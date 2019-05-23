Колір 2019 року за версією авторитетних видань

3. Behr

Американський бренд Behr вдруге в історії називає колір року. В 2019-му це Blueprint S470-5 — «вишуканий синій с достатньою кількістю глибини та яскравості». Цей колір досить звичний для наших очей і він нагадує про грозовий день, океан та пелюстки евкаліпта. Це відтінок, який кличе додому після важкого дня. Він розслабляє та заспокоює своєю приглушеною синьо-зеленою палітрою. В ньому відчувається надійність та сталість, яку ми так шукаємо в світі.