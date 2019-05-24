Проект будинку в пудрових відтінках

Ця вітальня – простора та світла. Особливого шарму їй додає глянцева підлога білого кольору. Стіни пофарбовані в білий колір з легким відтінком рожевого. Саме такий відтінок використаний і для стін передпокоїв. Подібний за палітрою кольорів проект магазину одягу створили Архітектори інтер'єру в Capital Federal. Подробиці за посиланням. Ніжно-родевий диван є акцентом дизайну, як і темно-зелена софа. До речі, саме цей зелений відтінок був вибраний кольором 2019 року. Більше про це читайте тут.