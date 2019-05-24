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Проект будинку в пудрових відтінках

Марина Янченкова Марина Янченкова
영등포구 동부센트레빌 , 캐러멜라운지 캐러멜라운지 Вітальня
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Ці пудрові інтер'єри запам’ятовуються своєю ніжністю та свіжістю. В них гармонійно та зі смаком поєднуються як кольори, так і різні стилі. Подивімось, як саме можна побудувати дизайн на світлих пудових відтінках.

Вітальня

영등포구 동부센트레빌 , 캐러멜라운지 캐러멜라운지 Вітальня
캐러멜라운지
캐러멜라운지

Ця вітальня – простора та світла. Особливого шарму їй додає глянцева підлога білого кольору. Стіни пофарбовані в білий колір з легким відтінком рожевого. Саме такий відтінок використаний і для стін передпокоїв. Подібний за палітрою кольорів проект магазину одягу створили Архітектори інтер'єру в Capital Federal. Подробиці за посиланням. Ніжно-родевий диван є акцентом дизайну, як і темно-зелена софа. До речі, саме цей зелений відтінок був вибраний кольором 2019 року. Більше про це читайте тут.

Куточок для відпочинку

Зона відпочинку Марина Янченкова Кухня
Марина Янченкова
Марина Янченкова

Інтер'єр цієї зони відпочинку за проектом нашої студії МАК Design також виконаний в легких пудрових відтінках: використаний колір слонової кістки, сіра, світло-коричнева за лавандова палітри. Яскравою плямоє є велика настінна картина. Мінімалістична обстановка дозволяє легко змінувати дизайн залежно від настрою. До того ж, підрові відтінки легко компанувати з предметами меблів та декору.

Кухня та вітальня

Приватный будинок в с. Забір'я, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Кухня дизайнинтерьера
Дизайн студія <q>Porta Rossa</q>
Дизайн студія "Porta Rossa"

Цей об'єднанний простір кухні та вітальні також витриманий в світлих кольорах. В ньому немає дуже активних відтінків, проте загалом кімната не виглядає тьмяною. Використання скла, металевих поверхонь та м'якого текстилю наповнює цей інтер'єр у пудрових відтінках та оживляє його.

Лоджія

영등포구 동부센트레빌 , 캐러멜라운지 캐러멜라운지 Вітальня
캐러멜라운지
캐러멜라운지

У 2019 році відчувається тенденція до більш сміливого використання кольорів. Два або три складних кольори можуть поєднуватись навіть в таких стриманих стилях, як мінімалізм, сканді та інші. В даному випадку такими акцентами є більш темні кольори з тіє самої пильно-рожевої гамми. Відчуття свіжості та легкості на цьому фото великою мірою створюється завдяки широким вікнам лоджії до підлоги.

Диванна зона

Открытка из Милана, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Вітальня Дерево Дерев'яні
Design Studio Yuriy Zimenko
Design Studio Yuriy Zimenko

На противагу іншим інтер'єрам, на цьому фото навіть меблі мають спокійний відтінок. Він може здаватись нейтральним. Але насправді це виразний принт та глибокий, хоча і світлий, колір, який гарно виглядає саме на однотонному фоні. Стіни кольору слонової кістки, а декор та мякі меблі – припиленного бардо з білим.

Кухня

Открытка из Милана, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Кухня Дерево Дерев'яні
Design Studio Yuriy Zimenko
Design Studio Yuriy Zimenko

А ось другий ракурс цієї кімнати, де добре видно, як можна компанувати більш яскраві кольори з нейтральними пудровими. Кухня темно-теракотового кольору гармонійно пов'язана з білими стінами та мармуровим фартухом.

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Кухня

영등포구 동부센트레빌 , 캐러멜라운지 캐러멜라운지 Вітальня
캐러멜라운지
캐러멜라운지

Ця кухня виконана в сіро-рожевій гаммі. В ній також застосовані еклектичні прийоми. Але за основу вибрана сучасна класика. Вона помітна в візерунку фартуха, фасадах меблів. Стіни пофарбовані в білий та сірий кольори. Підлога та стеля також білі. Обідня зона оформлена біля стіни з яскравим декором у вигляді стилізованих картин.

Спальня

Дизайн квартиры . Стиль Контемпорари, Дизайнер Татьяна Волкова Дизайнер Татьяна Волкова Спальня
Дизайнер Татьяна Волкова
Дизайнер Татьяна Волкова

Використання золотих, металево-сірих відтінків наповнює кімнату розкішшю. Цей затишний інтер'єр досить простий та практичний за планувальним рішенням. Але завдяки декоративним прийомам він виглядає вишуканно та зовсім не буденно.

Обідня зона

영등포구 동부센트레빌 , 캐러멜라운지 캐러멜라운지 Кухня
캐러멜라운지
캐러멜라운지

Прозорі стільці, білий довгий пуф та великий стіл з мармуровою стільницею саме й утворюють цю обідню зону. Над столом розташувались підвісні світильники під золото. До речі, золоті елементи досить часто зустрічаються в сучасному інтер’єрі. Це ніжки стола, контур фартуха, ручки дверей та фасадів, світильник у вітальні. Більш детально про цей інтер'єр ви можете дізнатись за цим посиланням.

Ще одна спальня

UI031, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Спальня
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Інтер'єр виконаний в нейтральній гаммі кольрів. В ньому переважають сірі та сизі відтінки. Виразними елементами є світильники та корпусні меблі. А ось ще декілька прикладів пудрових інтер'єрів.

Салон краси

UI029, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Офіс
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Голуба дитяча

Дизайн интерьера квартиры в стиле американской неоклассике. Киев ЖК "Новопечерские Липки", Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Спальня хлопчиків
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua

Ніжно-рожева дитяча

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TGV Interiores
TGV Interiores

Рожевий + дерево в дизайні вітальні

청담 삼성1차 APT 20PY, 봄디자인 봄디자인 Вітальня
봄디자인
봄디자인

Ніжно-лавандові передпокої

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ImofoCCo – Fotografia Imobiliária
ImofoCCo - Fotografia Imobiliária

Білий та голубий в дизайні кухні

Hygge Life, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design Кухня
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

Пудрові відтінки в обідній зоні

2BHK COMPLETE RENOVATION , decorMyPlace decorMyPlace Їдальня Фанера
decorMyPlace
decorMyPlace
Проект будинку в пудрових відтінках

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