Ідеї дизайну маленьких віталень

Щоб вітальня була затишною та зручною, достатньо навіть невеликої площі. Головне правильно її використати та підкреслити найпривабливіші «кути» кімнати. Ось декілька ідей, як зробити гарний дизайн маленької вітальні.
Білі або світло-сірі стіни одразу роблять кімнату просторішою. Вона навіть буде виглядати чистішою та охайнішою. Світле оздоблення додає повітря в кімнату. Стіни стають фоном, на якому можна доречно розташувати елемент декору. Він не будуть «губитися», як буває, коли стіни яскраві. На прикладі цього ідеабуку видно, як гарно може виглядати світла вітальня з елементами класичного стилю.
Також, щоб кімната була більш освітленою, варто зняти важні штори та відмовитись від темної стелі. Підлогу також краще зробити світлою. Але бувають виключення, коли і темний колір, або покриття під дерево зовсім не псують дизайну маленької вітальні. Цікаво, що контрасти також створити ефект гарного освітлення. Наприклад, в світлій кімнаті можуть бути темні віконні рами.
Зазвичай каміни є в великих приміщеннях. Однак можна підібрати такий прилад і такий дизайн, коли навіть невелика вітальня вмістить цей затишний елемент. Так звичайна кімната стане домашнім вогнищем в прямому значенні. В такому випадку інтерь'єр буде створюватись навколо каміну, як центральної фігури. Саме біля нього буде розташована диванна група або місце для читання.
Щоб кімната не здавалась перенавантаженою, неохайною, краще використовувати гладкі фактури, пропорційні меблі та скриті системи зберігання. Яскравим втіленням цієї ідеї є архітектурний проект Нолана Чао.
Кімната може виглядати гарно, коли в ній ще ніхто не живе. Але с часом речі повсякденного вжитку неодмінно з'являться. І дизайн все одно повинен бути гарним. Тому варто передбачити достатньо закритих систем зберігання.
Стиль мінімалізм ідеально підходить для маленької вітальні. З ним кімната завжди охайна, привітна та готова до прийому гостей. Також підійде скандинавський стиль зі своєю простотою та стриманістю.
Також вітальня може бути об'єднана з кабінетом або спальнею. Наприклад, велике ліжко, заховане за ширму або в нішу, буде цілком приватним простором, але займатиме набагато менше місця. Така міні спальня може навіть відділятись від основної кімнати скляними дверцятами. Це стильне та довговічне рішення.
Залежно від способу життя хазяїна, вітальня може використовуватись по-різному. Наприклад, як місце, щоб вечорами дивитись фільм, розважатись с друзями, спілкуватись з сім'єю, займатись хобі тощо. Залежно від цих потреб і влаштовується дизайн кімнати. Але в усіх цих випадках є дещо спільне: в вітальні зазвичай відпочивають та розважаються. Тому її можна сміливо перетворювати на власну «кімнату розваг».
Вітальня і кухня в одному просторі допомагають раціонально використати площу та додають додаткового затишку. Це рішення особливо доречне, якщо йде мова про невеликі площі. Іноді обідній стіл може повністю замінити барна стойка. Або ж, якщо стіл все ж є, за ним буде зручно зібратись компанії або великій сім'ї. Обєднуючи кухню з вітальнею треба продумати єдине стилістичне рішення для цієї зони. Ось як втілена ідея спільного простору вітальні та кухні в глянцевому білому кольорі.
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Головне визначитись, що саме вам потрібно: великий екран або проектор, музичні інструменти, диванна зона, затишне місце для читання. Саме ці речі додадуть характер та індивідуальність дизайну, а також багато чого зможуть розповісти про його власника. Звідси виходить остання ідея для вітальні.
Вітальня – це саме те місце, це можна трохи похизуватись своїми колекціями, витворами або досягненнями. Не варто ховати їх за фасадами ніш або в шухлядах. Декілька справді важливих та цінних для вас предметів або фотографій не зірвуть концепт мінімалізму. Але навпаки, вони урізноманітнять інтер'єр та зроблять його наповненим життям.
Це та інші фото ідей для маленьких віталень надихають багатьох людей на створення свого власного дизайну. Сподіваюсь, вони надихнуть і вас.