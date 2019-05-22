Тренди інтер'єру 2019 року

Кожний рік приносить нам щось нове та свіже в оформленні інтер'єрів. Що стане такими новинками в цьому році, достеменно стане відомо лише згодом, коли можна буде підбити підсумки на порозі нового року. Але вже зараз ми можемо чітко помітити яскраві тенденції та представити топ-6 трендів 2019 року
Гламур цього стилю поєднує в собі сучасність та вінтажні елементи 20-х років. Це яскравий та вишуканий стиль, який важко назвати скромним. Він жив поряд з затишним сканді та стриманим мінімалізмом декілька останніх років, а в 2019 очікується великий сплеск його популярності.
2. Натуральні матеріали
Природні матеріали, особливо дерево, широко використовуються в інтер’єрі 2019 року в найрізноманітніших стилях: вище згаданому арт-деко, еко-стилі, сканді, італійському тощо. Про це один проект, де багато дерева, дивіться тут.
Особливою прихильністю дизайнерів буде користуватися саме світле, вибілене дерево. З його допомогою створюються повітряні, просторі інтер’єри. Таке дерево використовується для підлоги, настінних панель та для корпусних меблів.Якщо говорити про еко-стиль, дерево є його основою. А додаткові матеріали – це пробка, льон, мішковина, бавовна, шерсть, папір та шкіра. Доповніть такий інтер’єр виробами з ротангу та великою кількістю живих кімнатних рослин.
Бетон, мармур та камінь також не втрачають своїх позицій в інтер’єрі 2019 року. Ці матеріали широко використовуються в дизайні кухні та ванної. Але, по зрівнянні з минулим роком, вони представленні в більш контрастному та яскравому оформленні.
3. Шик 70-х років
Яскраві та активні кольори цього стилю, а точніше епохи в історії інтер’єру, є трендом 2019 року. Особливою популярністю користуються округлі форми. Вони помітні в меблях та елементах декору.
Але якщо відкриті яскраві кольори вам не до душі, придивіться до другої репліки цього стилю в сучасному інтересі. Вона основана на використанні теплих охристих відтінків. Це універсальні та спокійні кольори, які гарно поєднуються с деревом: оливковий, охра, теракотовий.
І це не дивно, адже оксамитова оббивка меблів, бахрома, металеві елементи та насичені кольори в інтер’єрі самі по собі є трендами. Арт-деко лише об’єднує їх, та надає обстановці неповторного характеру. Тому сміливо облаштовуйте інтер’єр в стилі арт-деко.Йому притаманні геометричні узори, крупні орнаменти, заниженні меблі, чорно-біла та яскрава гамма кольорів, а також багато глянцю.
Ви можете побачити, як втілен стиль арт-деко в оформленні готелю Bayron тут.
В тренді золоті елементи, крани з латуні, срібло, бронза. І що особливо цікаво, тепер ці матеріали можна поєднувати разом в одному інтер’єрі. Така еклектика робить оформлення більш цікавим та виразним.
5. Індивідуальність
Ми вже давно відходимо від того, щоб оформлювати інтер’єр суто в одному стилі та чітко притримуватись його канонів. В своїх роботах ми намагаємось підкреслити індивідуальність кожного конкретного дому та його власників.
4. Метал
Металеві елементи не втрачають своєї популярності. Навіть навпаки. Тепер вони використовуються не тільки в невеликих елементах оформлення, але і більш помітно. Це може бути повніть металевий торшер чи столик.
І такий підхід до створення інтернів набирає все більш впевненні позиції. Це не тільки тренд, а філософія сучасного дизайну, з якою ми будемо йти далі не один рік. Так само, як і прагнення до маленьких приміщень. В цьому ідеабціі ви побачите ідеї, як можна оформити маленькі вітальні.
заточенепід господаря
Його суть в тому, щоб створити інтер’єр, який буде заточений від своїх хозяїнів. А це означає, що треба відмовитись від штампованих прийомів та уважно прислухатись до вподобань замовника.
6. Чорна ванна
Оформити ванну кімнату в вугільно-чорному кольорі може здатись дуже сміливою та трохи непрактичною ідеєю. Але це не завжди так. Чорний колір легко поєднувати з іншими кольорами та матеріалами. Дуже ніжно виглядають поєднання чорного з нюдовими відтінками. Чорно-білий монохром – це перевірений та безпрограшний варіант.
Чому саме ванна? Тому що чорний колір дуже цікаво виглядає в кераміці, мармурі, сланці та крашеному дереві. А ці матеріали найширше використовуються саме в оформленні ванної кімнати.
Звичайно, для тісного приміщення суто чорний колір не дуже підходе. Скоріш він призначений для просторої ванни з доступом денного світла. Але навіть якщо приміщення не таке, окремі чорні елементи в поєднанні с латунню чи золотом можуть дуже добре прикрасити його.