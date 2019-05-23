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Колір 2019 року за версією авторитетних видань

Марина Янченкова Марина Янченкова
Plantation Shutters - Dining Rooms, TWO Australia TWO Australia Їдальня
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Кожного року різні авторитетні видання вибирають кольори, які, на їхню думку, найкращим чином зображають світогляд та потреби сучасності, а також максимально розкривають красу інтер’єрів. Який саме відтінок стане ключовим в 2019 році, покаже час. А зараз ми можемо ознайомитись, що за відтінки стоять в п’ятірці лідерів.

Кораловий стілець на узголів'я в дитячій

Phong cách Art Deco và New York Style kết hợp trong thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Golden River, ICON INTERIOR ICON INTERIOR Дитяча кімната
ICON INTERIOR
ICON INTERIOR

1. Panton

Відтінок PANTONE 16-1546 Living Coral став кольором 2019 року. «Кольори можуть втілювати наш колективний досвід та зображати те, що відбувається в нашій глобальній культурі в цей проміжок часу», — говориться в прес-релізі Pantone. І дійсно, ніжний та життєрадісний кораловий колір підкреслює контраст між усім природнім та технологічним в нашому світі. Це відтінок оптимізму та радісного спокою. 

Коралова стіна та текстиль в дитячій

Moradia de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Дитяча кімната
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Його доречно використовувати в предметах декору, як додатковий колір в оформленні стін та в текстилі. Це повинно бути щось легке та сонячне: м’яка ковдра або килим з довгим ворсом, декоративна подушка тощо. Тут ви знайдете декілька вишуканих прикладів того, як можуть прикрасити кімнату коври, в тому числі і коралового відтінку.

Стіна відтінку Night Watch

homify Спальня
homify
homify

2. PPG

Американська лакофарбова компанія назвала кольором 2019 року відтінок Night Watch. Цей темно-зелений колір є глибокою та умиротвореною базою для створення певного настрою в інтер’єрі. Реліз PPG вказує, що відтінок Нічний дозор «може допомогти відчути себе здоровим та спокійним, а решті декору та кімнатним рослинам – вигідно показати себе».

Горішня кімната з відтінком Night Watch

Chambre T, Alexa Cavellec Alexa Cavellec Спальня
Alexa Cavellec
Alexa Cavellec

Глибокий зелений підійде для стін спальні або вітальні. Особливо гарно він компонується з прозорими та невагомими фіранками, а також з дерев’яними виробами. 

Стільці відтінку Blueprint S470-5

Dom w Wilanowie , 3deko 3deko Їдальня
3deko
3deko

3. Behr

Американський бренд Behr вдруге в історії називає колір року. В 2019-му це Blueprint S470-5 — «вишуканий синій с достатньою кількістю глибини та яскравості». Цей колір досить звичний для наших очей і він нагадує про грозовий день, океан та пелюстки евкаліпта. Це відтінок, який кличе додому після важкого дня. Він розслабляє та заспокоює своєю приглушеною синьо-зеленою палітрою. В ньому відчувається надійність та сталість, яку ми так шукаємо в світі.

Дивани відтінку Blueprint S470-5

Дизайн проект в сучасному стилі м. Чернігів (117 кв. м), Artlike Artlike Вітальня
Artlike
Artlike

Відтінок Blueprint S470-5 може стати гідною заміною таким базовим кольорам, як сірий, або білий. Він легко об’єднує всі предмети в кімнаті в єдину та цілісну картину. В поєднанні з теплими та темними кольорами, синій стає активним та яскравим. А коли в інтер’єрі присутні білі та інші світлі відтінки, той самий синій стає легким та відсвіжним. А на прикладі цього проекту ви можете побачити, як глибокий синій пасує з дерев'яними елементами.

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Стіна відтінку Metropolitan AF-690

文心大國民, 思維空間設計 思維空間設計 Спальня
思維空間設計
思維空間設計

4. Benjamin Moore

Виробник фарб Benjamin Moore назвав кольором року прохолодний сіро-голубий. «Складний та безтурботний, відтінок Metropolitan AF-690 випромінює красу та рівновагу». Це колір спокою, втіхи та споглядання. Він наповнює інтер’єр приємною літньою прохолодою, повітрям та затишком.

Спальня з відтінком Metropolitan AF-690

Casa "Cieloterra", Claude Petarlin Claude Petarlin Спальня Дерево Дерев'яні
Claude Petarlin
Claude Petarlin

Це ідеальна база для спальні чи дитячої кімнати. Цим кольором можна оздобити не тільки стіни, але також стелю. Він однаково гарно поєднується і з масивними м’якими меблями, і з скляним столиком чи стільцями. А про те, як теплий теракотовый відтінок може прикрасити офіс, дивіться тут.

Диван відтінку Cavern Clay SW 770

Spiralweinkeller, JMF JMF Винні підвали
JMF
JMF

5. Sherwin-Williams

Відтінком року від компанії Sherwin-Williams став Cavern Clay SW 770. Це теплий теракотовий, який ніби засвічений промінням сонця на заході. В релізі Sherwin-Williams відмічається, що « Cavern Clay зображає безкрайню свободу та нерозвідані горизонти».

Узголів'я ліжка в відтінку Cavern Clay SW 770

Apartamento Fênix, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Спальня
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Цей колір ідеально пасує з дерев’яними меблями, шкіряною оббивкою та червоною цеглою. Він ніби створений для сусідства ж живими рослинами, предметами з соломи та ротангу. Cavern Clay привносить затишок та тепло в будь-який простір. Він підійде для створення інтер’єру в колоніальному, сучасному стилі та для створення атмосфери 70-х. Особливо гарно пасує на кухні чи вітальні.

Відтінок Cavern Clay SW 770 в оформлені їдальні

homify Їдальня
homify
homify
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