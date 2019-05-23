Колір 2019 року за версією авторитетних видань

Кожного року різні авторитетні видання вибирають кольори, які, на їхню думку, найкращим чином зображають світогляд та потреби сучасності, а також максимально розкривають красу інтер’єрів. Який саме відтінок стане ключовим в 2019 році, покаже час. А зараз ми можемо ознайомитись, що за відтінки стоять в п’ятірці лідерів.
1. Panton
Відтінок PANTONE 16-1546 Living Coral став кольором 2019 року. «Кольори можуть втілювати наш колективний досвід та зображати те, що відбувається в нашій глобальній культурі в цей проміжок часу», — говориться в прес-релізі Pantone. І дійсно, ніжний та життєрадісний кораловий колір підкреслює контраст між усім природнім та технологічним в нашому світі. Це відтінок оптимізму та радісного спокою.
Його доречно використовувати в предметах декору, як додатковий колір в оформленні стін та в текстилі. Це повинно бути щось легке та сонячне: м’яка ковдра або килим з довгим ворсом, декоративна подушка тощо. Тут ви знайдете декілька вишуканих прикладів того, як можуть прикрасити кімнату коври, в тому числі і коралового відтінку.
2. PPG
Американська лакофарбова компанія назвала кольором 2019 року відтінок Night Watch. Цей темно-зелений колір є глибокою та умиротвореною базою для створення певного настрою в інтер’єрі. Реліз PPG вказує, що відтінок Нічний дозор «може допомогти відчути себе здоровим та спокійним, а решті декору та кімнатним рослинам – вигідно показати себе».
Глибокий зелений підійде для стін спальні або вітальні. Особливо гарно він компонується з прозорими та невагомими фіранками, а також з дерев’яними виробами.
3. Behr
Американський бренд Behr вдруге в історії називає колір року. В 2019-му це Blueprint S470-5 — «вишуканий синій с достатньою кількістю глибини та яскравості». Цей колір досить звичний для наших очей і він нагадує про грозовий день, океан та пелюстки евкаліпта. Це відтінок, який кличе додому після важкого дня. Він розслабляє та заспокоює своєю приглушеною синьо-зеленою палітрою. В ньому відчувається надійність та сталість, яку ми так шукаємо в світі.
Відтінок Blueprint S470-5 може стати гідною заміною таким базовим кольорам, як сірий, або білий. Він легко об’єднує всі предмети в кімнаті в єдину та цілісну картину. В поєднанні з теплими та темними кольорами, синій стає активним та яскравим. А коли в інтер’єрі присутні білі та інші світлі відтінки, той самий синій стає легким та відсвіжним. А на прикладі цього проекту ви можете побачити, як глибокий синій пасує з дерев'яними елементами.
4. Benjamin Moore
Виробник фарб Benjamin Moore назвав кольором року прохолодний сіро-голубий. «Складний та безтурботний, відтінок Metropolitan AF-690 випромінює красу та рівновагу». Це колір спокою, втіхи та споглядання. Він наповнює інтер’єр приємною літньою прохолодою, повітрям та затишком.
Це ідеальна база для спальні чи дитячої кімнати. Цим кольором можна оздобити не тільки стіни, але також стелю. Він однаково гарно поєднується і з масивними м’якими меблями, і з скляним столиком чи стільцями. А про те, як теплий теракотовый відтінок може прикрасити офіс, дивіться тут.
5. Sherwin-Williams
Відтінком року від компанії Sherwin-Williams став Cavern Clay SW 770. Це теплий теракотовий, який ніби засвічений промінням сонця на заході. В релізі Sherwin-Williams відмічається, що « Cavern Clay зображає безкрайню свободу та нерозвідані горизонти».
Цей колір ідеально пасує з дерев’яними меблями, шкіряною оббивкою та червоною цеглою. Він ніби створений для сусідства ж живими рослинами, предметами з соломи та ротангу. Cavern Clay привносить затишок та тепло в будь-який простір. Він підійде для створення інтер’єру в колоніальному, сучасному стилі та для створення атмосфери 70-х. Особливо гарно пасує на кухні чи вітальні.