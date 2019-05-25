Інтер’єр зони відпочинку на фабриці

Гарна та творчо оформлена кімната відпочинку – це приємний бонус для кожного робітника. Провідні компанії світу не шкодують зусиль на обладнання зручного м’ясця, де можна відпочити та поспілкуватись, а потім з новими силами повернутись до роботи. Сьогодні ми розкажемо вам про один проект зони відпочинку на фабриці.
Цей інтер’єр представляє собою мікс індустріального і скандинавського стилю з часткою хіпуючих 70-х. В ньому є багато темних елементів. Сміливо використовується графітовий чорний відтінок та перегородки з чорного металу, які розділяють простір на зони. Навіть стеля в цьому проекті чорна. Але це лише додає затишку та робить приміщення камерним.
Адже таке оформленні найкращим чином відповідає духу цього місця. Елементи стилю лофт відображають незалежність від стереотипів та творчий підхід до роботи. Філософія «hyggo», яка помітна в скандинавському затишку інтер’єру, говорить про задоволення та радість від простого теплого відпочинку та приємного спілкування.
Цегляні стіни, не сховані комунікації та брутальні елементи декору доречно доповнюють індустріальність самої будівлі. А велика кількість дерева, живих рослин та стриманих скандинавських візерунків додають зоні відпочинку теплого затишку. Навіть є необроблені пеньки, які можна використовувати як стільці. Кашпо для квітів та настінні прикраси з макраме нагадують про безтурботність та літній відпочинок. Таке поєднання різних стилів утворює затишний дизайн, в якому кожний може розслабитися.
Зона відпочинку включає в себе простір, де можна дивитись фільми на проекторі чи проводити лекції, мастер-класи та інше. Також ця зона може стати неформальним конференц-залом. Місця для сидіння виконані у вигляді великих дерев’яних сходинок. Великі подушки роблять її по-домашньому зручною. Крісла-подушки, меблі з ротангу та великі пуфи різні на вигляд. Тому кожен може вибрати собі «своє» містечко.
Оригінал цього проекту від Interior Designers & Decorators ви знайдете за посилання.
Кухня та обідня зона також оформлена здебільше чорним кольором. Її прикрашають широкі дизайнерські світильники, які нагадують широкополі шляпи. Вони підвішені над обіднім столом. Ще один варіант гарної чорної кухні дивіться за посилання. Цікаво, що це саме один великий стіл, а не декілька маленьких. Така обідня зона наче запрошує усіх робітників по-сімейному зібратись разом. Звичайно є і інші столи, які розраховані на декількох або одного.
Велике розмаїття декору робить цей інтер’єр яскравим та обжитим. На фото зображений зимовий варіант оформлення. І хвойні гілки гарно компонуються з орнаментами килимів та подушок, а також з настінними картинами в коридорі. Більше ідей, як можна розташовувати декор в інтер'єрі, ви знайдете тут. Ще одна цікавинка – автомат моментального фото. А металеві перегородки – це місткі стелажі, які можна заповнювати книгами, журналами чи просто гарними предметами.
А далі – бонус. Добірка зон відпочинку в різних офісах на на підприємствах.
Зона відпочинку в одному приміщенні з робочими місцями.