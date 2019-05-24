Проект будинку в пудрових відтінках

Ці пудрові інтер'єри запам’ятовуються своєю ніжністю та свіжістю. В них гармонійно та зі смаком поєднуються як кольори, так і різні стилі. Подивімось, як саме можна побудувати дизайн на світлих пудових відтінках.
Ця вітальня – простора та світла. Особливого шарму їй додає глянцева підлога білого кольору. Стіни пофарбовані в білий колір з легким відтінком рожевого. Саме такий відтінок використаний і для стін передпокоїв. Подібний за палітрою кольорів проект магазину одягу створили Архітектори інтер'єру в Capital Federal. Подробиці за посиланням. Ніжно-родевий диван є акцентом дизайну, як і темно-зелена софа. До речі, саме цей зелений відтінок був вибраний кольором 2019 року. Більше про це читайте тут.
Інтер'єр цієї зони відпочинку за проектом нашої студії МАК Design також виконаний в легких пудрових відтінках: використаний колір слонової кістки, сіра, світло-коричнева за лавандова палітри. Яскравою плямоє є велика настінна картина. Мінімалістична обстановка дозволяє легко змінувати дизайн залежно від настрою. До того ж, підрові відтінки легко компанувати з предметами меблів та декору.
Цей об'єднанний простір кухні та вітальні також витриманий в світлих кольорах. В ньому немає дуже активних відтінків, проте загалом кімната не виглядає тьмяною. Використання скла, металевих поверхонь та м'якого текстилю наповнює цей інтер'єр у пудрових відтінках та оживляє його.
У 2019 році відчувається тенденція до більш сміливого використання кольорів. Два або три складних кольори можуть поєднуватись навіть в таких стриманих стилях, як мінімалізм, сканді та інші. В даному випадку такими акцентами є більш темні кольори з тіє самої пильно-рожевої гамми. Відчуття свіжості та легкості на цьому фото великою мірою створюється завдяки широким вікнам лоджії до підлоги.
На противагу іншим інтер'єрам, на цьому фото навіть меблі мають спокійний відтінок. Він може здаватись нейтральним. Але насправді це виразний принт та глибокий, хоча і світлий, колір, який гарно виглядає саме на однотонному фоні. Стіни кольору слонової кістки, а декор та мякі меблі – припиленного бардо з білим.
А ось другий ракурс цієї кімнати, де добре видно, як можна компанувати більш яскраві кольори з нейтральними пудровими. Кухня темно-теракотового кольору гармонійно пов'язана з білими стінами та мармуровим фартухом.
Ця кухня виконана в сіро-рожевій гаммі. В ній також застосовані еклектичні прийоми. Але за основу вибрана сучасна класика. Вона помітна в візерунку фартуха, фасадах меблів. Стіни пофарбовані в білий та сірий кольори. Підлога та стеля також білі. Обідня зона оформлена біля стіни з яскравим декором у вигляді стилізованих картин.
Використання золотих, металево-сірих відтінків наповнює кімнату розкішшю. Цей затишний інтер'єр досить простий та практичний за планувальним рішенням. Але завдяки декоративним прийомам він виглядає вишуканно та зовсім не буденно.
Прозорі стільці, білий довгий пуф та великий стіл з мармуровою стільницею саме й утворюють цю обідню зону. Над столом розташувались підвісні світильники під золото. До речі, золоті елементи досить часто зустрічаються в сучасному інтер’єрі. Це ніжки стола, контур фартуха, ручки дверей та фасадів, світильник у вітальні. Більш детально про цей інтер'єр ви можете дізнатись за цим посиланням.
Інтер'єр виконаний в нейтральній гаммі кольрів. В ньому переважають сірі та сизі відтінки. Виразними елементами є світильники та корпусні меблі. А ось ще декілька прикладів пудрових інтер'єрів.