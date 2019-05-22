Ідеї дизайну маленьких віталень

Використовуйте прості форми та непомітні конструкції

Щоб кімната не здавалась перенавантаженою, неохайною, краще використовувати гладкі фактури, пропорційні меблі та скриті системи зберігання. Яскравим втіленням цієї ідеї є архітектурний проект Нолана Чао.

Кімната може виглядати гарно, коли в ній ще ніхто не живе. Але с часом речі повсякденного вжитку неодмінно з'являться. І дизайн все одно повинен бути гарним. Тому варто передбачити достатньо закритих систем зберігання.