні стіни, не сховані комунікації та брутальні елементи декору доречно доповнюють індустріальність самої будівлі. А велика кількість дерева, живих рослин та стриманих скандинавських візерунків додають зоні відпочинку теплого затишку. Навіть є необроблені пеньки, які можна використовувати як стільці. Кашпо для квітів та настінні прикраси з макраме нагадують про безтурботність та літній відпочинок. Таке поєднання різних стилів утворює затишний дизайн, в якому кожний може розслабитися.

Зона відпочинку включає в себе простір, де можна дивитись фільми на проекторі чи проводити лекції, мастер-класи та інше. Також ця зона може стати неформальним конференц-залом. Місця для сидіння виконані у вигляді великих дерев’яних сходинок. Великі подушки роблять її по-домашньому зручною. Крісла-подушки, меблі з ротангу та великі пуфи різні на вигляд. Тому кожен може вибрати собі «своє» містечко.

Оригінал цього проекту від Interior Designers & Decorators ви знайдете за посилання.