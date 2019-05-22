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Тренди інтер'єру 2019 року

Марина Янченкова Марина Янченкова
Дизайн интерьера Киев. Дизайн интерьера квартиры в неоклассическом стиле. , Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Ванна кімната
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Кожний рік приносить нам щось нове та свіже в оформленні інтер'єрів. Що стане такими новинками в цьому році, достеменно стане відомо лише згодом, коли можна буде підбити підсумки на порозі нового року. Але вже зараз ми можемо чітко помітити яскраві тенденції та представити топ-6 трендів 2019 року

Стиль арт-деко

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Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
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  1. Арт-деко

Гламур цього стилю поєднує в собі сучасність та вінтажні елементи 20-х років. Це яскравий та вишуканий стиль, який важко назвати скромним. Він жив поряд з затишним сканді та стриманим мінімалізмом декілька останніх років, а в 2019 очікується великий сплеск його популярності.

Дерево і інтер'єрі спальні

UI028, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Спальня
YOUSUPOVA
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2. Натуральні матеріали

Природні матеріали, особливо дерево, широко використовуються в інтер’єрі 2019 року в найрізноманітніших стилях: вище згаданому арт-деко, еко-стилі, сканді, італійському тощо. Про це один проект, де багато дерева, дивіться тут.

Світла спальня

homify Спальня
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Особливою прихильністю дизайнерів буде користуватися саме світле, вибілене дерево. З його допомогою створюються повітряні, просторі інтер’єри. Таке дерево використовується для підлоги, настінних панель та для корпусних меблів.Якщо говорити про еко-стиль, дерево є його основою. А додаткові матеріали – це пробка, льон, мішковина, бавовна, шерсть, папір та шкіра. Доповніть такий інтер’єр виробами з ротангу та великою кількістю живих кімнатних рослин.

Бетон, мармур та камінь також не втрачають своїх позицій в інтер’єрі 2019 року. Ці матеріали широко використовуються в дизайні кухні та ванної. Але, по зрівнянні з минулим роком, вони представленні в більш контрастному та яскравому оформленні.

Меблі в стилі 70-х

UI028, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Вітальня
YOUSUPOVA
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3. Шик 70-х років

Яскраві та активні кольори цього стилю, а точніше епохи в історії інтер’єру, є трендом 2019 року. Особливою популярністю користуються округлі форми. Вони помітні в меблях та елементах декору.

Але якщо відкриті яскраві кольори вам не до душі, придивіться до другої репліки цього стилю в сучасному інтересі. Вона основана на використанні теплих охристих відтінків. Це універсальні та спокійні кольори, які гарно поєднуються с деревом: оливковий, охра, теракотовий.

Ніжний арт-деко

UI029, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Коридор
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA Відвідати профіль

І це не дивно, адже оксамитова оббивка меблів, бахрома, металеві елементи та насичені кольори в інтер’єрі самі по собі є трендами. Арт-деко лише об’єднує їх, та надає обстановці неповторного характеру. Тому сміливо облаштовуйте інтер’єр в стилі арт-деко.Йому притаманні геометричні узори, крупні орнаменти, заниженні меблі, чорно-біла та яскрава гамма кольорів, а також багато глянцю.

Ви можете побачити, як втілен стиль арт-деко в оформленні готелю Bayron тут.

Металеві світильники

Квартира в ЖК «Monodom (Монодом)», Студия дизайна "INTSTYLE" Студия дизайна 'INTSTYLE' Вітальня
Студия дизайна <q>INTSTYLE</q>
Студия дизайна "INTSTYLE" Відвідати профіль

В тренді золоті елементи, крани з латуні, срібло, бронза. І що особливо цікаво, тепер ці матеріали можна поєднувати разом в одному інтер’єрі. Така еклектика робить оформлення більш цікавим та виразним.

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Яскрава кімната

Ombre Pixers Вітальня ombre,wall mural,watercolor,blue,wallpaper
Pixers
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5. Індивідуальність

Ми вже давно відходимо від того, щоб оформлювати інтер’єр суто в одному стилі та чітко притримуватись його канонів. В своїх роботах ми намагаємось підкреслити індивідуальність кожного конкретного дому та його власників.

Золотий декор

Projeto 3D - Apartamento Montijo, Ana Andrade - Design de Interiores Ana Andrade - Design de Interiores Коридор
Ana Andrade – Design de Interiores
Ana Andrade - Design de Interiores Відвідати профіль

4. Метал

Металеві елементи не втрачають своєї популярності. Навіть навпаки. Тепер вони використовуються не тільки в невеликих елементах оформлення, але і більш помітно. Це може бути повніть металевий торшер чи столик.

Фото та картини в вітальні

Dự án Căn hộ phong cách Scandinavian, AnS - Architecture Style AnS - Architecture Style Вітальня
AnS – Architecture Style
AnS - Architecture Style Відвідати профіль

І такий підхід до створення інтернів набирає все більш впевненні позиції. Це не тільки тренд, а філософія сучасного дизайну, з якою ми будемо йти далі не один рік. Так само, як і прагнення до маленьких приміщень. В цьому ідеабціі ви побачите ідеї, як можна оформити маленькі вітальні.

Оформленні заточене під господаря

台中米蘭, 思維空間設計 思維空間設計 Вітальня
思維空間設計
思維空間設計 Відвідати профіль

Його суть в тому, щоб створити інтер’єр, який буде заточений від своїх хозяїнів. А це означає, що треба відмовитись від штампованих прийомів та уважно прислухатись до вподобань замовника.

Чорний колір в ванні

建築設計 白居 LH House, 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio Ванна кімната
黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio Відвідати профіль

6. Чорна ванна

Оформити ванну кімнату в вугільно-чорному кольорі може здатись дуже сміливою та трохи непрактичною ідеєю. Але це не завжди так. Чорний колір легко поєднувати з іншими кольорами та матеріалами. Дуже ніжно виглядають поєднання чорного з нюдовими відтінками. Чорно-білий монохром – це перевірений та безпрограшний варіант.

Мармур і чорний колір

Дизайн интерьера квартиры в стиле американской неоклассике. Киев ЖК "Новопечерские Липки", Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Ванна кімната
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua
Дизайн интерьера Киев|tishchenko.com.ua Відвідати профіль

Чому саме ванна? Тому що чорний колір дуже цікаво виглядає в кераміці, мармурі, сланці та крашеному дереві. А ці матеріали найширше використовуються саме в оформленні ванної кімнати.

Звичайно, для тісного приміщення суто чорний колір не дуже підходе. Скоріш він призначений для просторої ванни з доступом денного світла. Але навіть якщо приміщення не таке, окремі чорні елементи в поєднанні с латунню чи золотом можуть дуже добре прикрасити його.

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