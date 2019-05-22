Тренди інтер'єру 2019 року

Особливою прихильністю дизайнерів буде користуватися саме світле, вибілене дерево. З його допомогою створюються повітряні, просторі інтер’єри. Таке дерево використовується для підлоги, настінних панель та для корпусних меблів.Якщо говорити про еко-стиль, дерево є його основою. А додаткові матеріали – це пробка, льон, мішковина, бавовна, шерсть, папір та шкіра. Доповніть такий інтер’єр виробами з ротангу та великою кількістю живих кімнатних рослин.

Бетон, мармур та камінь також не втрачають своїх позицій в інтер’єрі 2019 року. Ці матеріали широко використовуються в дизайні кухні та ванної. Але, по зрівнянні з минулим роком, вони представленні в більш контрастному та яскравому оформленні.